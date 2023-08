Giá sầu riêng hôm nay 7/8: Giá sầu riêng vẫn đứng ở mức cao

Giá sầu riêng Thái, sầu riêng Ri6, sầu riêng Musangking, sầu riêng Chuồng Bò khu vực miền Tây Nam bộ, miền Đông Nam bộ, Tây Nguyên hôm nay vẫn đứng ở mức cao, chưa có dấu hiệu giảm. Sầu riêng Ri6, sầu Thái hàng đẹp, hàng xô vẫn được thương lái săn lùng. Tây Nguyên đang bước vào vụ thu hoạch sầu riêng song cả người mua và người bán đều đang nhìn nhau "ghìm hàng, ngó giá".

Cụ thể: Tại khu vực miền Tây Nam bộ, sầu riêng Musangking đẹp lựa có giá 57.000-60.000 đồng/kg. Sầu riêng Ri6 đẹp lựa có giá 55.000-60.000 đồng/kg, mức giá này ổn định so với hôm qua; sầu riêng Ri6 xô có giá 45.000-52.000 đồng/kg, giữ ổn định so với hôm qua.

Sầu Thái hàng đẹp lựa có giá 90.000-96.000 đồng/kg, loại này cũng ổn định so với hôm qua; sầu riêng Thái mua xô có giá 80.000-85.000 đồng/kg, giữ ổn định so với hôm qua.

Tại khu vực miền Đông Nam bộ, sầu riêng Ri6 đẹp lựa có giá 55.000-59.000 đồng/kg, đứng yên so với hôm qua; sầu riêng Ri6 xô có giá 45.000-50.000 đồng/kg, giữ ổn định so với hôm qua. Sầu Thái đẹp lựa có giá 90.000-96.000 đồng/kg, đi ngang; sầu riêng Thái mua xô có giá 80.000-85.000 đồng/kg giữ ổn định so với hai ngày qua.

Tại khu vực Tây Nguyên, sầu riêng Ri6 đẹp lựa có giá 55.000-59.000 đồng/kg, giữ nguyên so với hôm qua; sầu riêng Ri6 xô có giá 45.000-50.000 đồng/kg, giữ nguyên so với giá của hai ngày qua.

Sầu Thái đẹp lựa có giá 90.000-96.000 đồng/kg, giữ giá ổn định so với giá của ngày hôm qua; sầu riêng Thái mua xô có giá 80.000-85.000 đồng/kg; giữ ổn định từ hai ngày trước. Sầu riêng Musangking đẹp lựa vẫn có giá ổn định từ 130.000-150.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng 7/8: Giá sầu riêng vẫn cao chót vót, người mua người bán "găm hàng, chờ giá"

Dưới đây là bảng giá sầu riêng tham khảo được thương lái thu mua tại vườn ở miền Tây Nam bộ, miền Đông Nam bộ, khu vực Tây Nguyên ngày 4/8. Tùy theo độ dài đường vận chuyển hay khu vực vận chuyển mà giá sầu riêng sẽ có sự chênh lệch ít nhiều.

Giá sầu riêng đứng ở mức cao là do hiện nay đã hết vụ mùa sầu riêng từ các vùng khác, ngay cả Thái Lan cũng đã hết mùa thu hoạch. Thời điểm hiện tại chỉ có vùng Tây Nguyên là đang cho quả. Các chủ vườn sầu riêng một số nơi vẫn đang nỗ lực dò giá, chưa chịu bán. Phần lớn nhà vườn đều chưa thống nhất giảm giá bán.

Ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc Công ty XNK Vina T&T Group, Phó chủ tịch Hiệp hội Rau quả VN, nhận định: Diễn biến thị trường xuất khẩu sầu riêng hiện nay vẫn tương đối thuận lợi, các đơn hàng từ Trung Quốc vẫn đều đặn.

Do vậy rất cần các doanh nghiệp và nông dân nhanh chóng hợp tác điều đình giá mua bán sầu riêng phù hợp, không để tình hình xấu xảy ra vì mùa vụ sầu riêng chín rộ sắp tới.

Đến lúc thu hoạch rộ lên nông dân mới bán ồ ạt, doanh nghiệp không mua kịp, giá giảm mạnh thì không chỉ có nông dân thua lỗ nặng nề, mà doanh nghiệp cũng vỡ các kế hoạch sản xuất, mất đơn hàng xuất khẩu, thiệt hại sẽ rất lớn, và đặc biệt uy tín thị trường sầu riêng của ta sẽ bị tổn hại nghiêm trọng.

