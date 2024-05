Giá vàng tăng "phi mã" hàng chục %, hơn 19.500 doanh nghiệp "tháo chạy" khỏi nền kinh tế mỗi tháng

Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT) vừa công bố số liệu về kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm. Theo dữ liệu từ Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/5, chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,44% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm trước, tăng nhẹ so với mức 4,4% của tháng 4. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2023.



Tháng 5, giá vàng tăng "sốc" trên 32% so với cùng kỳ năm trước

Tổng cục Thống kê cho biết chỉ số giá vàng tăng rất mạnh hàng chục % so với cùng kỳ năm trước (Ảnh: NT)

Nguyên nhân chính dẫn đến lạm phát tăng cao trong tháng 5 được cho là do giá thịt lợn và giá điện tăng. Tổng cục Thống kê giải thích rằng giá thịt lợn tăng do thiếu hụt nguồn cung sau đợt dịch tả lợn châu Phi cuối năm 2023, trong khi giá điện sinh hoạt tăng do thời tiết nắng nóng.

Lạm phát vẫn duy trì trên mức 4% trong tháng thứ hai liên tiếp, ngay cả khi đồng nội tệ giảm xuống mức thấp kỷ lục so với đồng đô la Mỹ trong tháng này, làm cho hàng nhập khẩu trở nên đắt đỏ hơn. Để đối phó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tăng tỷ lệ mua lại ngược lên 4,5% vào tuần trước nhằm ổn định tiền đồng và có thể tăng lãi suất chuẩn để hỗ trợ đồng tiền.

Ngoài ra, dữ liệu công bố cùng ngày cho thấy xuất khẩu tăng 15,8% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm trước, trong khi nhập khẩu tăng 29,9%. Điều này dẫn đến cán cân thương mại thâm hụt 1 tỷ USD trong tháng, từ mức thặng dư 680 triệu USD của tháng trước.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2024 tăng 0,05% so với tháng trước, tăng 1,24% so với tháng 12/2023, và tăng 4,44% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 5 tháng đầu năm 2024, CPI tăng 4,03% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,78%.

Chỉ số giá vàng tháng 5/2024 tăng 3,81% so với tháng trước; tăng 21,47% so với tháng 12/2023; tăng 32,18% so với cùng kỳ năm trước; và bình quân 5 tháng đầu năm 2024 tăng 22,95%. Chỉ số giá USD tháng 5/2024 tăng 1,15% so với tháng trước; tăng 4,21% so với tháng 12/2023; tăng 7,85% so với cùng kỳ năm trước; và bình quân 5 tháng đầu năm 2024 tăng 5,24%.

Trong tháng 5/2024, cả nước có hơn 13.200 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 13,7% so với tháng trước và tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, cả nước còn có 6.749 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 18,8% so với tháng trước và tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Cả nước có 5.303 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 30,4% và giảm 1,1%; 4.550 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 2,3% và giảm 3,5%; 1.538 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 14,4% và tăng 25,8%.

Tính chung năm tháng đầu năm 2024, cả nước có 98,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 19,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 97,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 19,5 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.