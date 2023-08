Giá sầu riêng 10/8: Giá sầu riêng 'quyết' không giảm, thương lái chốt giá sầu riêng non cao kỷ lục

Giá sầu riêng hôm nay 10/8: Giá sầu riêng 'quyết' không giảm, tấp nập thương lái chốt giá



Giá sầu riêng Thái, sầu riêng Ri6, sầu riêng Musangking, sầu riêng Chuồng Bò khu vực miền Tây Nam bộ, miền Đông Nam bộ, Tây Nguyên hôm nay vẫn đứng ở mức cao, chưa có dấu hiệu giảm.

Sầu riêng Ri6, sầu Thái hàng đẹp, hàng xô vẫn được thương lái săn lùng, nhiều vườn sầu riêng tiền tỷ được thương lái ráo riết lùng mua. Tình hình thu mua sầu riêng trong dân với hình thức “chốt giá, đặt cọc trước” đang diễn ra nhộn nhịp ở nhiều địa phương.

Cụ thể: Tại khu vực miền Tây Nam bộ, sầu riêng Musangking đẹp lựa có giá 57.000-60.000 đồng/kg. Sầu riêng Ri6 đẹp lựa có giá 55.000-60.000 đồng/kg, mức giá này ổn định so với hôm qua; sầu riêng Ri6 xô có giá 45.000-52.000 đồng/kg, giữ ổn định so với hôm qua.

Sầu Thái hàng đẹp lựa có giá 90.000-96.000 đồng/kg, loại này cũng ổn định so với hôm qua; sầu riêng Thái mua xô có giá 80.000-85.000 đồng/kg, giữ ổn định so với hôm qua.

Tại khu vực miền Đông Nam bộ, sầu riêng Ri6 đẹp lựa có giá 55.000-59.000 đồng/kg, đứng yên so với hôm qua; sầu riêng Ri6 xô có giá 45.000-50.000 đồng/kg, giữ ổn định so với hôm qua. Sầu Thái đẹp lựa có giá 90.000-96.000 đồng/kg, đi ngang; sầu riêng Thái mua xô có giá 80.000-85.000 đồng/kg giữ ổn định so với hai ngày qua.

Tại khu vực Tây Nguyên, sầu riêng Ri6 đẹp lựa có giá 55.000-59.000 đồng/kg, giữ nguyên so với hôm qua; sầu riêng Ri6 xô có giá 45.000-50.000 đồng/kg, giữ nguyên so với giá của hai ngày qua.

Sầu Thái đẹp lựa có giá 90.000-96.000 đồng/kg, giữ giá ổn định so với giá của ngày hôm qua; sầu riêng Thái mua xô có giá 80.000-85.000 đồng/kg; giữ ổn định từ hai ngày trước. Sầu riêng Musangking đẹp lựa vẫn có giá ổn định từ 130.000-150.000 đồng/kg.

Dưới đây là bảng giá sầu riêng tham khảo được thương lái thu mua tại vườn ở miền Tây Nam bộ, miền Đông Nam bộ, khu vực Tây Nguyên ngày 10/8. Tùy theo độ dài đường vận chuyển hay khu vực vận chuyển mà giá sầu riêng sẽ có sự chênh lệch ít nhiều.

Từ trước ngày thu hoạch hàng tháng, thương lái đã chốt giá sầu riêng. Càng gần tới ngày thu hoạch, giá sầu riêng ở Tây Nguyên giữ giá cao liên tục. Nhà vườn không muốn bán sầu riêng thấp đi vài giá, doanh nghiệp cũng khó đàm phán mua sầu riêng với giá quá cao. Các thương lái thì tranh thủ trả giá cao và đặt cọc các vườn sầu riêng non.

Từ trước thời điểm thu hoạch rộ, thương lái đã đổ xô đến tận các vườn sầu riêng tại Tây Nguyên để mua sầu riêng non (được hiểu là chốt giá thời điểm sầu riêng còn non, chờ quả già sẽ cắt), với giá cao.

Tại các vườn, khảo sát cho thấy nông dân được chào mời chốt giá 60.000-100.000 đồng/kg - mức cao kỷ lục nên nhiều nhà vườn hào hứng chốt giá với thương lái.

