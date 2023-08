Giá sầu riêng 11/8: Biến động trái chiều, sầu Thái giảm, hàng Ri6 tăng ở Đông Nam bộ

Giá sầu riêng hôm nay 11/8: Giá sầu riêng biến động, sầu Thái giảm, Ri6 tăng

Giá sầu riêng Thái, sầu riêng Ri6, sầu riêng Musangking, sầu riêng Chuồng Bò khu vực miền Tây Nam bộ, miền Đông Nam bộ, Tây Nguyên hôm nay có biến động, sầu riêng Thái giảm, Ri6 tăng ở Đông Nam bộ. Đơn cử tại Khánh Hòa hiện, giá sầu riêng loại 1 mua tại vườn đang ở mức gần 100.000 đồng/kg, các loại còn lại giá dao động từ 75.000 - 85.000 đồng/kg; trong khi thời điểm cuối tháng 7/2023, giá sầu riêng chỉ dao động từ 25.000 - 35.000 đồng/kg.

Sầu riêng Ri6, sầu Thái hàng đẹp, hàng xô vẫn được thương lái săn lùng, nhiều vườn sầu riêng tiền tỷ được thương lái ráo riết lùng mua. Tình hình thu mua sầu riêng trong dân với hình thức “chốt giá, đặt cọc trước” đang diễn ra nhộn nhịp ở nhiều địa phương.

Cụ thể: Tại khu vực miền Tây Nam bộ, sầu riêng Musangking đẹp lựa có giá 57.000-60.000 đồng/kg. Sầu riêng Ri6 đẹp lựa có giá 55.000-60.000 đồng/kg, mức giá này ổn định so với hôm qua; sầu riêng Ri6 xô có giá 45.000-52.000 đồng/kg, giữ ổn định so với hôm qua.

Sầu Thái hàng đẹp lựa có giá 90.000-95.000 đồng/kg, loại này giảm 1 giá so với hôm qua; sầu riêng Thái mua xô có giá 80.000-85.000 đồng/kg, giữ ổn định so với hôm qua.

Tại khu vực miền Đông Nam bộ, sầu riêng Ri6 đẹp lựa có giá 55.000-60.000 đồng/kg, tăng 1 giá so với hôm qua; sầu riêng Ri6 xô có giá 45.000-52.000 đồng/kg, tăng 2 giá so với hôm qua. Sầu Thái đẹp lựa có giá 90.000-95.000 đồng/kg, giảm 1 giá so với hôm qua; sầu riêng Thái mua xô có giá 80.000-85.000 đồng/kg giữ ổn định so với hai ngày qua.

Tại khu vực Tây Nguyên, sầu riêng Ri6 đẹp lựa có giá 55.000-59.000 đồng/kg, giữ nguyên so với hôm qua; sầu riêng Ri6 xô có giá 45.000-50.000 đồng/kg, giữ nguyên so với giá của hai ngày qua.

Sầu Thái đẹp lựa có giá 90.000-96.000 đồng/kg, giảm 2 giá so với giá của ngày hôm qua; sầu riêng Thái mua xô có giá 80.000-85.000 đồng/kg; giữ ổn định từ hai ngày trước. Sầu riêng Musangking đẹp lựa vẫn có giá ổn định từ 130.000-150.000 đồng/kg.

Dưới đây là bảng giá sầu riêng tham khảo được thương lái thu mua tại vườn ở miền Tây Nam bộ, miền Đông Nam bộ, khu vực Tây Nguyên ngày 11/8. Tùy theo độ dài đường vận chuyển hay khu vực vận chuyển mà giá sầu riêng sẽ có sự chênh lệch ít nhiều.

Giá sầu riêng 11/8 khu vực Tây Nam bộ.

Giá sầu riêng 11/8 khu vực Đông Nam bộ.

Giá sầu riêng 11/8 khu vực Tây Nguyên.

Xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đã hoàn thành gần 90% mục tiêu 1 tỷ USD trong năm 2023 mà Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit) đặt ra vào đầu năm và sẽ lập kỷ lục trong năm nay.

Theo số liệu của Vinafruit, mỗi năm Trung Quốc nhập khoảng 4 tỷ USD sầu riêng, trong đó 90% nhập từ Thái Lan, còn lại nhập từ Malaysia, Myanmar dưới dạng cấp đông... Tuy nhiên, hiện nay sầu riêng tươi Việt Nam đang được đánh giá cao và cơ hội để đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD trong năm nay rất triển vọng.

"Triển vọng xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam sang Trung Quốc với kim ngạch 1 tỷ USD, thậm chí đạt khoảng 2 tỷ USD/năm trong các năm tới là hoàn toàn khả thi", ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Vinafruit chia sẻ.

Việc các chuyên gia kỳ vọng nhiều vào quả sầu riêng là có căn cứ bởi ngày càng nhiều mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói mặt hàng này được phê duyệt xuất khẩu vào Trung Quốc.

Số liệu của Cục Bảo vệ Thực vật cho biết đến đầu tháng 6, Việt Nam đã có 293 vùng trồng và 115 cơ sở đóng gói đã được phía Trung Quốc cấp mã số xuất khẩu chính thức sang thị trường này.

