Nhánh mít Thái nào nên cắt bỏ, nhánh mít nào nên để?



Theo nhiều người dân ở ĐBSCL, trong quá trình chăm sóc cây mít Thái, việc cắt bỏ nhánh không cần thiết rất quan trọng, giúp cây phát triển tốt, tập trung dinh dưỡng nuôi nhánh có giá trị, tuy nhiên nếu cắt không đúng nhánh sẽ bị thiệt hại.

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 9/2 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít tăng bất ngờ 4.000 đồng/kg. Người dân hướng dẫn nhánh mít Thái nào nên cắt bỏ, nhánh mít nào nên để? (Ảnh minh hoạ, nguồn facebook)



Anh Trần Văn Hiệp ở xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, cần cắt bỏ nhánh phướng (loại nhánh nhỏ, ốm, ra từ thân cây mít Thái, đến một giai đoạn nào đó sẽ tự chết đi) để cây cung cấp dinh dưỡng cho nhánh cái.

Theo anh Hiệp, ngoài nhánh phướng, cần bỏ nhánh đực (nhánh ra từ thân, phía dưới nách có lỗ nhỏ), những nhánh này hút rất nhiều chất dinh dưỡng, cần cắt bỏ từ khi cây mít Thái còn nhỏ.

Anh Hiệp nói: "Nhánh phướng, nhánh cái trên cây mít Thái rất nhiều, ngoài hút dinh dưỡng nhiều, còn làm cho cây mít um tùm, vào mùa mưa bệnh xuất hiện rất khó phun thuốc điều trị. Do đó, phải cắt bỏ để cây càng thông thoáng cần tốt".

Cũng như anh Hiệp, một số hộ dân ở xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho rằng, chỉ nên tập trung dưỡng nhánh cái, trái mít ra từ nhánh này tỉ lệ đạt loại Nhất, loại Nhì rất cao. Đối với trái mít ra từ thân, ở vị trí quá thấp gần đất hoặc quá cao, sẽ cho trái không đạt bằng những trái ra từ nhánh cái.

Giá mít Thái hôm nay 9/2: Tăng bất ngờ 4.000 đồng/kg

Tại Tiền Giang, các thương lái vào vườn báo giá mít Thái hôm nay 9/2 như sau: mít Nhì 17.000 đồng/kg (tăng 4.000 đồng/kg so với hôm qua), mít Ba 7.000 đồng/kg (tăng 4.000 đồng/kg so với hôm qua).

Cũng tại Tiền Giang, giá mít Kem lớn được các thương lái vào vườn thu mua là 17.000 đồng/kg (tăng 4.000 đồng/kg so với hôm qua), mít Kem nhỏ 7.000 đồng/kg (tăng 4.000 đồng/kg so với hôm qua).

Tại TP Cần Thơ và các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Long An, các thương lái vào vườn báo giá mít Thái hôm nay 9/2 như sau: mít Nhì 16.000 đồng/kg (tăng 4.000 đồng/kg so với hôm qua), mít Ba 6.000 đồng/kg (tăng 4.000 đồng/kg so với hôm qua).

Theo các vựa mít Thái ở ĐBSCL, giá mít Thái hôm nay 9/2 tăng mạnh bất ngờ 4.000 đồng/kg so với hôm qua. Phần lớn các vựa không mua mít Nhất, chỉ mua mít Kem, mít Nhì. Số ít vựa mua mít Nhất ngày 8/2 với giá 19.000 đồng/kg.