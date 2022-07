Giá vật liệu hôm nay 29/7: Một động thái của Trung Quốc, giá thép lên cao

Giá vật liệu hôm nay 29/7: Trung Quốc tính bơm gần 150 tỷ USD "cứu" ngành bất động sản, giá thép lên cao

Giá thép hôm nay giao tháng 10/2022 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 22 nhân dân tệ lên mức 3.993 nhân dân tệ/tấn.

Giá thép tăng sau khi chính phủ Trung Quốc cho biết sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp bất động sản bằng cách đưa ra gói vay 1.000 tỷ nhân dân tệ (148,3 tỷ USD) cho các dự án bất động sản bị đình trệ.

Ngành bất động sản Trung Quốc trong thời gian qua ghi nhận nhiều doanh nghiệp nợ nần và trở thành gánh nặng kinh tế cho nước này. Mới đây nhất, nhiều khách mua nhà tại quốc gia đông dân nhất thế giới từ chối trả tiền thế chấp mua nhà tại các công trình chưa hoàn thiện.

Giá quặng 62% nhập khẩu vào miền Bắc Trung Quốc ngày 28/7 là 120 USD/tấn, tăng 6,8% so với ngày trước đó. Giá quặng sắt giao tháng 9 trên sàn Đại Liên, Trung Quốc là 117 USD/tấn, tăng 7,2% so với ngày trước đó.

Có thông tin cho biết, 12 lò cao tại Trung Quốc đã hoạt động trở lại do tỷ suất lợi nhuận của các nhà máy thép được cải thiện. Bên cạnh đó, Trung Quốc sẽ họp về tình hình kinh tế hiện nay và triển khai công tác kinh tế nửa cuối năm khiến trường quặng sắt và thép có những kỳ vọng nhất định từ cuộc họp này.

Trước đó, giá quặng sắt ngày 28/7/2022 tăng sau khi lợi nhuận của các nhà máy thép phục hồi, làm tăng kỳ vọng sản xuất trở lại của các nhà máy.

Lợi nhuận tại các công ty công nghiệp của Trung Quốc đã tăng trở lại vào tháng 6, được củng cố do việc nối lại hoạt động tại các trung tâm sản xuất lớn, mặc dù những lo lắng về sự trở lại của Covid-19 đã ảnh hưởng đến sản lượng của các nhà máy trong thời gian gần đây.

Trên Sàn giao dịch Thượng Hải giá thép thanh tăng 1,2%, trong khi thép cuộn cán nóng tăng 0,5%. Giá thép không gỉ giảm 1,1%. Trên sàn Đại Liên giá than luyện cốc tăng 1,7% và than cốc tăng 1,9%.

Giá vật liệu trong nước hôm nay 29/7

Về thị trường thép trong nước, giá thép hôm nay (29/7), giá thép trong nước ngày 27/7 được các doanh nghiệp tiếp tục giảm từ 150.000-310.000 đồng/tấn. Đợt điều chỉnh này là lần giảm thứ 11 liên tiếp của mặt hàng thép từ ngày 11/5. Hiện giá thép xây dựng đang ở mức 15,3 - 16,9 triệu đồng/tấn.

Về thị trường thép trong nước, giá thép hôm nay (29/7), giá thép trong nước ngày 27/7 được các doanh nghiệp tiếp tục giảm từ 150.000-310.000 đồng/tấn.

Về thị trường thép trong nước, giá thép hôm nay (29/7), giá thép trong nước ngày 27/7 được các doanh nghiệp tiếp tục giảm từ 150.000-310.000 đồng/tấn.

Tại khu vực miền Bắc, Hòa Phát điều chỉnh giảm 310.000 đồng/tấn và 150.000 đồng/tấn đối với thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300. Sau điều chỉnh, giá hai loại này còn 15,25 triệu đồng/tấn và 16,01 triệu đồng/tấn.

Còn tại miền Nam, với thép Hòa Phát, hiện thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300 lần lượt ở mức 15,48 triệu đồng/tấn và 16,14 triệu đồng/tấn.

