Người dân bận rộn đề phòng cây mít tét nhánh, đổ ngã

Hiện nay, ở một số địa phương vùng ĐBSCL xuất hiện mưa nhiều, đặc biệt có kèm theo giông lớn. Do đó, người dân đang bận rộn với việc bảo vệ cây mít Thái, tránh tét nhánh và đổ ngã.

Giá mít Thái hôm nay 6/8 tại ĐBSCL tiếp tục nhích lên 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Giá mít Thái Tiền Giang tại vựa cao nhất là 23.000 đồng/kg. Người dân bận rộn đề phòng cây mít tét nhánh, đổ ngã. Ảnh minh họa, nguồn facebook

Anh Nguyễn Văn Cần ở xã Chánh Hội, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho hay, vài ngày gần đây mưa rất to, có gió lớn, nếu không cột dây chằng các nhánh mít lại rất dễ bị tét nhánh. Các nhánh này nếu không xử lý tốt sẽ dẫn đến bệnh xì mủ mít Thái, ảnh hưởng đến sức khỏe cây về sau.

"Đối với cây mít Thái bị tét nhánh thì dùng cưa xử lý vị trí bị tét sao cho để nước mưa không đọng lại, rồi vét vôi vào không cho nấm khuẩn phát triển, hạn chế xì mủ" - anh Cần thông tin thêm.

Đối với việc hạn chế cây mít Thái đổ ngã, anh Cần phải chủ động cắt đọt mít từ lúc nhỏ để hạ độ cao, chứ không phải đợi đến mùa mưa mới cắt. Nếu xảy ra đổ ngã thì cây mít Thái có khả năng sẽ bị chết.

Anh Nguyễn Văn Bình ở xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long cũng cho hay, nếu để tét nhánh mít Thái sẽ gây nhiều thiệt hại nặng. Cụ thể là cây mít Thái sẽ bị mất sức, nhất là cây mít Thái đang mang trái.

"Mít Thái tét nhánh gây thiệt lắm, nếu cây đang mang trái thì trái sẽ không lớn nổi, cây bị suy" - anh Bình chia sẻ.

Ngoài ra, anh Bình còn cho biết, nếu cây mít Thái tét nhánh dẫn đến việc nấm khuẩn xâm nhập vào vết nứt, vết tét, gây ra nhiều bệnh khó trị, đặc biệt là nứt thân xì mủ.

Giá mít Thái hôm nay 6/8: Nhích lên 1.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 6/8 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít tiếp tục nhích lên 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Tại Tiền Giang, vựa mít Thành Lên 68 ở xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho hay, mua mít Kem lớn 23.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 10.000 đồng/kg. Phía vựa cho hay lấy hàng dễ, hỗ trợ các thương lái ở xa.

Vựa Thịnh Phát ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang báo giá, hôm nay 6/8, mua mít Kem lớn 23.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 11.000 đồng/kg.

Các thương lái vào vườn cắt mít ở khu vực tỉnh Tiền Giang mua mít Kem lớn từ 21.000 đồng/kg, giá mít Kem nhỏ từ 8.000 - 9.000 đồng/kg.

Tại Long An, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Đồng Tháp, An Giang và TP.Cần Thơ, các vựa cho hay, giá mít Thái hôm nay 6/8 tăng thêm 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, các vựa mua mít Kem lớn từ 22.000 đồng/kg, giá mít Kem nhỏ từ 9.000 - 10.000 đồng/kg. Còn thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 20.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 7.000 - 8.000 đồng/kg.

Mít chợ ở ĐBSCL cũng tăng giá, các vựa mua mít chợ loại 1 từ 8.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 là 6.000 đồng/kg. Thương lái vào vườn mua mít chợ loại 1 chỉ từ 6.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 4.000 đồng/kg.