Giá vật liệu hôm nay 21/6: Giá thép tiếp tục biến động khó lường

Giá vật liệu hôm nay 21/6: Giá sắt thép xây dựng hôm nay tạm thời dứt đà giảm

Giá thép hôm nay giao tháng 10/2022 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 39 nhân dân tệ lên mức 4.226 nhân dân tệ/tấn tại thời điểm khảo sát vào lúc 10h00 (giờ Việt Nam).

Trước đó, giá quặng sắt tương lai giao tại cảng Thiên Tân, Trung Quốc là 115 USD/tấn, hạ 8% so với ngày 20/6 và là mức thấp nhất kể từ cuối tháng 12/2021.

Về giá giao ngay, giá các loại thép ngày 20/6 đều giảm so với cuối tuần trước. Thép thanh vằn hạ 6% xuống còn 4.218 nhân dân tệ/tấn (630 USD/tấn). Trong tuần trước, giá mặt hàng này cũng giảm 5%.

Cuộn cán nóng giảm 6% xuống còn 4.362 nhân dân tệ/tấn (651 USD/tấn). Trong tuần trước, giá mặt hàng này cũng hạ 4,3%.

Thép hình chữ I giảm 4,5% so với ngày trước đó và giao dịch ở 4.546 nhân dân tệ/tấn (679 USD/tấn). Trong tuần trước, giá loại thép này hạ 1%.

Bảng giá giao dịch tương lai của một số kim loại trên Sàn Thượng Hải (Đơn vị: nhân dân tệ/tấn).

Thời tiết mưa đang cản trở hoạt động tại các công trường xây dựng, kéo nhu cầu thép đi xuống. Bên cạnh đó, Covid-19 tái bùng phát tại Trung Quốc cũng làm ảnh hưởng đến tiêu thụ thép ở nước này.

Các nhà giao dịch đang băn khoăn về các nguyên tắc cơ bản của thị trường trong bối cảnh Trung Quốc đang phải vật lộn để ngăn chặn đợt bùng phát Covid-19 gần đây.

Tiêu thụ thép nội địa giảm đáng kể do bị ảnh hưởng bởi Covid-19, và điều này tiếp tục đè nặng lên thị trường kim loại đen của Trung Quốc.

Chính sách "Zero Covid" nghiêm ngặt của Trung Quốc về việc liên tục theo dõi, kiểm tra và cách ly công dân để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch đã tác động xấu đến nền kinh tế nước này.

Về thị trường trong nước, giá thép hôm nay không thay đổi sau khi giảm từ 300-500 nghìn đồng/tấn từ ngày 19/6. Trong vòng gần 2 tháng qua, giá thép điều chỉnh giảm 6 lần với tổng mức giảm cao nhất đến 2,5 triệu đồng/tấn.

Nguyên nhân giá thép trong nước quay đầu giảm mạnh sau thời gian tăng nóng được cho là giá phôi thép và nguyên vật liệu đầu vào có xu hướng đi xuống. Giá nguyên vật liệu trong sản xuất thép liên tục giảm từ cuối tháng 3 đến nay khiến thị trường thép chững lại.

Giá thép tại miền Bắc

Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát hôm nay, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 16.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 17.000 đồng/kg.

Với thương hiệu thép Việt Ý, 2 sản phẩm của hãng gồm thép cuộn CB240 bình ổn giá bán ở mức 16.510 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.970 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Đức với 2 sản phẩm của hãng gồm dòng thép cuộn CB240 ở mức 16.510 đồng/kg; còn thép thanh vằn D10 CB300 có giá 17.070 đồng/kg.

Thép VAS không có biến động, hiện 2 sản phẩm của hãng gồm dòng thép cuộn CB240 ở mức 16.560 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.610 đồng/kg.

Thép Việt Nhật, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 16.560 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.770 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 tạm thời ở mức 16.600 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.800 đồng/kg.

Giá thép tại miền Trung

Thép Hòa Phát, dòng thép cuộn CB240 ở mức 16.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 17.000 đồng/kg.

Thép Việt Đức, dòng thép cuộn CB240 có giá 16.660 đồng/kg và thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 17.070 đồng/kg.

Thép VAS với 2 sản phẩm của hãng gồm dòng thép cuộn CB240 ở mức 16.560 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.610 đồng/kg.

Thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 17.460 đồng/kg; còn thép thanh vằn D10 CB300 có giá bán 17.660 đồng/kg.

Giá thép tại miền Nam

Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 hiện ở mức 16.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 17.000 đồng/kg.

Thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 duy trì mức 17.460 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 17.660 đồng/kg.

Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 16.560 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.610 đồng/kg.

Thép Tung Ho với dòng thép cuộn CB240 có mức giá 16.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 hiện có giá 16.850 đồng/kg.

Với giá xi măng: Từ giữa tháng 6, hàng loạt doanh nghiệp xi măng thông báo tăng giá bán. Vicem Hải Vân điều chỉnh thêm 50.000 đồng một tấn với các loại xi măng bao và rời, xi măng Wallcem từ 22/6. Cùng với Tân Quang - VVMI và Vicem Hoàng Thạch, các doanh nghiệp này nằm trong nhóm có mức điều chỉnh giá thấp nhất đợt này.

Các đơn vị như Norcem, Cẩm Phả, Hạ Long, Quang Sơn... đều đặt bước giá 70.000-100.000 đồng một tấn cho đợt điều chỉnh lần này. Riêng Công Thanh miền Trung tăng giá 140.000 đồng một tấn với bao KPK 50KG PCB40 dân dụng và bao KPK 50KG PCB30.

Đây là lần thứ 3 trong năm nhiều doanh nghiệp xi măng đồng loạt tăng giá bán. So với hai đợt trước, điều chỉnh gần đây nhiều hơn hẳn về số lượng doanh nghiệp. Hồi tháng 3, có khoảng 13 doanh nghiệp xi măng chọn tăng giá. Nửa cuối tháng 5, thị trường ghi nhận khoảng 10 đơn vị điều chỉnh.

Nguyên vật liệu đầu vào tiếp tục là sức ép với các doanh nghiệp xi măng, đặc biệt là nguồn than khan hiếm. Theo Hiệp hội Xi măng (VNCA), than là nguyên liệu đầu vào quan trọng nhất, thường chiếm khoảng 35-40% giá thành sản xuất xi măng. Trong khi đó, có đến gần 2/3 lượng than phải nhập khẩu, do đó giá thành sản xuất xi măng tại Việt Nam phụ thuộc lớn vào giá than trên thị trường quốc tế.