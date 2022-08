Giá mít Thái hôm nay 7/8: Bất ngờ giảm 1.000 đồng/kg

Nhiều vựa ở huyện Cai Lậy và Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho hay, giá mít Thái hôm nay 7/8 bất ngờ giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Theo đó, mức giá này có thể tăng thêm vào buổi chiều cùng ngày do lượng mít Thái trong vườn dân không nhiều.

Giá mít Thái hôm nay 7/8 tại ĐBSCL bất ngờ giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Giá mít Tiền Giang giảm xuống chỉ còn 22.000 đồng/kg đối với Kem lớn. Ảnh minh họa, nguồn facebook

Vựa Thịnh Phát ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang hôm nay báo giá, mua mít Kem lớn 22.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua), mít Kem nhỏ 10.000 đồng/kg.

Vựa Song Toàn Phát ở xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang báo giá, mua mít Kem lớn 22.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua), mít Kem nhỏ 10.000 đồng/kg.

Vựa mít Thành Lên 68 ở xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho hay, mua mít Kem lớn 22.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 11.000 đồng/kg. Một số vựa khác cũng báo giá tương tự.

Cũng tại Tiền Giang, các thương lái vào vườn cắt mít, mua mít Kem lớn từ 21.000 đồng/kg, giá mít Kem nhỏ từ 8.000 - 9.000 đồng/kg.

Tại Sóc Trăng, Đồng Tháp, Long An, Vĩnh Long, An Giang và TP.Cần Thơ, các vựa cho hay, giá mít Thái hôm nay 7/8 giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Theo đó, các vựa mua mít Kem lớn từ 21.000 đồng/kg, giá mít Kem nhỏ từ 9.000 - 10.000 đồng/kg. Còn thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 19.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 7.000 - 8.000 đồng/kg.

Riêng giá mít chợ hôm nay vẫn giữ giá. Các vựa mua mít chợ loại 1 từ 8.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 là 6.000 đồng/kg. Thương lái vào vườn mua mít chợ loại 1 chỉ từ 6.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 4.000 đồng/kg.

Người dân ĐBSCL vui mừng vì giá mít Thái tăng thời gian qua, nhà vườn đã có lời

Rất nhiều hộ dân ở ĐBSCL cho hay, rất vui mừng vì giá mít Thái tăng trở lại trong 2 tuần gần đây. Trong thời gian nói trên, có lúc giá giảm nhẹ nhưng tăng lại trong thời gian ngắn.

Theo đó, với mức giá hiện tại, người dân có thể thu lời, có thêm nguồn vốn để đầu tư tốt hơn cho vườn mít trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Khải ở xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cho hay: "2 tuần qua, giá mít tăng khiến tôi và nhiều nhà vườn lân cận vui vẻ hẳn lên. Hiện tiền thu lợi từ việc bán trái vẫn còn ít nhưng đây là tín hiệu vui chung cho thị trường mít Thái. Tôi đang tập trung chăm sóc vườn mít và hy vọng trong thời gian tới bán được giá tương đương hoặc cao hơn".

Mặc dù giá mít Thái lên xuống thất thường nhưng theo ông Khải, cây mít Thái vẫn còn nhiều "điểm sáng" hơn một số loại cây trồng khác ở địa phương. 15 năm qua, cây mít Thái đã mang lại thu nhập lớn cho người trồng ở khắp ĐBSCL. Loại cây này đã được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc và được người tiêu dùng này ưa chuộng, tìm mua.

Thống kê Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2022, sản lượng mít Thái ở ĐBSCL đạt 225 nghìn tấn, dự kiến 6 tháng cuối năm đạt 273 nghìn tấn (phần lớn ở Tiền Giang, Hậu Giang). Trước đó, trong năm 2021, sản lượng mít Thái đạt 524 nghìn tấn.