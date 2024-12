Giá USD hôm nay 9/12: Điều chỉnh nhẹ, chuyên gia dự báo suy yếu trong ngắn hạn

Giá USD hôm nay 9/12 trên thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) điều chỉnh nhẹ về mức 105,65.

Diễn biến chỉ số USD Index. Nguồn: investing.com.

Giới phân tích cho rằng, đồng USD đã hết đà tăng. Theo CNBC, báo cáo mới đây của nhóm chiến lược gia tại UBS Wealth Management cho rằng, thị trường đã phản ánh quá mức các yếu tố tích cực, trong khi lại đang đánh giá thấp những rủi ro tiềm ẩn.

Đặc biệt, nhóm phân tích cảnh báo về tác động tiêu cực có thể có từ chính sách thuế quan thương mại và hạn chế nhập cư của ông Donald Trump đối với tăng trưởng kinh tế Mỹ trong dài hạn. Điều này nhiều khả năng sẽ dẫn đến việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phải hạ lãi suất, gây áp lực lên đồng USD.

Theo công cụ Fedwatch, thị trường đang đặt cược khả năng Fed giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12 ở mức 76%. Vào đầu năm nay, thị trường lãi suất tương lai đã định giá khoảng 150 điểm cơ bản cho đợt cắt giảm lãi suất dự kiến từ Fed trong năm 2024. Tuy nhiên, tại thời điểm gần kết thúc năm 2024, chỉ với một cuộc họp chính sách nữa thì rõ ràng là điều đó sẽ khó có thể xảy ra.

Giá USD hôm nay 9/12 trong nước

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước bắt đầu tuần mới ở mức 24.255 VND/USD. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.041 – 25.468 VND/USD.

Diễn biến tỷ giá trung tâm từ đầu năm đến nay. Biểu đồ: Dân Việt t/h.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.134 - 25.467 VND/USD, giảm 12 đồng mỗi chiều so với phiên trước đó.

Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.170 - 25.467 VND/USD.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.130 - 25.467 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.610 - 25.710 VND, giảm 40 đồng so với phiên trước đó.

Như vậy, giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn nhiều nhất 480 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, chênh lệch giá bán ra tại các ngân hàng thương mại với thị trường tự do ít nhất là 243 đồng.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Lãi suất thị trường liên ngân hàng. Nguồn: sbv.

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 4/12 hiện ở mức 4,15%, giảm 0,03% so với cập nhật tại phiên trước đó.

Tại các kỳ hạn khác ghi nhận số liệu như sau: Kỳ hạn 1 tuần là 4,42%; Kỳ hạn 2 tuần là 4,54%, Kỳ hạn 1 tháng là 4,77%;...