Thực tế, xuất khẩu sầu riêng bùng nổ là tín hiệu tích cực trong bối cảnh các ngành hàng xuất khẩu suy giảm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Trung Quốc liên tục gửi cảnh báo một số lô hàng của Việt Nam vi phạm về vấn đề kiểm dịch thực vật, mã số vùng trồng, thậm chí xuất hiện tình trạng sầu riêng bị sượng, không đảm bảo chất lượng...

Ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng Giám đốc Công ty Vina T&T cho rằng, sầu riêng Việt Nam vừa được cấp phép chính ngạch vào thị trường Trung Quốc, muộn hơn nhiều so với Thái Lan, Malaysia nên không thể chạy đua về số lượng để phát triển sản phẩm này.

Nếu muốn thắng và không bị tụt lùi trên thị trường Trung Quốc, sầu riêng Việt Nam phải có thương hiệu. Các doanh nghiệp phải xây dựng uy tín từng lô hàng từ chất lượng sản phẩm, quy trình trồng, đóng gói, kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đến chiến lược bán hàng, truyền thông mới có thể cạnh tranh lâu dài tại thị trường Trung Quốc.

Để phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng, Bộ Nông nghiệp và PTNT cho biết, sẽ siết quản lý chất lượng, mã số vùng trồng và mã số cơ sở. Nếu Bộ và cơ quan chuyên ngành nông nghiệp phát hiện trường hợp cá nhân, tổ chức nào vi phạm, hoặc có tần suất vi phạm nhiều lần sẽ bị thu hồi mã số.

Bệnh xì mủ thân, thối trái sầu riêng do nấm Phytopthora

Khi cây sầu riêng ở giai đoạn ra hoa, đậu quả, việc chăm sóc đúng kỹ thuật thời điểm này sẽ quyết định năng suất, phẩm chất trái và hiệu quả kinh tế của cây sầu riêng. Việc chăm sóc đúng kỹ thuật phải đảm bảo 3 yếu tố: Cho năng suất cao, chất lượng tốt, cây không bị suy kiệt làm ảnh hưởng đến các vụ tiếp theo.

Cây sầu riêng bị nứt thân, xì mủ

Trên cơ sở tham khảo các tài liệu của Viện Nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam và đặc biệt là tham vấn kinh nghiệm thực tiễn của bà con nông dân đã trồng sầu riêng cho thu nhập cao, Trung tâm Nông nghiệp Đạ Huoai hướng dẫn bà con nông dân các biện pháp phòng trừ bệnh xì mủ thân, thối trái sầu riêng do nấm Phytopthora như sau:

Phòng bệnh: Để giảm tối đa bệnh Phytopthora gây hại thân, quả trong giai đoạn cây mang trái, giảm thiệt hại về năng suất sầu riêng thì biện pháp phòng bệnh Phytopthora cho cây sầu riêng giai đoạn này là rất cần thiết. Tiến hành tiêm phòng 4 đợt cho cây sầu riêng giai đoạn cụ thể là: Lần 1: Sau khi thu hoạch. Lần 2: Khi cây chuẩn bị làm bông. Lần 3: Khi trái bằng quả cam (60 ngày sau khi xả nhụy). Lần 4: Khi quả đạt 1,5-2kg (100 ngày sau xả nhụy).

Cách tiêm: Tiêm trực tiếp vào thân cây 2-3 mũi/cây. Pha theo tỷ lệ 1:1 (dùng nước sạch).

Trị bệnh: Khi phát hiện quả bị bệnh thì phải phun thuốc với nồng độ 2% (2 lít thuốc trong 100 lít nước trực tiếp lên quả). Phun lặp lại lần tiếp theo sau đó 7 ngày. Nếu phát hiện xì mủ thân thì phải vệ sinh gọt bỏ vùng mô bị thối rồi quét thuốc Aliette 800wp + Ridomil gold 68WP hoặc Agri - Fos 400 nguyên chất lên vết bệnh. Thực hiện 3 lần liên tiếp, mỗi lần cách nhau 15 ngày.