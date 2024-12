Giá USD hôm nay 3/12 trên thế giới bật tăng

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) bật tăng gần 0,6%, hiện ở mức 106,48.

Giá USD hôm nay 3/12: Bật tăng trở lại sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nguồn: investing.com.

Đồng USD khởi đầu tuần và tháng mới với xu hướng tích cực. Giới chuyên gia đánh giá, đà tăng của đồng USD trở lại khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế "100%" đối với hàng nhập khẩu từ khối BRICS, đồng thời ngăn chặn khả năng giao thương với Mỹ nếu khối này tiếp tục triển khai kế hoạch tạo ra đồng tiền chung và chuyển hướng khỏi đồng USD.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ yêu cầu các nước trong khối cam kết ủng hộ đồng USD và không tạo ra bất kỳ đồng tiền mới nào cạnh tranh với đồng bạc xanh.

Khối BRICS bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Ai Cập, Iran, Ethiopia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Khối này đã liên tục kêu gọi một loại tiền tệ dự trữ toàn cầu mới và gần đây đã phác thảo kế hoạch về đồng tiền chung cho thương mại giữa các thành viên.

Lời đe dọa áp thuế gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump được đưa ra sau khi ông đe dọa áp thêm thuế đối với Trung Quốc vì cáo buộc dòng chảy ma túy bất hợp pháp vào Mỹ. Tổng thống đắc cử cũng cam kết áp thuế toàn diện 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu vào Mỹ và thể hiện quan điểm bảo hộ mạnh mẽ đối với thương mại và nhập cư.

Trong tuần này, Chủ tịch Fed Jerome Powell Fed sẽ phát biểu vào thứ Tư (4/12). Trong khi dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp quan trọng của Mỹ cho tháng 11 cũng sẽ được công bố vào cuối tuần.

Thống kê cho thấy, thị trường kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất chậm hơn, mặc dù phần lớn dự đoán mức giảm 0,25% tại cuộc họp tháng 12.

Giá USD hôm nay 3/12 trong nước giảm không ngừng

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.240 VND/USD, giảm 11 đồng so với phiên cuối tuần trước.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.026 – 25.453 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm. Nguồn: sbv.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.119 - 25.452 VND/USD, giảm 11 đồng mỗi chiều so với phiên trước đó.

Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.055 - 25.452 VND/USD.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.130 - 25.452 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.610 - 25.720 VND, giảm lần lượt 20 đồng và 10 đồng mỗi chiều so với phiên trước đó.

Như vậy, giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn nhiều nhất 555 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, chênh lệch giá bán ra tại các ngân hàng thương mại với thị trường tự do ít nhất là 268 đồng.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Lãi suất thị trường liên ngân hàng.

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 29/11 hiện ở mức 3,11%, giảm 1,3% so với cập nhật tại phiên trước đó.

Tại các kỳ hạn khác ghi nhận số liệu như sau: Kỳ hạn 1 tuần là 3,80%; Kỳ hạn 2 tuần là 3,56%, Kỳ hạn 1 tháng là 4,8%;...