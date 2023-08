Giá sầu riêng 9/8: Giá sầu riêng đứng mức đỉnh, nhiều vườn tiền tỷ được thương lái ráo riết lùng mua

Giá sầu riêng hôm nay 9/8: Giá sầu riêng vẫn đứng mức đỉnh, tấp nập thương lái lùng mua

Giá sầu riêng Thái, sầu riêng Ri6, sầu riêng Musangking, sầu riêng Chuồng Bò khu vực miền Tây Nam bộ, miền Đông Nam bộ, Tây Nguyên hôm nay vẫn đứng ở mức cao, chưa có dấu hiệu giảm.

Sầu riêng Ri6, sầu Thái hàng đẹp, hàng xô vẫn được thương lái săn lùng, nhiều vườn sầu riêng tiền tỷ được thương lái ráo riết lùng mua. Tình hình thu mua sầu riêng trong dân với hình thức “chốt giá, đặt cọc trước” đang diễn ra nhộn nhịp ở nhiều địa phương.

Cụ thể: Tại khu vực miền Tây Nam bộ, sầu riêng Musangking đẹp lựa có giá 57.000-60.000 đồng/kg. Sầu riêng Ri6 đẹp lựa có giá 55.000-60.000 đồng/kg, mức giá này ổn định so với hôm qua; sầu riêng Ri6 xô có giá 45.000-52.000 đồng/kg, giữ ổn định so với hôm qua.

Sầu Thái hàng đẹp lựa có giá 90.000-96.000 đồng/kg, loại này cũng ổn định so với hôm qua; sầu riêng Thái mua xô có giá 80.000-85.000 đồng/kg, giữ ổn định so với hôm qua.

Tại khu vực miền Đông Nam bộ, sầu riêng Ri6 đẹp lựa có giá 55.000-59.000 đồng/kg, đứng yên so với hôm qua; sầu riêng Ri6 xô có giá 45.000-50.000 đồng/kg, giữ ổn định so với hôm qua. Sầu Thái đẹp lựa có giá 90.000-96.000 đồng/kg, đi ngang; sầu riêng Thái mua xô có giá 80.000-85.000 đồng/kg giữ ổn định so với hai ngày qua.

Tại khu vực Tây Nguyên, sầu riêng Ri6 đẹp lựa có giá 55.000-59.000 đồng/kg, giữ nguyên so với hôm qua; sầu riêng Ri6 xô có giá 45.000-50.000 đồng/kg, giữ nguyên so với giá của hai ngày qua.

Sầu Thái đẹp lựa có giá 90.000-96.000 đồng/kg, giữ giá ổn định so với giá của ngày hôm qua; sầu riêng Thái mua xô có giá 80.000-85.000 đồng/kg; giữ ổn định từ hai ngày trước. Sầu riêng Musangking đẹp lựa vẫn có giá ổn định từ 130.000-150.000 đồng/kg.

Dưới đây là bảng giá sầu riêng tham khảo được thương lái thu mua tại vườn ở miền Tây Nam bộ, miền Đông Nam bộ, khu vực Tây Nguyên ngày 9/8. Tùy theo độ dài đường vận chuyển hay khu vực vận chuyển mà giá sầu riêng sẽ có sự chênh lệch ít nhiều.

Giá sầu riêng khu vực miền Tây Nam Bộ.

Giá sầu riêng khu vực Đông Nam bộ ngày 9/8 vẫn đứng mức cao

Tham khảo giá sầu riêng 9/8 khu vực Tây Nguyên.

Báo cáo tình hình sản xuất và diễn biến giá cả một số mặt hàng nông sản của Bộ Nông nghiệp và PTNT cho thấy, trong tháng 7, giá sầu riêng Ri6, sầu Thái tăng khá mạnh. Nguyên nhân, một số vùng trồng ở khu vực phía Nam bước vào cuối vụ, nguồn cung khan hiếm.

Tại khu vực Tây Nguyên, sầu riêng bước vào vụ thu hoạch giá cũng tăng cao.

Ông Vũ Đức Côn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk cho biết, tình hình thu mua sầu riêng trên địa bàn tỉnh đang rất “nóng”.

Trong tháng 7 vừa qua, Hiệp hội đã tổ chức hội nghị kết nối doanh nghiệp với hợp tác xã, nông dân, thông tin về thị trường, giá cả, tình hình sản xuất và tiêu thụ sầu riêng của các nước, diễn biến tiêu thụ sầu riêng ở các tỉnh vừa trải qua mùa thu hoạch.

Hiệp hội khuyến cáo, nông dân trồng sầu riêng theo dõi sát thông tin thị trường và vườn cây, đợi vườn cây đủ ngày tuổi rồi chốt giá và bán. Đồng thời, Hiệp hội đề nghị chính quyền từ huyện đến thôn, buôn tích cực vào cuộc theo dõi, có giải pháp can thiệp kịp thời tình trạng “tranh mua, tranh bán” như hiện nay. Bởi tình trạng chạy theo giá cả (thổi giá, nếu có) sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của ngành hàng sầu riêng.

