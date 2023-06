Giá mít Thái hôm nay 4/6: Giảm gần bằng mức giá chạm đáy cùng kỳ năm trước

Một nông dân ở tỉnh Tiền Giang cho hay, giá mít hôm nay 4/6 giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Mức giá hiện tại gần bằng mức giá chạm đáy cùng kỳ năm trước, khiến người dân vô cùng lo lắng.

Giá mít Thái hôm nay 4/6 tại ĐBSCL giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Mức giá hiện tại gần bằng mức giá chạm đáy cùng kỳ năm trước, khiến người dân vô cùng lo lắng. Ảnh minh họa, nguồn facebook

Giá mít hôm nay tại Tiền Giang được các vựa báo giá như sau: mít Nhất 10.000 đồng/kg (giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua), mít Nhì 7.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua), mít Kem lớn 7.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua), mít Kem nhỏ 5.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua).

Giá mít hôm nay được thương lái ở tỉnh Tiền Giang mua tại vườn như sau: giá mít Nhất 8.000 đồng/kg, mít Nhì 5.000 đồng/kg, mít Kem lớn 5.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 3.000 đồng/kg.

Tại vườn, các thương lái thường mít xô (không phân loại) với giá từ 2.000-3.000 đồng/kg.

Theo tìm hiểu, thời điểm này năm trước, tại Tiền Giang, các vựa mua mít Thái với giá thấp nhất là 3.000 đồng/kg, cao nhất là 6.000 đồng/kg. Còn thương lái mua với giá thấp nhất là 2.000 đồng/kg, cao nhất là 4.000 đồng/kg.

Tại các địa phương khác ở ĐBSCL như Đồng Tháp, Vĩnh Long, Hậu Giang, An Giang, Sóc Trăng và TP.Cần Thơ, giá mít hôm nay tiếp tục giảm từ 1.000-2.000 đồng/kg so với hôm qua.

Do giá mít giảm, nhiều vựa không báo giá, các thương lái ít vào vườn cắt. Từ đó, khiến thị trường mít Thái không còn sôi động như trước đây.

Tại vựa, giá mít hôm nay tại các địa phương trên như sau: mít Nhất 9.000 đồng/kg, mít Nhì 6.000 đồng/kg, mít Kem lớn có giá 6.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 4.000 đồng/kg.

Thương lái vào mua mít Nhất 7.000 đồng/kg, mít Nhì 4.000 đồng/kg, mít Kem lớn có giá 4.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 2.000 đồng/kg.

Mức giá nói trên vẫn còn cao so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, năm trước vào thời điểm này, giá mít tại vựa thấp nhất 2.000 đồng/kg, cao nhất là 5.000 đồng/kg. Tại vườn, giá mít thấp nhất là 1.000 đồng/kg, cao nhất là 4.000 đồng/kg.

Vì sao người dân miền Tây đang cố gắng chặn đọt cây mít Thái?

Nhiều hộ dân trồng mít Thái ở ĐBSCL cho hay, hiện nay làm bông mít Thái rất khó, nếu kỹ thuật yếu, sẽ ra bông phướng, bông gió nhiều, bông mít ra rất ít và bị ốm.

Đặc biệt có hộ dân làm bông mít đợt đầu không thành công phải làm đợt hai. Tuy nhiên, tỉ lệ bông đạt vẫn rất thấp.

Theo người dân, một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng khó làm bông mít Thái là do đợt làm bông này ngay vào thời điểm mưa nhiều. Vì vậy, cây mít đi đọt mạnh.

Khi cây mít đi đọt mạnh cũng có nghĩa là cây tập trung dinh dưỡng chăm sóc đọt hơn là tập trung "sinh sản", tức là ra bông và nuôi bông.

Để làm bông mít đạt, người dân đang cố gắng phun thuốc để chặn đọt cây mít Thái, thuốc sẽ khiến cho cây không đi đọt nữa, dồn dinh dưỡng nuôi bông và nuôi trái về sau.

Sau khi phun thuốc chặn đọt mít Thái, người dân chờ khoảng 1 tuần, nếu cây vẫn còn đi đọt non sẽ tiếp tục phun thuốc đợt 2.

Để đạt hiệu quả cao nhất, người dân còn đi cắt bỏ những bông ra sai vị trí, bông gió, bông phướng. Có như vậy bông mít chừa lại trên cây mới được mập, ra trái đẹp về sau.