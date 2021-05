Giá mít Thái hôm nay 5/5: Mặc kệ giá mít lên hay xuống, ông nông dân này trồng mít không xơ đen, bán 40.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang hôm nay 6/5: Giá mít hôm nay cao nhất 18.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang 6/5 tại các nhà vườn trồng mít Thái cho thấy, hôm nay giá mít Thái tương đương so với hôm qua 5/5.

Giá mít Thái hôm nay 6/5 tại tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An, tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, TP Cần Thơ...cho thấy giá mít Thái không dao động so với hôm qua 5/5. Giá mít Thái Tiền Giang loại Nhất là 18.000 đồng/kg. (Ảnh minh hoạ)

Theo các lái cắt mít Thái tại vườn sáng 6/5 ở Tiền Giang, giá mít loại Nhất là 18.000 đồng/kg. Giá mít loại Nhì là 12.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 7.000 đồng/kg.

Tại các vựa ở tại Tiền Giang báo giá mít Thái hôm nay như sau: giá mít loại Nhất là 20.000 đồng/kg. Giá mít loại Nhì là 15.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 9.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Long An hôm nay 6/5: Không dao động

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 6/5 tại tỉnh Long An cho thấy, giá mít Thái Long An hôm nay không dao động so với hôm qua 5/5.

Các thương lái ở tỉnh Long An báo giá mít Thái sáng 5/5 cho biết, giá mít loại Nhất là 17.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 12.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 7.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Đồng Tháp, giá mít Thái An Giang hôm nay 6/5: Mít Thái loại Nhất 16.000 đồng/kg

Theo nhiều nhà vườn trồng mít Thái tại tỉnh Đồng Tháp và nhiều nhà vườn trồng mít Thái An Giang, sáng nay 6/5, giá mít Thái tương đương so với hôm qua 5/5.

Theo đó, các lái mít sáng nay đang cắt mít tại vườn báo giá, giá mít loại Nhất từ 16.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 10.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 6.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 6/5: Thấp hơn mít Thái Tiền Giang từ 2.000 - 3.000 đồng/kg

Giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 6/5 tương đương với hôm qua 5/5.

Nếu so sánh với giá mít Thái Tiền Giang thì giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ đang thấp hơn từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại các vườn trồng mít Thái ở ở tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, các thương lái sáng nay 6/5 đang cắt mít tại vườn với giá mít loại Nhất là 15.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì từ 9.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 5.000 đồng/kg.

Ông nông dân miền Tây trồng mít không hạt không sợ xơ đen, bán giá 40.000 đồng/kg, mặc kệ giá mít lên hay xuống

Ông Trần Minh Mẫn ngụ phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ cho biết, đang trồng mít không hạt cho lợi nhuận cao.

Lão nông miền Tây Trần Minh Mẫn, phường Ba Láng, quận Cái Răng (TP Cần Thơ) trồng mít không hạt, không xơ đen, giá bán 40.000 đồng/kg

Theo ông Trần Minh Mẫn, mít không hạt không bao giờ bị xơ đen như mít Thái. Trồng mít không hạt không tốn nhiều công chăm sóc, dễ bán.

"Hiện giá mít Thái chỉ 18.000 đồng/kg nếu mít Nhất, phần còn lại chỉ mua mít Kem với giá rất thấp, chỉ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg. Trong khi đó, mít không hạt giá luôn ổn định là 40.000 đồng/kg" - ông Trần Minh Mẫn nói.

Cũng theo ông Trần Minh Mẫn, nguyên nhân mít Thái bị xơ đen là không có cây đầu dòng, dùng để nhân giống. Đây cũng là lí do ở miền Tây "không cây mít nào giống cây nào".

Riêng mít không hạt của ông Mẫn có cây đầu dòng. Hiện trái mít không hạt và cây giống mít không hạt do ông tìm ra cách đây hàng chục năm đã bán ở khắp vùng miền trong cả nước. Ngoài ra, còn trái mít không hạt, cây mít không hạt còn tiêu thụ lớn ở các nước như Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar,...