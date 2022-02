Vì sao phải chăm cây mít ra bông vào tháng 2 âm lịch

Bên cạnh những vườn mít Thái đang cho trái hoặc đang làm bông, vẫn có rất nhiều vườn mít Thái ở ĐBSCL đang được người dân tập trung chăm sóc, dưỡng cho phát triển tốt để làm bông vào đầu tháng 2 âm lịch tới.

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 7/2 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua đối với mít Nhì và mít Kem lớn. Nguyên nhân giá mít giảm mạnh, sao phải dưỡng cho cây mít ra bông vào tháng 2 âm lịch? (Ảnh minh hoạ, nguồn facebook)

Theo người dân, mục đích của việc làm bông mít vào tháng 2 là để có trái bán vào tháng 7 âm lịch. Nguyên nhân là các năm trước, thời điểm này giá mít tăng cao.

Trước khi để cây mít ra bông tháng 2 âm lịch, thời điểm này người dân phải bón phân, chủ yếu là phân NPK và phun thuốc dưỡng cho cây.

"Để dưỡng cây mít Thái nhanh, cần thúc bằng lượng ít phân bón hóa học NPK và phun thêm thuốc dưỡng rễ cho cây phát triển tốt, ra lá nhiều. Sau này khi có trái, cây quang hợp tốt, giúp trái đạt hơn" - Anh Lê Văn Bảo ở xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ nói.

Ngoài bón phân, phun thuốc dưỡng cây, theo anh Bảo, đối với cây mít Thái có bông không đạt chất lượng cần cắt bỏ. Kết hợp với đó là dọn vườn cho thông thoáng, cắt bỏ cành đực, cành không cần thiết.

Vào đầu tháng 2 âm lịch, khi cây mít có lá trên đọt già đi, không còn đi đọt nữa thì tiến hành làm bông bằng cách phun thuốc kích thích cây mít Thái ra bông đồng loạt.

Giá mít Thái hôm nay 7/2: Giảm 1.000 đồng/kg đối với mít Nhì và mít Kem lớn, nguyên nhân giá mít giảm mạnh

Tại Tiền Giang, các thương lái vào vườn báo giá mít Thái hôm nay 7/2 như sau: mít Nhì từ 13.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua), mít Ba 4.000 đồng/kg (tương đương so với hôm qua).

Cũng tại Tiền Giang, giá mít Kem lớn được các thương lái vào vườn thu mua là 13.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua), mít Kem nhỏ 4.000 đồng/kg.

Tại TP Cần Thơ và các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, các thương lái vào vườn báo giá mít Thái hôm nay 7/2 như sau: mít Nhì 12.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua), mít Ba 3.000 đồng/kg (không tăng không giảm so với hôm qua).

Theo các vựa mít Thái ở ĐBSCL, nhìn chung giá mít Thái hôm nay 7/2 giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua đối với mít Nhì và mít Kem lớn. Như vậy, trong 3 ngày liên tiếp (từ ngày 5-7/2), giá mít Thái giảm khoảng 10.000 đồng/kg.

Cũng theo các vựa mít, nguyên nhân giá mít tăng trong vài ngày trước rồi giảm mạnh là do trong Tết, thương lái nghỉ, nông dân cũng lo Tết nên ít hàng. Từ mùng 2 đến mùng 4 Tết, nhiều vựa khai trương nên đẩy giá để gom hàng. Còn hiện nay, mọi việc mua bán trở nên bình thường nên giá giảm trở lại như trước Tết.