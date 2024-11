Giá USD hôm nay 29/11: Thế giới phục hồi, ngân hàng bán giảm sâu về dưới mức 25.500 VND/USD

Giá USD hôm nay 29/11 trên thế giới phục hồi

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) phục hồi nhẹ, hiện mức 106,14.

Diễn biến chỉ số USD Index. Nguồn: investing.com.

Đồng đô la Mỹ (USD) biến động trong phạm vi hẹp sau đợt bị bán mạnh do hầu hết nhà đầu tư Hoa Kỳ đang tận hưởng kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn và ngày "Thứ Sáu Đen tối" sắp diễn ra. Theo đó, thanh khoản mỏng và hầu hết các sàn giao dịch lớn sẽ đóng cửa trên khắp Hoa Kỳ.

Một số nhà phân tích cho rằng, sự hồi phục của đồng bạc xanh được hỗ trợ bởi dữ liệu kinh tế mạnh mẽ và lập trường diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Bất chấp tình trạng chốt lời gần đây và bất ổn địa chính trị, xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn.

Trong khi đó, sự chú ý chuyển sang châu Âu - nơi Pháp đang phải "vật lộn" để thuyết phục thị trường rằng nước này có thể thông qua dự thảo luật ngân sách. Theo nguồn tin từ Bloomberg, Thủ tướng Pháp Michel Barnier trước đó đã công bố dự thảo ngân sách năm 2025, trong đó tìm cách tiết kiệm 60 tỷ Euro cho ngân sách quốc gia thông qua cắt giảm chi tiêu và tăng thuế.

Đồng thời, Bộ trưởng Tài chính Pháp Antoine Armand khẳng định, chính phủ nước này đã sẵn sàng đưa ra các nhượng bộ nhằm phá vỡ thế bế tắc chính trị hiện nay, mặc dù vẫn tồn tại những quan điểm khác biệt giữa các đảng chính trị. Bộ trưởng Tài chính Pháp đồng thời cảnh báo rằng việc không thông qua ngân sách có thể dẫn đến một sự hỗn loạn trên thị trường tài chính.

Giá USD hôm nay 29/11 trong nước lao dốc

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.271 VND/USD, giảm 24 đồng so với phiên trước đó.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.057 – 25.484 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm. Nguồn: sbv.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.145 - 25.484 VND/USD, giảm 25 đồng mỗi chiều so với phiên trước đó.

Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.160 - 25.484 VND/USD.

Khảo sát thêm 1 số ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.115 - 25.484 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.690 - 25.790 VND, giảm 20 đồng cả chiều mua - bán so với phiên trước đó.

Như vậy, giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn nhiều nhất 575 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, chênh lệch giá bán ra tại các ngân hàng thương mại với thị trường tự do ít nhất là 306 đồng.

Kết quả đấu thầu thị trường mở. Nguồn: sbv.

Trong phiên giao dịch ngày 28/11, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục can thiệp vào thị trường mở. Trên kênh mua kỳ hạn, NHNN chào thầu 3.000 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4%/năm. Kết quả, toàn bộ 3.000 tỷ đồng đã được trúng thầu.

Đồng thời, nhà điều hành phát hành 1 loại tín phiếu (kỳ hạn 28 ngày). Kết quả, 100% khối lượng tín phiếu trúng thầu, tương ứng 4.150 tỷ đồng với lãi suất 4%.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 27/11 hiện ở mức 4,41%, giảm 1,02% so với cập nhật tại phiên trước đó.

Tại các kỳ hạn khác ghi nhận số liệu như sau: Kỳ hạn 1 tuần là 4,71%; Kỳ hạn 2 tuần là 5,07%, Kỳ hạn 1 tháng là 4,67%;...