Giá tiêu hôm nay 5/4: Chu kì "rung lắc" bao giờ chấm dứt, dự báo giá tiêu tăng hay giảm?

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, giá tiêu hôm nay 5/4 tại Gia Lai đang ở mức 71.000 đồng/kg. Giá tiêu tại 2 tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk đạt 72.500 đồng/kg, không đổi so với hôm qua.

Tương tự, giá tiêu hôm nay tại khu vực Đông Nam Bộ cũng ít biến động. Trong đó, chỉ có duy nhất tỉnh Đồng Nai giá tiêu tăng thêm 1.000 đồng/kg, từ 70.000 đồng lên 71.000 đồng/kg. Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu, giá tiêu lần lượt từ 73.000 - 74.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 5/4 tại một số vùng sản xuất. Nguồn tham khảo: tintaynguyen

Trong khi đó, giá tiêu trên thị trường thế giới những phiên gần đây lại tăng liên tục.

Cụ thể, giá tiêu thế giới hôm nay tăng lên 663.65 Rupee/tạ. Ghi nhận lúc 6h ngày 5/4 (giờ Việt Nam), giá hồ tiêu thế giới giao ngay trên sàn trực tuyến NCDEX Kochi (Ấn Độ) giao dịch ở 39.300 Rupee/tạ (thấp nhất) và 38.636.35 Rupee/tạ (cao nhất).

Tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam đối với đồng Rupee Ấn Độ (INR) từ ngày 25/3/2021 đến ngày 31/3/2021 được Ngân hàng Nhà nước áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu là 320,08 VND/INR.

Trước đó, từ tháng 2 đến khoảng 20 ngày đầu tháng 3, giá tiêu tại thị trường Việt Nam tăng liên tục. Có lúc, giá tiêu nhảy vọt lên xấp xỉ 80.000 đồng/kg.

Sự tăng giá quá nhanh, kéo dài ngay trong đầu mùa thu hoạch hồ tiêu đã gây ra nhiều xáo trộn. Qua nắm bắt tình hình cho thấy, đa số nông dân trồng tiêu giữ hàng lại không bán. Còn các đại lý thì gom hàng bán chủ yếu cho nhà đầu cơ, chứ không bán cho doanh nghiệp xuất khẩu.

Nhưng khi giá tiêu chạm mốc 80.000 đồng/kg thì giới đầu cơ bắt đầu chốt lời, ồ ạt bán ra. Ngay lập tức giá tiêu giảm dần, về quanh mức 72.000 - 75.000 đồng/kg.

Theo nhận định của ông Hoàng Phước Bính - Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê, giá hồ tiêu trong những ngày qua đang bước vào chu kỳ "rung lắc". Tức là giá tiêu trong nước dao động lên xuống liên tục. Nguyên nhân giá tiêu tăng cao chủ yếu là do sản lượng thiếu hụt so với vụ trước.

Nếu năm 2020, sản lượng hồ tiêu của Việt Nam là 240.000 tấn thì niên vụ này ước sản lượng chỉ đạt dưới 150.000 tấn. Giá thành sản xuất hồ tiêu đang nằm mức 65-70 ngàn đồng/kg mà giá bán như hiện tại thì người trồng mới có lãi chút đỉnh.



Theo ước tính, năm nay sản lượng hồ tiêu tại Gia Lai sẽ giảm hơn so với năm ngoái. Ảnh: Trần Hiền

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) cũng nhận định, tính trên cả nước, sản lượng hồ tiêu Việt Nam 2021 có thể giảm từ 25-30% so với năm 2020 xuống khoảng 168.000 – 180.000 tấn do nhiều vườn tiêu già và người dân giảm đầu tư chăm sóc. Số liệu của VPA cũng dự báo sản lượng hồ tiêu tỉnh Bình Phước có thể giảm trên 50%; Đăk Nông giảm 20% so với thời kỳ đỉnh điểm năm 2017.



Đặc biệt tại thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk), tỷ lệ tiêu chết không dưới 50%. Diện tích tiêu chết đã và đang dần được thay thế bởi cà phê và một số loại cây trồng khác.

Nghiên cứu thị trường và căn cứ những đợt khảo sát thực tế tại các vùng trồng tiêu lớn, ông Bính nhận định giá tiêu sẽ còn những đợt tăng từ nay đến cuối năm. Tuy nhiên, để giá tiêu đạt ngưỡng kỳ vọng, cần tránh bán ồ ạt. Đặc biệt là bà con nông dân cần cân nhắc chia đều sản lượng thu hoạch, bán dần; không vay tiền để thu gom tích trữ, tránh rủi ro thua lỗ.

Cũng theo ông Bính, để góp phần ổn định ngành hàng hồ tiêu, bà con không nên chạy theo giá cả trên thị trường, thấy giá lên cao thì ồ ạt trồng, giá xuống thì chặt bỏ mà chú trọng chăm sóc, đầu tư vườn tiêu bền vững theo hướng hữu cơ.

Dự báo giá tiêu trong ngắn hạn, ông Bính cho rằng tháng 4 dự báo giá tiêu Việt Nam có thể bước vào đợt tăng mới, do đây là khoảng thời gian gần như chỉ Việt Nam có hàng, cũng là thời điểm kết thúc vụ thu hoạch. Những năm trước, vào tháng 4, giá tiêu vẫn chưa thể tăng do thế giới đang dư cung, lượng hàng dồi dào. "Nhưng năm nay khác, bởi sản lượng hồ tiêu giảm. Điều này giúp hỗ trợ giá tiêu". ông Bính nhận định.