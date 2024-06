Giá thuê văn phòng khu trung tâm TP.HCM vẫn tiếp tục tăng

Văn phòng cho thuê diễn biến tích cực

Báo cáo đầu tư quý I/2024 khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Savills cho thấy, chỉ số văn phòng TP.HCM tăng 1% so với quý trước và 2% so với cùng kỳ năm trước lên 98 điểm.

Chỉ số này tại khu trung tâm (CBD) tăng 1% so với quý trước nhưng giảm 1% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 107 điểm. Tỷ lệ lấp đầy giảm 1% so với quý trước và 4% so với cùng kỳ năm trước xuống 90% do một dự án mới có tỷ lệ lấp đầy thấp 55%. Giá thuê tăng 3% so với quý trước và 7% so với cùng kỳ năm trước lên 1 triệu đồng/m2/tháng.

Chỉ số tại khu vực ngoài trung tâm (non-CBD) ổn định so với quý trước và tăng 6% so với cùng kỳ năm trước lên 114 điểm. Giá thuê văn phòng cải thiện trên cả 15 quận, tăng 1% so với quý trước và 11% so với cùng kỳ năm trước lên 595.000 đồng/m2/tháng. Tỷ lệ lấp đầy đạt 89%, tăng 1% so với quý trước nhưng giảm 1% so với cùng kỳ năm trước.

Văn phòng cho thuê tại TP.HCM tăng trưởng về giá thuê. Ảnh: Gia Linh

Ghi nhận thực tế, thị trường TP.HCM trước đây hầu hết tập trung tại một khu vực là quận 1 - nơi mang tới nguồn cung văn phòng chủ yếu. Hiện nay, thị trường này đã có ghi nhận về sự dịch chuyển sang khu vực Thủ Thiêm, với nguồn cung văn phòng mới, mặt sàn lớn và nhiều dự án đạt chứng chỉ xanh.

Trong khi đó, thị trường văn phòng cho thuê tại thị trường Hà Nội cũng tương đối ổn định khi chỉ số ghi nhận 69 điểm, không biến động nhiều theo quý và theo năm. Tỷ lệ lấp đầy của hạng A là 88%, tăng 3% so với quý 4/2023 và 8% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ lấp đầy của hạng B là 85%, ổn định so với quý trước và giảm 1% theo năm, trong khi phân khúc hạng C có tỷ lệ lấp đầy 91%, giảm 1% theo quý và theo năm.

Chỉ số văn phòng tại khu trung tâm (CBD) giảm 1% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 87 điểm. Giá thuê 783.000 đồng/m2/tháng tăng 2% theo quý nhưng giảm 1% theo năm. Tỷ lệ lấp đầy cũng ổn định so với quý trước và tăng 2% theo năm lên mức 92%.

Giá thuê tại Hà Nội khó vượt mặt TP.HCM. Ảnh: Gia Linh

Chỉ số văn phòng tại khu vực ngoài trung tâm (non-CBD) ổn định so với quý trước ở mức 81 điểm và tăng nhẹ 1% theo năm. Tỷ lệ lấp đầy tăng 1% theo quý và 2% theo năm lên 87%. Giá thuê ổn định theo quý và tăng 2% so với cùng kỳ năm trước lên 485.000 đồng/m2/tháng.

Các chuyên gia nhận định giá thuê văn phòng tại Hà Nội khó có khả năng vượt qua TP.HCM trong tương lai. Dự kiến thời gian tới, nguồn cung văn phòng hạng A mới tại Hà Nội sẽ tăng, giá thuê sẽ tiếp tục ở mức cạnh tranh. Điều đó càng làm nhân lên khoảng cách với giá thuê tại thị trường TP.HCM.