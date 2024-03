Giá mủ cao su tăng cao nhất 7 năm do thị trường ô tô ở Trung Quốc bùng nổ

Giá cao su thế giới cao nhất trong 7 năm qua

Giá cao su tự nhiên kỳ hạn tháng 7 trên Sàn giao dịch Osaka (Nhật Bản) ngày 19/2 được giao dịch ở mức 1,99 USD/kg. Đây là mức đóng cửa cao nhất kể từ tháng 2/2017, nghĩa là cao nhất trong 7 năm qua. So với cuối năm 2023, mức giá này cũng cao hơn 13%.

Ngày 11/3 vừa qua, giá cao su tiếp tục tăng mạnh so với cuối tháng trước. Giá cao su RSS3 giao kỳ hạn gần ở mức 2,22 USD/kg; tăng 9,7% so với cuối tháng 2/2024, và tăng gần 61% so với cùng kỳ năm 2023. Trên các thị trường châu Á khác, giá cũng đồng loạt tăng cao.

Giá cao su tự nhiên đang tăng cao. Sản xuất cao su thiên nhiên thành phẩm tại Công ty CP Cao su Phước Hòa (Bình Dương). Ảnh: Nguyên Vỹ

Hiện có nhiều yếu tố tác động cùng lúc, đẩy giá cao su tăng lên. Trong đó, phải kể đến doanh số bán ô tô ở Trung Quốc đang bùng nổ.

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc (CAAM), cho biết nửa đầu năm 2023, doanh số bán ô tô dao động ở mức thấp, khoảng 2 triệu xe mỗi tháng.

Đến tháng 11/2023, doanh số bán hàng tăng 27,4% so với một năm trước đó, lên 2,97 triệu xe. Sang tháng 12/2023, con số này tăng lên 3,15 triệu xe.

CAAM dự kiến, doanh số bán ô tô của Trung Quốc trong năm 2024 sẽ tăng lên khoảng 31 triệu xe.

Trong chiều hướng khác, các hoạt động kinh tế ở Mỹ và châu Âu dự kiến sẽ bắt đầu cải thiện vào nửa cuối năm 2024, do chính sách tiền tệ nới lỏng.

Động lực phục hồi kinh tế có thể khiến các công ty sản xuất lốp ô tô tích cực tìm nguồn cung ứng cao su thiên nhiên trước mùa nghỉ cạo tiếp theo.

Doanh số bán ô tô tăng cao thúc đẩy nhu cầu cao su tự nhiên. Vì thế, các nhà kinh doanh cao su nhận định, giá nguyên liệu sản xuất lốp xe sẽ tiếp tục ổn định ở mức cao trong thời gian tới.

Triển vọng khả quan cho giá cao su trong nước

Khu vực Đông Nam Á đang bước vào mùa sản xuất cao su thiên nhiên thấp điểm (từ tháng 2 đến tháng 4). Giá cao su khó có thể giảm cho đến khi mùa sản lượng cao su thấp điểm kết thúc.

Giá cao su khó có thể giảm cho đến khi mùa sản lượng cao su thấp điểm kết thúc. Ảnh: Nguyên Vỹ

Năm ngoái, ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt khiến Thái Lan, nước sản xuất cao su hàng đầu thế giới không thể tăng sản lượng trong mùa cao điểm.

Cuối tháng 2/2024, Cơ quan khí tượng Thái Lan tiếp tục cảnh báo thời tiết khắc nghiệt có thể gây thiệt hại hơn nữa tới mùa vụ cao su năm nay.

Sản lượng mủ cao su giảm ở Malaysia, Indonesia cũng khiến nguồn cung cao su thế giới có khả năng khan hiếm vào khoảng tháng 3/2024, và tăng cường trong nhiều tháng tiếp theo.

Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công thương) mới đây cũng cho biết từ đầu tháng 3/2024 đến nay, giá cao su tại các sàn giao dịch châu Á có xu hướng tăng. Nguyên nhân do nguồn cung giảm, giá dầu thô ở mức cao và triển vọng nhu cầu từ Trung Quốc khả quan.

Nhiều yếu tố tác động sẽ mở ra triển vọng khả quan cho giá cao su trong nước. Sản xuất cao su tờ ở Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận. Ảnh: Nguyên Vỹ

2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt 298.240 tấn, trị giá 426,92 triệu USD; tăng 12,1% về lượng và tăng 16,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam, chiếm 66,9% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước.

Giá cao su xuất khẩu của Việt Nam cũng tăng cao, cùng với nhiều yếu tố tác động đã mở ra triển vọng khả quan cho giá cao su trong nước.

Một khi giá tăng trở lại, nông dân sẽ được khuyến khích tăng sản lượng bằng cách áp dụng nhiều biện pháp để nâng cao năng suất mủ.

Giá cả thuận lợi có thể khiến nguồn cung tăng lên, khi người trồng cao su cố gắng thu được lợi nhuận tối đa từ vườn cao su của họ. Trước đó, giá mủ cao su nguyên liệu trên cả nước ổn định với mức 270-305 đồng/TSC.