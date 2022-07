Giá vật liệu hôm nay 27/7: Giá thép trong nước giảm "sốc" lần thứ 11 liên tiếp

Giá vật liệu hôm nay 27/7: Thép tiếp đà xuống giá trên Sàn Thượng Hải

Giá thép hôm nay giao tháng 10/2022 trên Sàn giao dịch Thượng Hải giảm 20 nhân dân tệ xuống mức 3.831 nhân dân tệ/tấn.

Mới đây, ngân hàng Goldman Sachs nhận định cuộc khủng hoảng bất động sản tại Trung Quốc sẽ kéo giá thép, quặng đi xuống trong thời gian tới. Goldman Sachs cho rằng nguồn cung quặng sẽ dư thừa trong nửa cuối năm, khiến giá mặt hàng này giảm.



Còn Bloomberg Intelligence đưa ra nhận định rằng trong số các kim loại, thép có thể bị ảnh hưởng nhiều nhất trong quý III do tình trạng người mua nhà tẩy chay thanh toán thế chấp đối với các căn hộ chưa hoàn thiện trong khi ngành xây dựng chiếm khoảng 49% nhu cầu thép ở Trung Quốc.

Trong cuộc họp nội các mới đây, nhà chức trách Trung Quốc cho biết sẽ nỗ lực để phục hồi kinh tế, đặc biệt trong quý III. Trong đó, nước này ưu tiên việc ổn định giá cả và việc làm cho người lao động.

Các nhà phân tích tại Zhongzhou Futures nhận định thị trường đang trông đợi vào sự phục hồi kinh tế quý III trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chậm lại trong tháng 6 do bị ảnh hưởng từ các đợt phong tỏa do Covid-19.

Được biết, tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Trung Quốc giảm 2,6% trong quý II so với quý I, thấp hơn nhiều so với mức dự báo giảm 1,5% mà giới phân tích đưa ra trước đó và mức tăng trưởng 1,4% đạt được trong quý I.

Nửa đầu năm, GDP Trung Quốc tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn nhiều so với mục tiêu tăng trưởng cả năm 5,5% mà chính phủ nước này đề ra. Đầu tư bất động sản giảm 9,4% trong tháng 6, sau khi giảm 7,8% trong tháng 5. Doanh số bất động sản tháng 6 giảm 18,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ hoàn thành các dự án cũ, cũng như thúc đẩy tiến độ các dự án mới.

Nhu cầu sắt thép Trung Quốc đang sụt giảm theo nền kinh tế. Nếu điều này xảy ra sẽ gây áp lực giảm giá quặng sắt rất lớn trong tương lai. Tin tức đáng lưu ý nhất là quyết định về lãi suất của Fed được công bố vào ngày 27/07 trong tuần này cũng sẽ tác động không nhỏ đến biến động của giá quặng sắt.

Giá vật liệu trong nước hôm nay 27/7

Về thị trường thép trong nước, giá thép hôm nay (27/7), giá thép trong nước tiếp tục giảm từ 150.000-310.000 đồng/tấn. Đợt điều chỉnh này là lần giảm thứ 11 liên tiếp của mặt hàng thép từ ngày 11/5.

Tại khu vực miền Bắc, Hòa Phát điều chỉnh giảm 310.000 đồng/tấn và 150.000 đồng/tấn đối với thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300. Sau điều chỉnh, giá hai loại này còn 15,25 triệu đồng/tấn và 16,01 triệu đồng/tấn.

Còn tại miền Nam, với thép Hòa Phát, hiện thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300 lần lượt ở mức 15,48 triệu đồng/tấn và 16,14 triệu đồng/tấn.

Tại miền Trung, giá thép cuộn CB240 và thép D10 CB300 của Hòa Phát đứng ở mức 15,58 triệu đồng/tấn và 16,34 triệu đồng/tấn.

Tương tự như Hòa Phát, thép Việt Ý cũng giảm lần lượt 250.000 đồng/tấn với thép CB240 xuống còn 15,25 triệu đồng tấn và thép D10 CB300 đứng ở mức 16,01 triệu đồng/tấn.

Thép Việt Đức hạ giá với thép CB 240 từ mức 15,5 triệu đồng/tấn xuống còn 15,25 triệu đồng/tấn và thép D10 CB300 từ 16,1 triệu đồng/tấn xuống còn 16,01 triệu đồng/tấn.

Ngoài ra, thương hiệu thép miền Nam giảm giá thép CB240 và D10 CB300, xuống lần lượt từ 15,9 triệu đồng/tấn và 16,5 triệu đồng/tấn còn 15,68 triệu đồng/tấn và 16,44 triệu đồng/tấn.

Hiệp hội Thép Việt Nam lý giải giá thép xây dựng có 11 đợt giảm liên tiếp do nhu cầu thép vẫn giảm mạnh.

Ngoài ra, giá nguyên liệu đầu vào sản xuất thép đi xuống cũng là một yếu tố khiến giá mặt hàng này liên tục điều chỉnh giảm trong hai tháng qua.

Tuy nhiên, trái ngược với sắt thép, giá một số vật liệu xây dựng khác vẫn đang trên đà tăng mạnh. Điển hình là xi măng đã có 3 lần tăng giá kể từ đầu năm 2022 sau khi giá than đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái do nguồn cung thắt chặt. Giá cát bê tông cũng tăng lên hơn 20% so với hồi đầu tháng 6/2021. Các vật liệu xây dựng khác như gạch, đá cũng biến động tăng nhẹ so với năm trước.

Giá thép tại miền Bắc

Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát hôm nay, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.380 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.240 đồng/kg.

Với thương hiệu thép Việt Ý, 2 sản phẩm của hãng gồm thép cuộn CB240 bình ổn giá bán ở mức 15.250 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.010 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Đức với 2 sản phẩm của hãng gồm dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.250 đồng/kg; còn thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.010 đồng/kg.

Thép VAS (Việt Mỹ) không có biến động, hiện 2 sản phẩm của hãng gồm dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.850 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.400 đồng/kg.

Thép Việt Nhật, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.060 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 tạm thời ở mức 15.280 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.890 đồng/kg.

Giá thép tại miền Trung

Thép Hòa Phát, dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.580 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.340 đồng/kg.

Thép Việt Đức, dòng thép cuộn CB240 có giá 15.300 đồng/kg và thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 16.060 đồng/kg.

Thép VAS với 2 sản phẩm của hãng gồm dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.250 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.710 đồng/kg.

Thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 16.500 đồng/kg; còn thép thanh vằn D10 CB300 có giá bán 16.190 đồng/kg.

Giá thép tại miền Nam

Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 hiện ở mức 15.480 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.140 đồng/kg.

Thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 duy trì mức 16.290 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.700 đồng/kg.

Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 15.450 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.500 đồng/kg.

Thép Tung Ho với dòng thép cuộn CB240 có mức giá 15.220 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 hiện có giá 15.730 đồng/kg.