Một số nơi đã có hiện tượng “thổi giá” sầu riêng, nông dân thấy giá cao liền hủy cọc, không tuân thủ nguyên tắc liên kết trước đó khiến doanh nghiệp gặp khó trong việc mua sầu riêng trả đơn hàng xuất khẩu. Các cơ quan chức năng cần vào cuộc tuyên truyền cho bà con.

Trong khi đó, Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit) cho biết, trong tháng 7, xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc đạt khoảng 200 triệu USD, nâng kim ngạch mặt hàng này đến hết tháng 7 đạt xấp xỉ 1 tỷ USD, tăng khoảng 18 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Với diễn biến hiện nay, dự báo, xuất khẩu sầu riêng trong năm nay có thể cán mốc 1,3-1,5 tỷ USD, trở thành yếu tố chính giúp kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam có cơ hội đạt 5 tỷ USD trong năm 2023, về đích sớm 2 năm so với mục tiêu ban đầu.

Rụng trái non sầu riêng do sốc nước, sốc nhiệt và biện pháp khắc phục

Theo Trung tâm Khuyến nông TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, hiện tượng rụng hoa, rụng trái non trên cây sầu riêng có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau và tương ứng với từng nguyên nhân sẽ có các cách xử lý khác nhau để khắc phục.

Ngoài ra, giai đoạn sầu riêng ra hoa đậu trái, ngoài việc chăm sóc đầy đủ, tỉa hoa tỉa trái phù hợp, theo dõi phát hiện sớm sâu bệnh gây hại cũng cần chú ý bổ sung thêm cho cây một số dưỡng chất nhằm cung cấp bổ sung thêm dinh dưỡng giúp trái sinh trưởng phát triển tốt, chống rụng trái và đặc biệt sẽ giúp cải thiện chất lượng trái sau này.

Ở đây, Trung tâm Khuyến nông TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk giới thiệu tới bà con về rụng trái non sầu riêng do sốc nước, sốc nhiệt và biện pháp khắc phục.

Hiện tượng rụng hoa, rụng trái non trên cây sầu riêng có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Rụng trái non sầu riêng do sốc nước

Vào mùa khô cây không được cung cấp đầy đủ và liên tục về nước, vì vậy khi chuyển sang mùa mưa, lượng nước mưa thay đổi đột ngột, điều này có thể làm cho sinh lý cây thay đổi đột ngột, cây bị sốc, dẫn đến hiện tượng rụng hoa và trái non. Hoặc trong thời gian cây xổ nhụy (thường kéo dài khoảng 7-10 ngày), nếu không cung cấp nước trong suốt thời gian dài như vậy, đặc biệt là mùa nắng nóng có thể làm thiếu nước, suy cây và rụng trái.

Vào thời kỳ cây mang trái nhưng lượng nước cung cấp không đủ cũng là nguyên nhân khiến hiện tượng rụng hoa và trái non trên cây sầu riêng xảy ra. Bên cạnh đó, nếu vườn trồng gặp phải mưa bão kết hợp với gió lốc sẽ khiến hoa và trái sầu riêng non rụng hàng loạt.

Biểu hiện: Rụng hoa, trái non đồng loạt và nhanh cấp tốc.

Khắc phục: Việc tưới nước cho cây cần phải ổn định và đầy đủ. Không nên để quá dư hoặc quá thiếu nước, nếu rụng trái nhiều nên hạn chế việc tưới nước lại. Kết hợp việc tưới nước với bón phân hợp lý. Ngoài ra cần lưu ý, giai đoạn cây ra hoa cũng tưới nước nhưng tưới ít để duy trì độ ẩm cần thiết.

Rụng trái non sầu riêng do sốc nhiệt

Thường xuất hiện khi thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, lâu lâu lại xen lẫn vài cơn mưa hoặc có sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn.

Biểu hiện: Gây rụng hoa, rụng trái non rất nhiều.

Khắc phục: Tạo thảm thực vật (thảm cỏ) nhằm giữ độ ẩm cho đất vào mùa nắng nóng khô hạn, góp phần giảm hiện tượng sốc nhiệt cho cây.

Duy trì tưới nước đều dặn, đồng thời phun nước lên tán lá để giải nhiệt cho cây. Thời điểm: buổi sáng (trước 10 giờ sáng) và buổi chiều (từ 4 giờ đến 6 giờ), tránh tưới và phun nước vào buổi trưa nắng sẽ càng làm cây bị sốc hơn.

Đảm bảo cho cây có sức sống tốt nhất trước khi bước vào giai đoạn ra hoa, đậu trái, vì vậy cần lưu ý chế độ nước tưới, chế độ bón phân, đặc biệt là cần bổ sung hàm lượng trung, vi lượng để tăng sức chống chịu của cây. Ngoài ra, có thể bổ sung cho cây các chất điều hòa sinh trưởng như auxin, cytokinin, … để tăng sức chống chịu và chống sốc nhiệt cho cây, giảm rụng hoa, rụng trái.