Hiện tại, Cục Bảo vệ thực vật đang làm việc với Tổng cục Hải quan Trung Quốc để thống nhất lịch kiểm tra trực tuyến đợt tiếp theo cho khoảng 400 vùng trồng và 60 cơ sở đóng gói sầu riêng đã gửi cho phía Trung Quốc.

Sau khi thống nhất được lịch trình và nội dung kiểm tra, Cục sẽ thông báo cho các địa phương để chủ động chuẩn bị, phối hợp với Cục và Tổng cục Hải quan Trung Quốc triển khai theo kế hoạch của phía Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

Biện pháp phòng trừ bệnh cháy lá, chết ngọn trên cây sầu riêng

Theo Chi cục Trồng trọt và BVTV Tây Ninh, bệnh cháy lá, chết ngọn là một bệnh phổ biến có thể gây hại nghiêm trọng trong tất cả các giai đoạn của cây sầu riêng. Bệnh có thể tấn công trên thân non làm khô chết phần ngọn phía trên. Ở cây lớn bệnh thường xảy ra trong mùa mưa và ở những cành có nhiều lá.

Tác nhân của bệnh cháy lá, chết ngọn là do nấm Rhizoctonia sp. gây ra. Điều kiện ẩm ướt có thể thấy sợi nấm và hạch nấm mọc trên bề mặt vết bệnh và lan nhanh sang các lá bên cạnh.

Triệu chứng của bệnh cháy lá:

Trên lá: Vết bệnh xuất hiện ban đầu là những đốm màu nâu sũng nước, sau đó lan rộng dọc theo 02 mép lá làm lá không phát triển, co dúm và cuối cùng lá khô và rụng. Trên cành non, các lá bệnh có thể dính lại với nhau do các tơ nấm phát triển làm kết dính chúng lại, sau đó cũng khô dần và chết.

Trên cây con: Cây nhiễm bệnh thường làm ngọn bị cháy và rụng, sau đó làm khô ngọn và chết cả cây.

Trên cây trưởng thành: Cây nhiễm bệnh làm lá non bị khô và rụng, chết ngọn, cành và nhánh nhỏ, ảnh hưởng rất lớn đến năng suất.

Vườn sầu riêng có triệu chứng bệnh cháy lá, chết ngọn

Biện pháp phòng trừ bệnh cháy lá, chết ngọn:

Bà con cần áp dụng đồng bộ tất cả các biện pháp quản lý dịch hại trên đồng ruộng như biện pháp canh tác, biện pháp thủ công, biện pháp sinh học và biện pháp hóa học.

Chọn loại đất phù hợp với cây sầu riêng có pH đất thích hợp từ 5.5-6.5, tầng canh tác sâu, không quá nhiều sét, khả năng thoát nước tốt, không bị ngập úng, và đảm bảo nguồn nước tưới đủ cho cây trong mùa nắng.

Lựa chọn nơi mua cây giống đảm bảo uy tín và chất lượng; chọn cây giống khỏe, không nhiễm mầm bệnh, có khả năng chống chịu sâu bệnh hại và sử dụng cây giống khỏe, sạch sâu bệnh.

Thiết kế lô, liếp trồng:

Đối với vùng đất thấp: Nên đào mương lên liếp để tăng độ dày tầng canh tác, chứa nước để tưới cây, thoát nước và cung cấp nước cho vườn khi cần thiết.

Đối với vùng đất cao: Lên mô thấp, đường kính mô từ 70-80 cm, cao 30-40 cm.

Thường xuyên vệ sinh vườn, dọn sạch tàn dư bệnh hại, dọn sạch cỏ dại quanh vườn và đem tiêu hủy.

Không trồng quá dày, cắt tỉa cành vô hiệu, các cành của cây con gần mặt đất đầu mùa mưa để cây có đủ ánh sáng và thông thoáng, nhằm tăng cường đề kháng bệnh.

Định kỳ bón vôi cho cây sầu riêng giúp nâng pH để ức chế vi sinh vật gây hại ở trong đất.

Sử dụng phân chuồng, phân xanh đã ủ hoai; bón phân cân đối, hợp lý giữa đạm, lân và kali, không bón quá nhiều phân đạm.

Kết hợp sử dụng phân bón hữu cơ, phân chuồng đã ủ hoai với nấm đối kháng Trichoderma để bón cho cây sầu riêng.

Lưu ý một điều là không nên bón vôi và phân hữu cơ cùng một thời điểm, vì vôi sẽ làm giảm số lượng vi sinh vật có lợi trong phân.

Theo dõi vườn thường xuyên, nhất là giai đoạn thời tiết phù hợp cho bệnh phát sinh phát triển thì chủ động phòng ngừa trước bằng cách hạn chế dùng phân đạm, tăng cường phân kali. Khi thấy bệnh chớm xuất hiện trên vườn thì ngừng sử dụng phân đạm; phun lên lá hoặc có thể tưới lên đất các loại thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất như Validamycin, Streptomyces lydicus WYEC 108, Propineb, Phosphorous acid,…

Chú ý khi phun thuốc: Phun thuốc bảo vệ thực vật theo phương pháp 4 đúng, đảm bảo an toàn và hiệu quả. Phun đủ lượng nước với béc phun tơi sương, cần phun được tới tận ngọn cây. Phun khi cây đã ráo sương, ráo nước sau mưa hoặc phun vào buổi chiều mát. Không phun ngược chiều gió, mặc đầy đủ đồ bảo hộ khi phun.