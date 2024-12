Giá USD hôm nay 2/12: Giảm về đáy 2 tuần, dự báo "nóng" về đường đi của tỷ giá

Giá USD hôm nay 2/12 trên thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đi ngang, hiện ở mức 105,83. Đây cũng là mức thấp nhất của đồng bạc xanh trong 2 tuần qua.

Diến biến chỉ số USD Index tuần qua. Nguồn: investing.com.

Đà tăng của chỉ số DXY kéo dài trong tháng 11 do ông Donald Trump chiến giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. CTCK VNDirect cho biết: Mặc dù ông Trump không muốn đồng USD tăng quá mạnh do lo ngại ảnh hưởng tới xuất khẩu của Mỹ và đi ngược lại với phương châm tranh cử là “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại”, các chính sách đề xuất của Trump dường như lại đang thúc đẩy chỉ số DXY mạnh lên. Mức thuế nhập khẩu cao hơn và thuế suất trong nước thấp hơn có thể làm gia tăng áp lực lạm phát, khiến Fed có thể thận trọng hơn trong việc điều hành chính sách tiền tệ, từ đó khiến chỉ số DXY neo cao.

Trong tháng cuối năm, giới phân tích cho rằng, xét ngắn hạn, hiệu suất của đồng USD có thể bị ảnh hưởng bởi động thái hạ lãi suất của các ngân hàng trung ương hơn là bởi các diễn biến chính sách tại Mỹ.

Mặc dù kỳ vọng đồng USD giảm nhẹ trong ngắn hạn, nhóm phân tích Ngân hàng City Bank vẫn giữ quan điểm lạc quan chiến lược về đồng USD trong nửa đầu năm 2025. Định chế này cho biết muốn tận dụng các nhịp chỉnh của USD trong tháng 12 để xây dựng lợi thế mua cho nửa đầu năm 2025.

Giá USD hôm nay 2/12 trong nước

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.251 VND/USD. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.037 – 25.464 VND/USD.

Diễn biến tỷ giá trung tâm từ đầu năm đến nay. Biểu đồ: Dân Việt t/h,

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.130 - 25.463 VND/USD, giảm lần lượt 15 đồng và 21 đồng mỗi chiều so với phiên trước đó.

Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.160 - 25.463 VND/USD.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.096 - 25.463 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.630 - 25.730 VND, giảm 60 đồng mỗi chiều so với phiên trước đó.

Như vậy, giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn nhiều nhất 534 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, chênh lệch giá bán ra tại các ngân hàng thương mại với thị trường tự do ít nhất là 263 đồng.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 27/11 hiện ở mức 4,41%, giảm 1,02% so với cập nhật tại phiên trước đó.

Tại các kỳ hạn khác ghi nhận số liệu như sau: Kỳ hạn 1 tuần là 4,71%; Kỳ hạn 2 tuần là 5,07%, Kỳ hạn 1 tháng là 4,67%;...