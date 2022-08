Giá mít Thái hôm nay 5/8: Chựng lại, không tăng thêm so với ngày trước đó

Thông tin từ một số vựa và thương lái ở ĐBSCL cho thấy, giá mít Thái hôm nay chựng lại, không tăng thêm so với hôm qua.

Giá mít Thái hôm nay 5/8 ở ĐBSCL chựng lại, không tăng thêm so với hôm qua. Giá mít Tiền Giang cao nhất 22.000 đồng/kg. Tin rằng giá mít Thái tăng tiếp tục, người dân tập trung chăm sóc vườn. Ảnh minh họa, nguồn: Duy Khánh

Tại Tiền Giang, một số vựa báo cáo, mít Kem lớn 22.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 9.000 đồng/kg. Tại vườn, các thương lái mua mít Kem lớn từ 20.000 đồng/kg, giá mít Kem nhỏ 7.000 - 8.000 đồng/kg.

Tại các địa phương khác ở ĐBSCL như Sóc Trăng, Đồng Tháp, An Giang, Long An, Vĩnh Long và TP.Cần Thơ, giá mít Thái hôm nay 5/8 chưa có gì thay đổi so với hôm qua.

Theo đó, các vựa mua mít Kem lớn từ 20.000 - 21.000 đồng/kg, giá mít Kem nhỏ từ 8.000 - 9.000 đồng/kg. Còn thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 18.000 - 19.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 6.000 - 7.000 đồng/kg.

Đối với mít chợ, các vựa mua mít chợ loại 1 từ 7.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 là 5.500 đồng/kg. Thương lái vào vườn mua mít chợ loại 1 chỉ từ 5.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 3.500 đồng/kg.

Tin rằng giá mít Thái tăng tiếp tục, người dân tập trung chăm sóc vườn

Theo nhiều nhà vườn trồng mít Thái ở ĐBSCL, giá mít Thái có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới. Nguyên nhân là vì giá mít cứ tăng liên tục 15 ngày qua và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Ông Nguyễn Văn Khải ở xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cho biết: "Đã rất lâu rồi, giá mít chưa tăng bền như vậy, trước đây cứ tăng khoảng 3 - 4 ngày là giảm về giá cũ, thậm chí giảm nhiều hơn tăng".

Theo ông Khải, giá mít Thái tăng hiện nay có thể kéo dài đến rằm tháng 7 âm lịch hoặc có thể xa hơn. Do dự đoán giá mít Thái tăng bền vững như vậy nên nhiều hộ dân có mít Thái đang tập trung chăm sóc cây và trái.

Anh Lê Minh Thành ở xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho hay, để có mít Thái bán được giá tốt trong thời gian tới, nhiều hộ dân ở xã đang tập trung chăm sóc, dưỡng trái mít Thái.

Tuy nhiên, theo anh Thành, do đang là mùa mưa nên hạn chế bón phân nhiều, chỉ để cây phát triển vừa phải. Đặc biệt chú ý hệ thống thoát nước, tránh bị ngập kéo dài vào những ngày mưa liên tục.

Ngoài ra, anh Thành cho hay, mùa mưa thường xảy ra tình trạng mít Thái thối mầu nên cần thường xuyên thăm vườn, chủ động phun thuốc và làm các giải pháp khác ngừa loại bệnh này.