Giá xăng dầu chưa gánh đủ tiền vận chuyển, doanh nghiệp Lý Sơn bạc mặt vì lỗ

Sáng 9/3, theo thông tin mà PV Dân Việt thu thập, hiện việc cung cấp xăng, dầu cho người dân và phương tiện ở huyện đảo Lý Sơn, chủ yếu là 2 doanh nghiệp Xiêm Thi và Nhiên Phường.

Một đại lý kinh doanh xăng, dầu ở Lý Sơn. Ảnh: Lam Nguyễn.

Đại diện doanh nghiệp Xiêm Thi cho biết, để được cấp phép kinh doanh xăng dầu, đơn vị đã đầu tư số tiền hơn 4 tỷ đồng để đóng tàu chuyên dụng. Bình quân mỗi tháng doanh nghiệp này vận chuyển 5 chuyến, với số lượng từ 15-20.000 lít/chuyến.

Chưa kể hao hụt trong quá trình bơm hút từ bờ xuống tàu (ở đầu đất liền) và từ tàu lên bờ (khi ra đến đảo), riêng tiền chi phí vận chuyển (từ đất liền ra Lý Sơn) doanh nghiệp phải tốn chi phí khoảng 2.000 đồng/lít.

Đại diện doanh nghiệp Xiêm Thi xác nhận, mặc dù nhà nước hỗ trợ phí vận chuyển khoảng 500 đồng/lít và được bán cao hơn khoảng 500 đồng/lít, nhưng cũng không thể bù lại chi phí doanh nghiệp bỏ ra.

Cụ thể, hiện giá bán tại đất liền của dầu DO là 21.310 đồng/lít; xăng E5 là 26.070 đồng/lít, nhưng so với giá được cho phép bán tại đảo hiện của dầu DO là 21.700 đồng/lít và xăng E5 là 27.360 đồng/lít, sau khi cộng chi phí vận chuyển mà doanh nghiệp phải chịu lỗ ít nhất 500 đồng/lít.

Với số lượng chở 5 chuyến/tháng x 15-20.000 lít/chuyến, thì số tiền lỗ mà doanh nghiệp Xiêm Thi phải gánh ước tính nhiều chục triệu đồng/tháng.

Tàu vận chuyển xăng dầu của doanh nghiệp Xiêm Thi. Ảnh: Lam Nguyễn.

Chính vì thực tế nêu trên nên nhiều người dân Lý Sơn bày tỏ, không ít thời điểm tuy biết đại lý bán giá cao hơn so với niêm yết và quy định, nhưng vẫn chấp nhận, miễn sao họ (các đại lý) đừng tăng quá đáng mà thôi.

Vào sáng cùng ngày, trao đổi với PV Dân Việt, đại diện chính quyền huyện Lý Sơn thừa nhận, với khoản hỗ trợ từ ngân sách và đã được phép bán (cao hơn đất liền) như hiện nay, không đủ để doanh nghiệp bù vào chi phí vận chuyển xăng dầu từ đất liền ra đảo.

Vì vậy cấp thẩm quyền tỉnh cần kiến nghị với T.Ư có sự tính toán, điều chỉnh lại khoản hỗ trợ vận chuyển (cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu) ở khu vực đặc thù như Lý Sơn phù hợp hơn.