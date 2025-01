Giá USD hôm nay 21/1: Giảm hơn 1% vào ngày nhậm chức của Tổng thống Donald Trump

Giá USD hôm nay 21/1 trên thế giới về đáy 2 tuần

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện đứng mức 107,88, giảm hơn 1,23% so với cập nhật phiên trước đó.

Diễn biến chỉ số USD Index. Nguồn: investing.com.

Chỉ số USD Index bắt đầu giảm 1% chỉ vài giờ trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump với tư cách là Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ (US). Bên cạnh đó, một số sàn giao dịch như Phố Wall và giao dịch trái phiếu Hoa Kỳ,... sẽ đóng cửa để kỷ niệm Ngày Martin Luther King.

Đáng chú ý, trong một bài viết xuất hiện trên tờ Wall Street Journal rằng, thuế quan không phải là một phần của các sắc lệnh hành pháp mà Tổng thống Donald Trump sẽ ban hành vào ngày đầu tiên nhậm chức. Đồng thời, các chính sách thuế quan cần phải được thảo luận thêm trước khi được thực hiện.

Hiện, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào những diến biến tiếp theo của lễ nhậm chức, khi Tổng thống đắc cử Donald Trump đã xác nhận trong một cuộc mít-tinh vào cuối tuần trước rằng ông sẽ ban hành một loạt các biện pháp và sắc lệnh hành pháp mới.

Những biện pháp chính tất nhiên là tăng thuế quan, trục xuất hàng loạt bắt đầu từ Chicago và ban bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng và an ninh biên giới, theo Bloomberg đưa tin. Bằng cách ban hành hai biện pháp cuối cùng, Tổng thống Trump sắp tới có thể 'bật đèn xanh' cho hoạt động khoan dầu quy mô lớn và trục xuất hàng loạt người nhập cư bất hợp pháp mà không cần phải thông qua Quốc hội và Hạ viện.

Giá USD hôm nay 21/1 trong nước

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước mở đầu tuần niêm yết ở mức 24.341 VND/USD, đi ngang so với phiên trước đó.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.123 – 25.558 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm. Nguồn: sbv.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.110 - 25.500 VND/USD, giảm 10 đồng so với cập nhật phiên trước đó.

Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 24.980 - 25.490 VND/USD.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.066 - 25.558 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.550 - 25.650 VND/USD, đi ngang so với cập nhật phiên trước đó.

Như vậy, giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn nhiều nhất khoảng 570 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, chênh lệch giá bán ra tại các ngân hàng thương mại với thị trường tự do ít nhất là 92 đồng.

Kết quả đấu thầu thị trường mở. Nguồn: sbv.

Trong phiên giao dịch ngày 20/1, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục can thiệp vào thị trường mở. Trên kênh mua kỳ hạn, NHNN chào thầu 20.000 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4%/năm. Kết quả, toàn bộ 20.000 tỷ đồng được trúng thầu.

Đồng thời, nhà điều hành phát hành một loại tín phiếu kỳ hạn 7 ngày với quy mô 3.550 tỷ đồng, lãi suất 4%.