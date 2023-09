Giá sầu riêng ngày 27/9: Sầu Thái bỗng bật tăng 'sốc', hàng đẹp lẫn xô đều rủ nhau tiến lên

Cập nhật mới nhất giá sầu riêng hôm nay 27/9/2023: Giá sầu riêng Thái bật tăng 'sốc' trở lại

Giá sầu riêng hôm nay 27/9/2023 tại thị trường trong nước bất ngờ bật tăng sốc trở lại ở chủng loại sầu Thái. Giá sầu Thái đẹp lựa được thu mua trong khoảng 70.000 - 75.000 đồng/kg tại các khu vực trọng điểm. Sầu Thái xô giá cao nhất lên 65.000 đồng/kg. Riêng sầu riêng Ri6 giá vẫn đi ngang...

Cụ thể, tại khu vực miền Tây Nam bộ, sầu riêng Ri6 đẹp lựa có giá 55.000-59.000 đồng/kg, mức giá này giữ ổn định so với hôm qua; sầu riêng Ri6 xô có giá 45.000-52.000 đồng/kg, giữ ổn định so với hôm qua.

Sầu riêng Thái hàng đẹp lựa có giá 70.000 - 75.000 đồng/kg, loại này tăng 8.000 đồng/kg so với giá của ngày hôm qua; sầu riêng Thái mua xô có giá 60.000-65.000 đồng/kg, loại này tăng 5.000 đồng/kg so với giá hôm qua.

Tại khu vực miền Đông Nam bộ, sầu riêng Ri6 đẹp lựa có giá 55.000-58.000 đồng/kg, đi ngang so với hôm qua; sầu riêng Ri6 xô có giá 45.000-50.000 đồng/kg, ổn định so với hôm qua.

Sầu riêng Thái hàng đẹp lựa có giá 70.000 - 75.000 đồng/kg, loại này tăng 8.000 đồng/kg so với giá của ngày hôm qua; sầu riêng Thái mua xô có giá 60.000-65.000 đồng/kg, loại này tăng 5.000 đồng/kg so với giá hôm qua.

Giá sầu riêng hôm nay 27/9, tại khu vực Tây Nguyên, sầu Ri6 đẹp lựa có giá 55.000-58.000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua; sầu riêng Ri6 xô có giá 45.000-50.000 đồng/kg, giữ nguyên so với giá của ngày hôm qua.

Sầu riêng Thái đẹp lựa có giá 70.000 - 75.000 đồng/kg, loại này tăng 8.000 đồng/kg so với giá của ngày hôm qua; sầu riêng Thái mua xô có giá 60.000-65.000 đồng/kg, loại này tăng 5.000 đồng/kg so với giá hôm qua.

Dưới đây là bảng giá sầu riêng hôm nay tham khảo được thương lái thu mua tại vườn sầu riêng ở miền Tây Nam bộ, miền Đông Nam bộ, khu vực Tây Nguyên ngày 27/9. Tùy theo độ dài đường vận chuyển hay khu vực vận chuyển mà giá sầu riêng sẽ có sự chênh lệch ít nhiều.

Giá sầu riêng ngày 27/9: Giá sầu riêng Thái bật tăng 'sốc' trở lại cả hàng đẹp lẫn xô

Một số nguyên nhân sầu riêng ra bông phướn

Một trong những vấn đề nan giải đối với nhà vườn trong quá trình làm bông đó là cây ra mắt cua nhưng sau đó lại ra “bông lá” hay một số nơi còn gọi là “bông phướn”. Vậy nguyên nhân do đâu?

Bông lá hay bông phướn là từ nhà vườn dùng để chỉ những chùm bông có mang theo lá, thường bông sẽ ốm, dễ rụng và khó làm trái. Đối với cây có múi như cam, quýt, bưởi,… với đặc tính ra mang trái đầu cành, khi cây ra bông lá thì những lá đó sẽ hấp thu dinh dưỡng để nuôi lại chính trái đang mang.

Còn với cây sầu riêng với đặc tính mang trái trong thân, đậu trái ở dạ dưới của cành, việc ra hoa kèm theo cả lá nằm ở vị trí khuất ánh sáng, lá không thể quang hợp ngược lại còn hấp thu dinh dưỡng cây dẫn về để nuôi bông từ đó ảnh hưởng xấu đến việc ra hoa, đậu quả.

Nguyên nhân sầu riêng ra bông lá là do cây chưa được cắt nước tốt, cây hấp thu được đạm trong quá trình làm bông (có thể do mưa mang theo đạm tự do trong không khí hoặc do trong đất còn đạm). Trong quá trình siết nước gặp mưa giông kéo dài, vườn thoát nước kém, dẫn đến làm gián đoạn quá trình tạo stress khô hạn cho cây.

Hướng khắc phục:

Cơi đọt

Trước khi tạo khô hạn nên lấy từ 2 – 3 cơi đọt, tuỳ vào tình trạng của vườn, giúp cây đủ lá để quang hợp, sản xuất ra đủ dinh dưỡng (hợp chất đường để nuôi bông, nuôi trái). Khi cây sầu riêng đủ lá sẽ dễ dàng xiết nước làm bông hơn. Trong trường hợp cơi lá không đủ, cây yếu sức, có thể dẫn đến ưu tiên mầm lá hơn mầm bông.

Xiết nước

Yếu tố quan trọng nhất khi làm bông đó là tạo khô hạn, xiết nước. Việc tạo khô hạn nhằm mục đích chuyển trạng thái sinh trưởng của cây sang trạng thái sinh sản. Tạo điều kiện để quá trình tạo mầm phân hoá mầm bông đồng loạt. Nếu quá trình xiết nước không đạt sẽ ảnh hưởng đến tạo mầm.

Nước tưới

Trong quá trình xiết nước tạo mầm đến khi nhú mắt cua, nếu gặp mưa, hoặc tưới nước quá sớm. Sẽ khiến sự chuyển hoá và phân hoá mầm hoa bị ảnh hưởng. Đạm trong nước mưa, và dinh dưỡng cây hấp thu khi tưới nước. Làm cho cây đẩy nhanh tốc độ sinh trưởng, bung chồi lá thay vì chuyển hoá sang mầm bông.

Tạo mầm

Việc xử lý tạo mầm chiếm một phần quan trọng trong quá trình làm bông. Sử dụng các hoạt chất lân, kali liều cao. Các chất ức chế sinh trưởng mạnh giúp cây dễ ra bông hơn. Tuy nhiên, dựa vào tình hình thời tiết và tình trạng cây mà tiến hành xử lý với liều lượng và số lần xử lý thích hợp đến khi cây ra bông. Nếu quá trình tạo mầm chưa đạt (liều lượng chưa đủ, số lần xử lý quá ít) ảnh hưởng trực tiếp đến việc tạo mầm, phân hoá mầm bông đồng loạt. Cây có thể ra bông lọt xọt hoặc ra bông lá.

Bà con tham khảo các nguyên nhân trên để chủ động hơn trong quá trình làm bông sầu riêng.