Giá mít Thái hôm nay 13/6: Bất ngờ từ tăng 1.000-3.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 13/6 ở ĐBSCL cho thấy, giá mít tăng từ 1.000-3.000 đồng/kg so với hôm qua.

Tại Tiền Giang, các vựa mua mít Kem lớn từ 8.000 đồng/kg (tăng 3.000 đồng/kg), mít Kem nhỏ từ 4.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg).

Cụ thể, vựa Việt Thái ở xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang báo giá mua mít Kem lớn 8.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 4.000 đồng/kg.

Vựa Hồng Điền ở xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cũng báo giá mua mít Kem lớn 8.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 4.000 đồng/kg.

Còn các thương lái vào vườn cắt, mua mít Kem lớn từ 5.000 - 6.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Tại Vĩnh Long, Đồng Tháp, Long An, Sóc Trăng, An Giang và TP Cần Thơ, giá mít Thái hôm nay 13/6 tăng nhẹ khoảng 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, các vựa báo giá mua giá mít Kem lớn từ 6.000 - 7.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 3.000 đồng/kg. Các thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 4.000 - 5.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 đồng/kg.

Đối với mít chợ loại 1 được mua tại vựa từ 3.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 mua tại vựa từ 2.000 đồng/kg. Còn thương lái mua mít chợ loại 1 từ 2.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 1.000 đồng/kg.

Trồng khoai lang thua lỗ, ông nông dân ở Vĩnh Long chuyển sang trồng mít Thái cũng lỗ nốt, đến khổ!

Ông Võ Văn Tước, 54 tuổi, ngụ ở xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long cho biết, nhiều năm qua, giá khoai lang liên tục giảm mạnh khiến ông bị thua lỗ nặng. Từ đó, ông đã quyết định chuyển sang trồng mít Thái và mít ruột đỏ xơ vàng. Trong đó, diện tích trồng mít Thái là 4ha, diện tích mít ruột đỏ xơ vàng là 2ha.

Hiện nay, mít Thái đã cho trái, còn mít ruột đỏ xơ vàng cuối năm nay mới được ông Tước để trái (trồng sau mít Thái).

Theo ông Tước, hiện giá mít Thái "rẻ bèo", thương lái mua xô (không phân loại) tại vườn chỉ 3.000 đồng/kg. Mức này này khiến ông thua lỗ.

Đối với mít ruột đỏ xơ vàng, ông Tước cho hay, mặc dù vườn chưa có trái bán nhưng giá thị trường rất cao, từ 30.000 - 40.000 đồng/kg (tuỳ trái lớn hay nhỏ). "Mít ruột đỏ xơ vàng giá cao. Vườn chỉ 2 trái, thương lái cũng đến cắt" - ông Tước cho hay.

Ông Tước hy vọng, trong thời gian tới, giá mít Thái tăng trở lại để người trồng có lời, riêng mít ruột đỏ mặc dù giá cao nhưng người dân các nơi không vì vậy mà mở rộng diện tích trồng nhiều, nếu không giá cũng sẽ giảm.