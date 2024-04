Giá sầu riêng ngày 4/4: Đang neo ở mốc cao kỷ lục, đột nhiên sầu riêng bữa nay lại "tụt dốc"

Cập nhật mới nhất giá sầu riêng hôm nay 4/4

Giá sầu riêng hôm nay 4/4/2024 bất ngờ giảm mạnh. Sầu riêng Ri6 hàng đẹp đứng ở mức cao nhất là 102.000 đồng/kg. Giá sầu riêng Thái tại khu vực miền Tây Nam bộ đứng mức cao nhất là 190.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá sầu riêng tại vườn hôm nay: Sầu riêng Ri6 ở mức 60.000 – 102.000 đồng/kg; giá sầu riêng Thái ở mức 90.000 – 190.000 đồng/kg; sầu riêng Musangking giữ mức 160.000 – 190.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay tại khu vực miền Tây Nam bộ: Chủng sầu riêng Ri6 đẹp và sầu riêng Ri6 xô đạt 60.000 – 102.000 đồng/kg, sầu riêng Ri6 đẹp đứng ở mức 100.000-102.000 đồng/kg; sầu riêng Thái đẹp ở mức 185.000 – 190.000 đồng/kg; sầu riêng Thái xô ở mức 90.000 – 175.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay tại khu vực miền Đông Nam bộ: Giá sầu riêng Ri6 đẹp và sầu riêng Ri6 xô có mức giá thương lái thu mua 55.000 – 100.000 đồng/kg; sầu riêng Thái đẹp ở mức 180.000 -185.000 đồng/kg; trong khi đó sầu riêng Thái xô đứng ở mức 85.000 – 170.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay tại khu vực Tây Nguyên: Giá sầu riêng Ri6 đẹp và sầu riêng Ri6 xô ở mức giá thương lái mua 55.000 – 100.000 đồng/kg; sầu riêng Thái đẹp có mức 180.000 - 185.000 đồng/kg; trong khi đó sầu riêng Thái xô ở mức 85.000 – 170.000 đồng/kg.

Dưới đây là bảng giá sầu riêng hôm nay tham khảo được thương lái thu mua tại vườn sầu riêng ở miền Tây Nam bộ, miền Đông Nam bộ, khu vực Tây Nguyên ngày 4/4. Tùy theo độ dài đường vận chuyển hay khu vực vận chuyển mà giá sầu riêng sẽ có sự chênh lệch ít nhiều.

Hết tháng 2/2024, Việt Nam xuất khẩu hơn 41.000 tấn sầu riêng, xấp xỉ lượng xuất khẩu của năm 2022. Sầu riêng Việt hiện chiếm 31,8% thị phần tại thị trường Trung Quốc.

Giá sầu riêng đang giảm so với tháng trước. Theo nhiều nông dân trồng sầu riêng, giá sầu riêng giảm mạnh so với đầu tháng 2, nhưng theo nông dân, mức giá này vẫn còn cao so với cùng kỳ các năm trước. Với mức giá này, nhà vườn vẫn thu lợi nhuận khá. Giá sầu riêng giảm do các tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sắp bắt đầu vào chính vụ thu hoạch, nguồn cung tăng.

Cụ thể, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cho biết, việc Nghị định thư yêu cầu về kiểm dịch thực vật đối với sầu riêng tươi của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc được ký kết đã tạo cơ hội để tổ chức phát triển ngành hàng sầu riêng Việt Nam theo hướng hiện đại, chất lượng, an toàn và bền vững.

Dù mới xuất khẩu chính ngạch từ tháng 9/2022 nhưng đến nay sầu riêng Việt Nam đã chiếm được 31,8% thị phần tại thị trường Trung Quốc và chỉ đứng sau Thái Lan (chiếm 68% thị phần).

Theo số liệu thống kê, năm 2023, Việt Nam xuất khẩu hơn 603.000 tấn sầu riêng, trong đó xuất sang thị trường Trung Quốc hơn 595.000 tấn (chiếm 98,6%).

Hai tháng đầu năm nay, Việt Nam đã xuất được hơn 41.000 tấn, xấp xỉ sản lượng sầu riêng xuất khẩu trong năm 2022.

Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) hiện đã phê duyệt mã số cho 708 vùng trồng và 168 cơ sở đóng gói sầu riêng của Việt Nam.

Thời gian tới, việc mở cửa thành công cho sản phẩm sầu riêng đông lạnh vào thị trường Trung Quốc sẽ tạo ra một bước tiến quan trọng cho ngành hàng sầu riêng Việt Nam.

Do đó, Cục Bảo vệ thực vật khuyến nghị, cần tận dụng tốt cơ hội, lợi thế và tổ chức sản xuất chuyên nghiệp; không ngừng cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng thì ngành hàng sầu riêng của Việt Nam. Bên cạnh đó, cơ hội mở rộng thị trường được thúc đẩy bởi nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng, đặc biệt là tại khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc.

Hiện, diện tích trồng sầu riêng trên cả nước là hơn 112.000 ha (chiếm 9% diện tích trồng cây ăn quả) và sản lượng sầu riêng đạt 863.000 tấn.