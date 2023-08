Giá sầu riêng 4/8: Sầu riêng-loại quả ngon đang hot này chưa giảm dù có cảnh báo "sập giá"

Giá sầu riêng hôm nay 4/8: Giá sầu riêng đang hot, sao có cảnh báo 'lao dốc'?

Giá sầu riêng Thái, sầu riêng Ri6, sầu riêng Musangking, sầu riêng Chuồng Bò khu vực miền Tây Nam bộ, miền Đông Nam bộ, Tây Nguyên hôm nay vẫn đứng ở mức cao, chưa có dấu hiệu giảm. Sầu Thái hàng đẹp vẫn cao chót vót và có giá cao nhất. Sầu riêng Ri6 hàng đẹp, hàng xô vẫn được thương lái săn lùng; giá sầu riêng Ri6 hàng đẹp lẫn loại xô đứng mức 45.000-60.000 đồng/kg...

Cụ thể: Tại khu vực miền Tây Nam bộ, sầu riêng Musangking đẹp lựa có giá 57.000-60.000 đồng/kg. Sầu riêng Ri6 đẹp lựa có giá 55.000-60.000 đồng/kg, mức giá này ổn định so với hôm qua; sầu riêng Ri6 xô có giá 45.000-52.000 đồng/kg, giữ ổn định so với hôm qua.

Sầu Thái hàng đẹp lựa có giá 90.000-96.000 đồng/kg, loại này cũng ổn định so với hôm qua; sầu riêng Thái mua xô có giá 80.000-85.000 đồng/kg, giữ ổn định so với hôm qua.

Tại khu vực miền Đông Nam bộ, sầu riêng Ri6 đẹp lựa có giá 55.000-59.000 đồng/kg, đứng yên so với hôm qua; sầu riêng Ri6 xô có giá 45.000-50.000 đồng/kg, giữ ổn định so với hôm qua. Sầu Thái đẹp lựa có giá 90.000-96.000 đồng/kg, đi ngang; sầu riêng Thái mua xô có giá 80.000-85.000 đồng/kg giữ ổn định so với hai ngày qua.

Tại khu vực Tây Nguyên, sầu riêng Ri6 đẹp lựa có giá 55.000-59.000 đồng/kg, giữ nguyên so với hôm qua; sầu riêng Ri6 xô có giá 45.000-50.000 đồng/kg, giữ nguyên so với giá của hai ngày qua.

Sầu Thái đẹp lựa có giá 90.000-96.000 đồng/kg, giữ giá ổn định so với giá của ngày hôm qua; sầu riêng Thái mua xô có giá 80.000-85.000 đồng/kg; giữ ổn định từ hai ngày trước. Sầu riêng Musangking đẹp lựa vẫn có giá ổn định từ 130.000-150.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng Thái, sầu riêng Ri6, sầu riêng Musangking, sầu riêng Chuồng Bò khu vực miền Tây Nam bộ, miền Đông Nam bộ, Tây Nguyên hôm nay vẫn đứng ở mức cao, chưa có dấu hiệu giảm.

Dưới đây là bảng giá sầu riêng tham khảo được thương lái thu mua tại vườn ở miền Tây Nam bộ, miền Đông Nam bộ, khu vực Tây Nguyên ngày 4/8. Tùy theo độ dài đường vận chuyển hay khu vực vận chuyển mà giá sầu riêng sẽ có sự chênh lệch ít nhiều.

Giá sầu riêng hôm nay 4/8: Giá sầu riêng hôm nay chưa có dấu hiệu giảm dù đã có những cảnh báo "sập giá". Sầu Thái hàng đẹp vẫn cao chót vót và có giá cao nhất.

Giá sầu riêng hôm nay 4/8: Giá sầu riêng hôm nay chưa có dấu hiệu giảm dù đã có những cảnh báo "sập giá". Sầu Thái hàng đẹp vẫn cao chót vót và có giá cao nhất.

Giá sầu riêng hôm nay 4/8: Giá sầu riêng hôm nay chưa có dấu hiệu giảm dù đã có những cảnh báo "sập giá". Sầu Thái hàng đẹp vẫn cao chót vót và có giá cao nhất.

Giá sầu riêng vẫn đứng ở mức cao như hiện nay là do tâm lý nông dân tự tin sẽ bán được sầu riêng giá cao. Nông dân tin rằng, xuất khẩu sầu riêng chính ngạch sang thị trường Trung Quốc đã được khai thông thì giá sầu riêng sẽ khó giảm xuống được.

Khó thực hiện hợp đồng xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc?

Ông Vũ Đức Côn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk cho biết, thực tế những tuần qua, nhiều doanh nghiệp của Đắk Lắk đã thương thảo đơn hàng xuất khẩu sầu riêng chính ngạch sang thị trường Trung Quốc với một số đầu mối bên đó.

Bên đầu mối Trung Quốc chỉ chấp nhận ký kết hợp đồng mua sầu riêng với giá không vượt quá 90.000-100.000 đồng/kg (tùy loại hàng đẹp). Đối chiếu mức giá ký kết này với giá bán sầu riêng tại các vườn của nông dân, rõ ràng việc thực hiện các hợp đồng xuất khẩu là khó khả thi.