Ông Vũ Đức Côn, Phó giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Đắk Lắk, đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk cho biết, Hiệp hội sầu riêng tỉnh ĐắckLắk đang khuyến cáo nông dân bình tĩnh, theo dõi sát thông tin thị trường và vườn cây, đợi vườn cây đủ ngày tuổi rồi chốt giá và bán. Đồng thời, Hiệp hội đề nghị chính quyền từ huyện đến thôn, buôn tích cực vào cuộc theo dõi, có giải pháp can thiệp kịp thời tình trạng “tranh mua, tranh bán”.

Đắk Lắk hiện có hơn 22.458ha sầu riêng, chiếm 26,4% diện tích sầu riêng của cả nước và là tỉnh có diện tích sầu riêng lớn thứ hai sau tỉnh Tiền Giang.

Sầu riêng rụng trái non do thiếu dinh dưỡng hoặc dinh dưỡng không cân đối

Hiện tượng rụng hoa, rụng trái non trên cây sầu riêng có thể do nhiều nguyên nhân gây ra như: Rụng trái non sinh lý, rụng do mất cân bằng dinh dưỡng, do sâu bệnh gây hại, do thời tiết bất thuận,...

Sầu riêng rụng hoa rụng trái sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất mùa vụ. Trung tâm khuyến nông thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk phổ biến tới bà con về rụng trái non sầu riêng do thiếu dinh dưỡng hoặc dinh dưỡng không cân đối và giải pháp khắc phục.

Rụng trái non sầu riêng do thiếu dinh dưỡng hoặc dinh dưỡng không cân đối

Cây sầu riêng có đặc tính sẽ ra hoa và đậu trái rất nhiều, nếu không tiến hành tỉa hoa, tỉa trái đúng thời điểm sẽ khiến chúng cạnh tranh dinh dưỡng với nhau, cây không đủ sức để nuôi toàn bộ hoa (trái) trên cây nên phải rụng hoa (trái) để tập trung dinh dưỡng nuôi số còn lại. Hiện tượng này thường xuất hiện ở các vườn trồng xen canh hoặc không bón cân đối phân hữu cơ và phân NPK hoặc không chăm sóc thường xuyên.

Biểu hiện: Hoa và trái non rụng từ từ, lai rai và cây xuất hiện các dấu hiệu như cây bị rầy, bệnh tấn công làm hư và rụng lá, cây không đủ cơi đọt và lá mới, lá mỏng, nhỏ.

Khắc phục: Trước khi làm bông ít nhất 3 tháng cần bón đầy đủ phân hữu cơ và NPK. Phân hữu cơ bón từ 10 -15 kg/gốc, phân NPK ba số bằng nhau (15-15-15, 16-16-16, ...) bón 0,5 kg – 1 kg/gốc và 1 tháng/lần. Giai đoạn cây ra hoa, đậu trái cần bón phân qua rễ và qua lá để bổ sung thêm dinh dưỡng cho cây.

Bón gốc: Phân NPK: Bón sau khi xổ nhụy dứt điểm 7 ngày và định kì 7-10 ngày/lần theo nguyên tắc chia làm nhiều lần bón.

Giai đoạn trái nhỏ (trái dưới 45 ngày tuổi ở giống Ri6 và dưới 60 ngày tuổi ở giống Monthong): bón công thức phân 3 số bằng nhau (như: 15-15-15, 16-16-16, 17-17-17… ) để cung cấp dinh dưỡng cân đối. Trộn thêm phân bón trung - vi lượng.

Giai đoạn trái lớn (khoảng 45 ngày trở lên đối với giống Ri6 và khoảng 60 ngày trở lên đối với giống Monthong): chuyển sang công thức phân bón NPK có hàm lượng Kali cao như: 12-12-17, 12-11-18, 15-5-20… và Kali phải là dạng Kali Sulfat (K2SO4).

Phun qua lá: Để giúp trái non hạn chế rụng, trái xanh gai, to tròn, tránh nứt gai, nứt cuống có thể phun phối trộn các chất trung – vi lượng và phân bón lá để bổ sung thêm dinh dưỡng đầy đủ cho trái. Thời điểm: sau khi cây xổ nhụy xong 3-4 ngày thì có thể phun và phun định kì 10-15 ngày/lần.

Các loại phân bón lá được sử dụng để phun qua lá sầu riêng sẽ ưu tiên các dòng phân NPK công thức 3 số bằng nhau như 20-20-20, 21-21-21… Các chất trung – vi lượng như: Canxi, Bo, Mg, Zn, Cu, Fe, Mn… (Lưu ý: Phun toàn cây nhưng phun chủ yếu ở mặt dưới lá và trái).