Tại miền Trung, giá thép cuộn CB240 và thép D10 CB300 của Hòa Phát đứng ở mức 15,58 triệu đồng/tấn và 16,34 triệu đồng/tấn.

Tương tự như Hòa Phát, thép Việt Ý cũng giảm lần lượt 250.000 đồng/tấn với thép CB240 xuống còn 15,25 triệu đồng tấn và thép D10 CB300 đứng ở mức 16,01 triệu đồng/tấn.

Thép Việt Đức hạ giá với thép CB 240 từ mức 15,5 triệu đồng/tấn xuống còn 15,25 triệu đồng/tấn và thép D10 CB300 từ 16,1 triệu đồng/tấn xuống còn 16,01 triệu đồng/tấn.

Ngoài ra, thương hiệu thép miền Nam giảm giá thép CB240 và D10 CB300, xuống lần lượt từ 15,9 triệu đồng/tấn và 16,5 triệu đồng/tấn còn 15,68 triệu đồng/tấn và 16,44 triệu đồng/tấn.

Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho rằng giá thép xây dựng đã giảm mạnh trong tháng 7, thậm chí có thể kéo dài đến hết quý III do nhu cầu thép vẫn giảm mạnh.

Trong đó, những yếu tố khiến triển vọng thị trường thép nửa cuối năm khá u ám, bao gồm tốc độ giải ngân đầu tư công chậm, ngân hàng siết tín dụng bất động sản, thị trường Trung Quốc, mùa cao điểm xây dựng đã qua…

Ngoài ra, giá nguyên liệu đầu vào sản xuất thép đi xuống cũng là một yếu tố khiến giá mặt hàng này liên tục điều chỉnh giảm trong hai tháng qua.

Tuy nhiên, trái ngược với sắt thép, giá một số vật liệu xây dựng khác vẫn ở mức cao. Điển hình là xi măng đã có 3 lần tăng giá kể từ đầu năm 2022 sau khi giá than đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái do nguồn cung thắt chặt. Giá cát bê tông cũng tăng lên hơn 20% so với hồi đầu tháng 6/2021. Các vật liệu xây dựng khác như gạch, đá cũng biến động tăng so với năm trước.

Giá thép tại miền Bắc

Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát hôm nay, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.380 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.240 đồng/kg.

Với thương hiệu thép Việt Ý, 2 sản phẩm của hãng gồm thép cuộn CB240 bình ổn giá bán ở mức 15.250 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.010 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Đức với 2 sản phẩm của hãng gồm dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.250 đồng/kg; còn thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.010 đồng/kg.

Thép VAS (Việt Mỹ) không có biến động, hiện 2 sản phẩm của hãng gồm dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.850 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.400 đồng/kg.

Thép Việt Nhật, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.060 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 tạm thời ở mức 15.280 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.890 đồng/kg.

Giá vật liệu hôm nay 29/7

Giá vật liệu hôm nay 29/7

Giá vật liệu hôm nay 29/7

Giá thép tại miền Trung

Thép Hòa Phát, dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.580 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.340 đồng/kg.

Thép Việt Đức, dòng thép cuộn CB240 có giá 15.300 đồng/kg và thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 16.060 đồng/kg.

Thép VAS với 2 sản phẩm của hãng gồm dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.250 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.710 đồng/kg.

Thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 16.500 đồng/kg; còn thép thanh vằn D10 CB300 có giá bán 16.190 đồng/kg.

Giá vật liệu hôm nay 29/7

Giá vật liệu hôm nay 29/7

Giá thép tại miền Nam

Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 hiện ở mức 15.480 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.140 đồng/kg.

Thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 duy trì mức 16.290 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.700 đồng/kg.

Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 15.450 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.500 đồng/kg.

Thép Tung Ho với dòng thép cuộn CB240 có mức giá 15.220 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 hiện có giá 15.730 đồng/kg.

Giá vật liệu hôm nay 29/7

Giá vật liệu hôm nay 29/7