Chưa kể, với tình hình hiện nay, do sầu riêng là nông sản có thời vụ nhất định, nên chỉ cần các thương lái cố tình tổ chức thu hoạch chậm, sầu riêng vào vụ đồng loạt chín rụng, các vườn sẽ trở nên “quá tải”, buộc người nông dân phải bán đổ, bán tháo để “giải phóng vườn”. Thương lái theo đó sẽ tùy ý ép giá. Ghi nhận những năm qua, có thời điểm vào vụ sầu riêng, giá mua của thương lái tại vườn chỉ còn vài nghìn đồng/kg, gây tổn thất nặng nề cho nông dân.

Ông Vũ Đức Côn lưu ý rằng, nếu các vườn sầu riêng hiện nay vẫn chưa chịu chuyển biến giá bán, cảnh báo nguy cơ thị trường sầu riêng “sập giá” như đã phân tích ở trên trong thời gian tới là rất cao, tổn thất của bà con nông dân theo đó sẽ rất lớn.

Ông Côn nhìn nhận, câu chuyện mâu thuẫn giá bán nông sản không hề mới và nguy cơ hiện tại với trái sầu riêng cần được cảnh tỉnh nghiêm túc hơn từ chính các cấp quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và người nông dân. Ngành nông nghiệp thông qua các tổ chức hiệp hội, cần sớm hình thành những cơ chế hợp tác, gắn kết kế hoạch sản xuất chuyên canh của người nông dân với cơ cấu đơn hàng phục vụ thị trường xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.

Một số lưu ý phòng trừ sâu bệnh cây sầu riêng giai đoạn ra hoa, nuôi quả

Theo Trung tâm Nông nghiệp huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng), cây sầu riêng giai đoạn ra hoa, đậu quả cần được chăm sóc đúng kỹ thuật. Việc chăm sóc tốt thời điểm này sẽ quyết định năng suất, phẩm chất trái và hiệu quả kinh tế của cây sầu riêng.

Việc chăm sóc đúng kỹ thuật trồng sầu riêng phải đảm bảo 3 yếu tố: Cho năng suất cao, chất lượng tốt, cây không bị suy kiệt làm ảnh hưởng đến các vụ tiếp theo.

Trung tâm Nông nghiệp Đạ Huoai hướng dẫn bà con nông dân phòng trừ sâu bệnh giai đoạn ra hoa, nuôi quả sầu riêng như sau:

1. Nhện đỏ

Đây là đối tượng gây hại mạnh cây sầu riêng vào giai đoạn mùa khô và chúng tập trung chủ yếu ở mặt dưới của lá, đặc biệt là các lá bánh tẻ. Vết chích lúc đầu chỉ là những đốm nhỏ màu xám trắng, nhiều vết chích liên kết lại tạo ra những khoang, những đốm lớn mất màu ảnh hưởng đến sự quang hợp của lá, bị hại nặng lá có thể bị khô và rụng.

Biện pháp phòng trừ: Sử dụng thuốc Kumulus 80DF, Sulox 80WP (10-15g/16 lít nước), Ortus 5SC (10-15ml/8-10 lít nước), Pegasus 500SC (7-10ml/8 lít nước), thuốc sinh học Abatin 5.4EC (6-8ml/16 lít nước), hoặc sử dụng thuốc Sule Long 80WP (140g/16 lít nước)...

2. Rầy phấn trắng

Biện pháp phòng: Phun thuốc trừ rầy định kỳ khi mỗi đợt lá mới hình thành.

Biện pháp trừ: Khi phát hiện chồi bị hại thì tiến hành xử lý thuốc 2 lần liên tiếp, mỗi lần cách nhau 5-7 ngày. Thuốc phòng trừ rầy phấn trắng: Sử dụng luân phiên các loại thuốc sau: Confidor 100SL (pha 5-7ml/8 lít nước), Actara 25WG 1g/8 lít, Bassa 50EC 20-25ml/8-10 lít nước. Có thể phun kết hợp phân bón qua lá với thuốc phòng trừ rầy phấn trắng để giúp bộ lá phát triển tốt hơn.

3. Bệnh xì mủ thân, thối trái do nấm Phytopthora

Phòng bệnh: Để giảm tối đa bệnh Phytopthora gây hại thân cây sầu riêng, trái sầu riêng trong giai đoạn cây mang trái, giảm thiệt hại về năng suất sầu riêng thì biện pháp phòng bệnh Phytopthora cho cây sầu riêng giai đoạn này là rất cần thiết. Tiến hành tiêm phòng 4 đợt cho cây sầu riêng giai đoạn cụ thể là: Lần 1: Sau khi thu hoạch. Lần 2: Khi cây chuẩn bị làm bông. Lần 3: Khi trái bằng quả cam (60 ngày sau khi xả nhụy). Lần 4: Khi quả đạt 1,5-2kg (100 ngày sau xả nhụy).

Cách tiêm phòng bệnh Phytopthora gây hại thân cây sầu riêng, trái sầu riêng :

Tiêm trực tiếp vào thân cây 2-3 mũi/cây. Pha theo tỷ lệ 1:1 (dùng nước sạch).

Trị bệnh: Khi phát hiện quả sầu riêng bị bệnh thì phải phun thuốc với nồng độ 2% (2 lít thuốc trong 100 lít nước trực tiếp lên quả). Phun lặp lại lần tiếp theo sau đó 7 ngày. Nếu phát hiện xì mủ thân thì bà con phải vệ sinh gọt bỏ vùng mô bị thối rồi quét thuốc Aliette 800wp + Ridomil gold 68WP hoặc Agri - Fos 400 nguyên chất lên vết bệnh. Bà con thực hiện 3 lần liên tiếp, mỗi lần cách nhau 15 ngày.