Giá vé máy bay tăng hứa hẹn một mùa du lịch hè 2022 nhiều "biến số"

Theo Adobe Analytics, trong 15 ngày đầu tháng 4, lượng đặt chỗ trực tuyến cho các chuyến bay nội địa tại Mỹ, trong các tháng nghỉ cao điểm từ tháng 6 đến tháng 8 đã tăng 1% so với mức của năm 2019. Con số này đã giảm so với mức tăng 3% trong tháng 3. Tổng doanh thu bán vé trực tuyến trong hai tuần đầu tiên của tháng này đã giảm 2% so với 15 ngày cuối tháng 3.



Du lịch hè 2022. Giá vé máy bay tăng không ngừng. (Ảnh: Bloomberg).

Du lịch hè 2022: Giá vé máy bay tăng không ngừng

Vivek Pandya, nhà phân tích hàng đầu của Adobe Digital Insights, một đơn vị của nhà sản xuất phần mềm Adobe Inc, cho biết: "Biến động về giá vé đã có những tác động tới quyết định du lịch của người dân. Giá vé cao làm họ phải suy nghĩ nhiều hơn về việc ở nhà trong kỳ nghỉ mùa hè. Người tiêu dùng hoặc đang chờ giá vé giảm, hoặc định hướng lại kế hoạch du lịch của họ ngay từ bây giờ".

Adobe dự đoán biến động giá sẽ tiếp tục. Đơn vị này cũng cho biết nhiều người đã chi tiền trong tháng 3 cũng có thể ảnh hưởng đến con số của tháng 4. Trước đây, Adobe cho biết giá vé máy bay thậm chí đắt đỏ hơn cả việc đặt khách sạn để nghỉ ngơi.

"Chúng tôi không thể tin tưởng vào một thị trường du lịch khả quan như hồi đầu năm 2022 với xu hướng lựa chọn của người dân ở thời điểm hiện tại", Pandya cho biết.



Theo chuyên gia phân tích tín dụng, giám đốc điều hành S&P Global Ratings đã theo dõi ngành hàng không nhiều năm Philip Baggaley cho rằng, đối với ngành du lịch, có nhiều biến số ảnh hưởng tới sự phát triển trở lại.

Một biến thể mới và nguy hiểm hơn của Covid có thể xuất hiện (một dạng Omicron dễ lây lan hơn); cuộc chiến ở Ukraine có thể diễn ra một bước ngoặt thậm chí còn nguy hiểm hơn; hoặc lãi suất tăng, lạm phát và giá dầu có thể "kìm chân" nền kinh tế Mỹ và toàn cầu lâu hơn dự kiến.

Cuộc khủng hoảng tại Ukraine diễn ra được 2 tháng, tuy nhiên, cho đến nay du khách vẫn tiếp tục ủng hộ ngành du lịch. Vào tháng 3, hành khách ở mức 87% của năm 2019 và nhiều hãng hàng không báo cáo rằng chưa có ảnh hưởng rõ ràng nào đến việc đặt chỗ cho các chuyến du lịch trong tương lai.

Du lịch hè 2022. Ngành du lịch chào đón một mùa hè với nhiều biến số khó dự đoán. (Ảnh: IT).

Nếu những xu hướng này tiếp tục, du lịch hè 2022 rất có thể sẽ giống như năm ngoái, các chuyến bay sẽ diễn ra nhiều nhưng giá vé sẽ cao hơn rõ rệt. Đối với các hãng hàng không, chi phí nhiên liệu cao hơn sẽ khiến họ không thể giảm giá vé để kích cầu tiêu dùng. Các hãng hàng không Hoa Kỳ đã tiết lộ ước tính về việc tăng giá nhiên liệu máy bay cụ thể sẽ làm tăng chi phí của họ lên bao nhiêu.

Ví dụ, việc tăng giá 1 USD cho mỗi thùng nhiên liệu máy bay có thể khiến American Airlines mất thêm 95 triệu USD trong suốt một năm, dựa trên mức tiêu thụ nhiên liệu dự báo của hãng. Trong khi đó, Delta Air Lines gần đây đã ước tính rằng nhiên liệu máy bay phản lực trong quý 2 năm 2022 của họ sẽ có giá từ 3,20 USD đến 3,35 USD mỗi ga-lông, so với 2,16 USD trong cùng kỳ năm ngoái.

Vì thế, các hãng hàng không sẽ cố gắng tăng giá vé để bù đắp chi phí nhiên liệu tăng cao. Tuy nhiên, họ cũng không lo lắng mất quá nhiều khách hàng vì các hãng hàng không khác cũng có thể sẽ tăng giá vé để cố gắng bù đắp chi phí nhiên liệu cao hơn. Ngay cả Southwest Airlines, hãng bảo hiểm phần lớn chi phí nhiên liệu, cũng phải đối mặt với những áp lực chi phí khác, như chi phí nhân công, và có thể tìm cách tăng giá vé phần nào.

Mặc dù vậy, ngành du lịch thực tế phải lo lắng tới việc du khách sẽ tới các điểm đến hỗn loạn vào du lịch hè 2022. Sau cùng, lượng virus giảm, không bắt buộc đeo khẩu trang và nhu cầu di chuyển bị dồn nén lâu ngày có lẽ sẽ "chiến thắng" được những lo ngại về địa chính trị và lạm phát.