Hơn một tháng nay, giá cà phê trong nước liên tục tăng theo chiều thẳng đứng, đạt ngưỡng trên 61.000 đồng/kg cà phê nhân tại các tỉnh Tây Nguyên.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa tăng cao kỷ lục, từ 9.400 – 9.700 đồng/kg (tùy từng khu vực khảo sát) so với ngày 28/4/2023. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê đang ở mức 61.000 đồng/kg, tăng gần 10.000 đồng/kg so với cuối tháng 4.

Tại tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, giá cà phê tăng 9.600 – 9.700 đồng/kg, lên mức 61.600 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 9.700 đồng/kg, lên mức 60.500 đồng/kg.

Giá cà phê - mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam thời gian qua tăng dựng đứng, cao nhất trong vòng 15 năm qua. Ảnh: phucsinh

Ở thị trường xuất khẩu, trong tháng 5/2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 165.000 tấn, trị giá 396 triệu USD, tăng 0,9% về lượng, nhưng giảm 0,7% về trị giá so với tháng 4/2023, so với tháng 5/2022 tăng 15,7% về lượng và tăng 21,8% về trị giá.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam ước đạt 882.000 tấn, trị giá 2,02 tỷ USD, giảm 2,2% về lượng, nhưng tăng 0,2% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 5/2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ước đạt mức 2.399 USD/tấn, giảm 1,6% so với tháng 4/2023, nhưng tăng 5,3% so với tháng 5/2022. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của nước ta ước đạt mức 2.295 USD/tấn, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo ông Lê Đức Huy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu 2/9 Đắk Lắk (Simexco Đắk Lắk), thời điểm này, hầu như cà phê trong dân không còn, doanh nghiệp do chịu áp lực tài chính nên mua đến đâu bán đến đó, ít doanh nghiệp còn trữ hàng để bán. Một số doanh nghiệp còn hàng trong kho thì hầu như đã chốt đơn hàng, chốt giá, chỉ còn khâu giao hàng. Do đó, một số nhà xuất khẩu đối mặt với tình trạng thiếu hàng, không đủ hàng để giao trong những tháng cuối năm.

Trong khi đó, trao đổi với PV Dân Việt, ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Intimex - doanh nghiệp xuất khẩu cà phê dẫn đầu cả nước cho biết, giá cà phê tăng cao sẽ tạo động lực giúp người trồng cà phê quay lại chăm sóc vườn cây. Lâu nay, nông dân thường thấy cây trồng nào tăng giá cao là "chạy" theo, tương tự với cây sầu riêng, bơ, chanh dây hiện nay. Tuy nhiên nếu cứ chạy theo giá cả thị trường sẽ dẫn đến sản xuất không bền vững.

Tương tự, ông Phan Minh Thông - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phúc Sinh cũng khẳng định, khi nông dân trồng cà phê chất lượng cao, đáp ứng được các tiêu chuẩn về kỹ thuật, an toàn vệ sinh thực phẩm thì sẽ không lo không bán được hàng, thậm chí luôn được doanh nghiệp thu mua giá cao.

Khi đạt chất lượng tốt, người bán sẽ quyết định giá bán cà phê, không phải người mua quyết định giá. Theo thống kê, diện tích trồng cà phê của Việt Nam năm 2022 đạt khoảng 710.000 ha, trong đó có 50% là cà phê có tín chỉ, cho giá trị xuất khẩu cao.

Nông dân Đắk Lắk thu hoạch cà phê. Ảnh: Dân Việt

Cà phê là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam và trên sàn giao dịch quốc tế, cà phê có tính thanh khoản tốt. Cà phê cũng giống như hồ tiêu, có thể bảo quản trong thời gian dài và thường không bị ép giá, người dân có thể bán bất kỳ khi nào.

Theo ông Lê Đức Huy, cà phê Robusta của Việt Nam đã có thương hiệu, Tây Nguyên cũng đã hình thành vựa cà phê lớn của thế giới. Do đó, nông dân cần duy trì diện tích cây cà phê, chăm sóc theo hướng chất lượng cao, cà phê đặc sản. Ngoài ra, người dân cần lưu ý một số cảnh báo mới của các thị trường khó tính trong sản xuất, như vậy, cây cà phê sẽ đảm bảo sinh kế bền vững cho nông dân.