Giá USD hôm nay 8/7: Sau nhiều ngày giảm mạnh, tỷ giá chợ đen tăng trở lại Giá USD hôm nay 8/7: Sau nhiều ngày giảm mạnh, tỷ giá chợ đen tăng trở lại

Giá USD hôm nay 8/7: Trên thị trường tự do, đồng USD được giao dịch ở mức 25.800 - 25.890 VND/USD. So với phiên liền kề, giá mua USD tại chợ đen đã tăng 55 đồng và giá bán tăng tới 65 đồng/USD. Giá USD tự do hiện đang cao hơn ngân hàng khoảng 360 - 500 đồng/USD.

Giá USD hôm nay 8/7 thế giới: Chỉ số USD Index "chôn chân" chờ dữ liệu mới Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện đang ở mức 104,62 (6h30 giờ Việt Nam), tăng nhẹ 0,1% so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua (104,54). Chỉ số USD Index (Nguồn: Investing.com) Đồng USD vẫn chịu đà suy giảm trong suốt tuần trước áp lực đến từ dữ liệu việc làm. Theo đó, biên chế phi nông nghiệp của Mỹ tăng 206.000 trong tháng 6, tốt hơn mức tăng 200.000 dự kiến. Nhưng dữ liệu của tháng 5 đã được điều chỉnh giảm mạnh từ 272.000 xuống 218.000. Ngoài ra, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,1%, cao hơn mức 4% mà thị trường dự đoán. Dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ sẽ được công bố vào tuần này, ngày 11/7. Chỉ số lạm phát yếu có thể gây thêm áp lực lên đồng bạc xanh và khiến nó giảm sâu hơn nữa. Hiện tại, thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Dự báo kinh tế mới nhất do Fed công bố vào tháng 6 với khả năng cắt giảm lãi suất một lần trong năm nay. Giá USD hôm nay 8/7 trong nước: Thị trường tự do "hồi" trở lại Tỷ giá trung tâm VND/USD trong phiên cuối tuần trước được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố điều chỉnh mức 24.246 VND/USD. Với biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.034 – 25.458 VND/USD. Tỷ giá trung tâm Giá bán USD can thiệp tiếp tục được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.450 VND/USD. Khảo sát của PV Dân Việt, hiện tại, giá mua - bán USD tại các ngân hàng thương mại dù đã "hạ nhiệt" so với sức nóng của giữa tuần vừa qua nhưng chiều bán vẫn liên tục áp lịch trần cho phép của Ngân hàng Nhà nước. Chẳng hạn như tại Vietcombank, giá USD hiện đang ở mức 25.238 - 25.458 VND/USD. BIDV, Agribank - 2 "ông lớn" trong nhóm Big4 đều đang niêm yết giá USD tương tự. Tại VietinBank, giá giao dịch USD niêm yết tại đây có phần thấp hơn, hiện ở mức 25.115 -25.425 VND/USD. Khảo sát thêm một số ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân như tại Eximbank hiện đang niêm yết ở mức 25.200 - 25.458 VND/USD. Hay tại Sacombank, hiện đang niêm yết ở 25.225 - 25.458 VND/USD. Trên thị trường tự do, đồng USD được giao dịch ở mức 25.800 - 25.890 VND/USD. Giá mua tăng 55 đồng và giá bán tăng tới 65 đồng so với phiên giao dịch cuối tuần qua. Giá USD chợ đen hiện đang cao hơn ngân hàng khoảng 360 - 500 đồng. Các chuyên gia rằng, thời kỳ căng thẳng nhất của tỷ giá đồng Việt Nam đã qua đi trong năm 2024, kỳ vọng tỷ giá trong nửa cuối năm sẽ bớt căng thẳng hơn nửa đầu năm khi xuất khẩu tăng trưởng trở lại. Nhiều tổ chức, chuyên gia quốc tế tiếp tục đánh giá cao kết quả và triển vọng của kinh tế Việt Nam. ADB, Standard Chartered, HSBC dự báo tăng trưởng GDP năm 2024 của Việt Nam khoảng 6%. IMF đánh giá Việt Nam là đại diện Đông Nam Á duy nhất lọt vào Top 10 với dự báo tăng trưởng 6,4% giai đoạn 2024 - 2029. Xếp hạng môi trường kinh doanh tăng 12 bậc; Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu xếp hạng tăng 2 bậc… (Nguồn: Chứng khoán DSC) Tại hội thảo “Đón đầu chu kỳ hội phục nửa cuối năm 2024” do Công ty Chứng khoán DSC tổ chức, ông ông Nguyễn Tú Anh, Giám đốc Trung tâm Thông tin cho biết: chính khiến cho dòng tiền vẫn đang chảy ra khỏi Việt Nam và gây áp lực lên tỷ giá: (1) chênh lệch lãi suất giữa VND và USD, (2) kỳ vọng về phá giá đồng tiền của nhà đầu tư. Để giải quyết được áp lực của tỷ giá hiện nay thì phải giải được bài toán cân đối giữa lãi suất và tỷ giá. Động thái của NHTW trong thời gian qua cho thấy, một mặt NHTW bán dự trữ ngoại hối, mặt khác nâng lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đã giúp cho tỷ giá USD/VND mất giá không quá lớn dưới 5% tính từ đầu năm. Tuy nhiên, vị chuyên gia này cũng cảnh báo nhà đầu tư cần có cái nhìn cẩn trọng đối với tỷ giá từ năm tới cuối năm và chúng ta có thể kỳ vọng việc Fed sớm hạ lãi suất sẽ phần nào giúp tỷ giá bớt căng thẳng hơn. Lãi suất thị trường liên ngân hàng Lãi suất thị trường liên ngân hàng Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 4/7 tăng nhẹ từ 4,45% lên 4,50%, tương ứng tăng 0,05 điểm % so với phiên trước đó. Tại các kỳ hạn khác đang biến động không đồng nhất, chẳng hạn như: tại kỳ hạn 1 tuần tăng từ 4,58% lên 4,66%; kỳ hạn 1 tháng giảm từ 4,69% xuống 4,60% và kỳ hạn 3 tháng lại tăng từ 5,24% lên 5,60%. Tham khảo thêm Giá USD hôm nay 7/7: Diễn biến tích cực cả trong và ngoài nước

Giá USD hôm nay 6/7: Tiếp tục giảm

Giá USD hôm nay 5/7: Đồng bạc xanh tiếp tục suy yếu, giá USD ngân hàng bán hạ nhiệt