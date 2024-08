Giá vàng SJC bật tăng 1,5 triệu, lên 80 triệu đồng/lượng

Cập nhật giá vàng hôm nay (13/8), Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 78 - 80 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở hai chiều mua bán so với đầu giờ sáng. Chênh lệch giữa chiều mua - bán là 2 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng SJC hôm nay (13/8). Nguồn: giavang.org.

Tương tự, khảo sát cho thấy, 4 ngân hàng quốc doanh và các doanh nghiệp kinh doanh vàng như: Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, Bảo Tín Minh Châu, ... cũng tăng lên mức 78 triệu đồng/lượng mua vào và 80 triệu đồng/lượng bán ra.

Phiên hôm nay ghi nhận mức cao nhất của vàng miếng SJC kể từ khi Ngân hàng Nhà nước triển khai bán vàng bình ổn từ đầu tháng 6/2024.

Mức tăng gần nửa triệu đồng mỗi lượng cũng đang xảy ra với vàng nhẫn. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá nhẫn tròn 76,6 - 77,9 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 300.000 đồng mỗi chiều so với sáng nay. Còn tại Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu hiện niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 76,68 triệu đồng - 77,88 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra.

Giá vàng SJC trở lại mức cao nhất trong 2 tháng. Nguồn: webgia.com.

Giới tài chính cho rằng, giá vàng trong nước tăng vọt do bị ảnh hưởng từ đà tăng mạnh của giá vàng trên thị trường thế giới. Cập nhật tại Tradingeconomics lúc 13h05', giá vàng thế giới ở mức 2.463,2 USD/ounce, tương ứng khoảng 76 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay trên thế giới đã ghi nhận mức tăng hơn 1%, khi thị trường Bắc Mỹ đang theo dõi sát sao những diễn biến kinh tế và chính trị quan trọng. Đà tăng của giá vàng được thúc đẩy bởi sự yếu đi của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ trước khi một loạt các báo cáo kinh tế quan trọng dự kiến sẽ được công bố trong tuần này.

Đáng chú ý, tình hình căng thẳng tại Trung Đông cũng góp phần đẩy giá vàng lên cao. Những bất ổn do xung đột giữa Israel, Lebanon và Iran đã khiến các nhà đầu tư tìm đến vàng như một tài sản trú ẩn an toàn. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm 4 điểm cơ bản, xuống còn 3,902%, do nhà đầu tư giảm kỳ vọng vào lợi nhuận từ tài sản này trước khi dữ liệu lạm phát được công bố.



Cùng lúc, Thống đốc Fed, bà Michele Bowman, đã có phát biểu trung lập về tình hình lạm phát, một tín hiệu khác thường so với quan điểm diều hâu của bà. Bà nhấn mạnh rằng những tiến bộ về kiểm soát lạm phát trong hai tháng qua là đáng khích lệ.