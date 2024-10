Giá xăng dầu hôm nay 4/10: Dầu thô thế giới tăng "bốc đầu", giá xăng dầu khó lường

Giá xăng dầu hôm nay 4/10: Tăng "bốc đầu" trên thế giới

Theo dữ liệu của Dân Việt, giá dầu thô giao ngay lúc 6 giờ 19 phút ngày 4/10 trên thế giới tăng rất mạnh. Dầu thô WTI giao dịch ở mức 73,86 USD/thùng, tăng hơn 3,7 USD/thùng so với ngày 3/10, tương ứng với mức tăng 5,37%. Với mức giá hiện tại, giá dầu thô tăng 6,8% so với cùng kỳ tháng trước.



Dầu Brent Biển Bắc giao ngay cũng tăng lên mức 77,78 USD/thùng, tăng gần 3,9 USD/thùng so với ngày hôm qua 3/10, tương ứng tăng hơn 5,2% theo ngày và tăng gần 7% so với cùng kỳ tháng trước. Giá hai loại dầu thô WTI và Brent đều tăng trên mức 9% so với tuần trước.

Giá hai loại dầu thô WTI và Brent giao ngay trên thị trường Mỹ tăng mạnh ngày 4/10 (Ảnh: Tradingeconomics)

Diễn biến tăng giá mạnh của dầu thô được cho là có sự ảnh hưởng trực tiếp từ căng thẳng chính trị ở Trung Đông, nơi mà Iran và Israel, Lebanon đang xung đột, nguy cơ đứng trước một cuộc chiến tranh lan rộng.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 26/9/2024 - 02/10/2024) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: căng thẳng gia tăng tại khu vực Trung Đông, dự trữ dầu thô của Mỹ tăng lên, xung đột quân sự giữa Nga và Ucraina vẫn tiếp diễn,… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Biểu đồ tăng giá dầu Brent trong ngày 4/10

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 26/9/2024 và kỳ điều hành ngày 03/10/2024 là: 76,590 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 4,352 USD/thùng, tương đương giảm 5,38%); 81,810 USD/thùng xăng RON95 (giảm 3,776 USD/thùng, tương đương giảm 4,41%); 83,504 USD/thùng dầu hỏa (giảm 1,368 USD/thùng, tương đương giảm 1,61%); 83,818 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 0,628 USD/thùng, tương đương giảm 0,74%); 433,024 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 13,270 USD/tấn, tương đương giảm 2,97%).

Tại phiên điều chỉnh ngày 3/10, liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu hôm nay. Theo đó, giá xăng RON 95 (loại phổ biến trên thị trường) từ 15 giờ ngày 3/10 giảm 715 đồng/lít, giá bán lẻ ghi nhận ở mức 18.850 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 953 đồng/lít.

Giá xăng E5 RON92 giảm 770 đồng/ lít, thấp hơn xăng RON95-III 953 đồng/lít, giá bán lẻ dao động 18.850 đồng/lít.

Dầu các loại cũng giảm từ 100 đến hơn 350 đồng/ lít, kg. Cụ thể, giá dầu diesel giảm 105 đồng/lít, giá bán lẻ dao động 17.401 đồng/lít; giá dầu hỏa giảm 222 đồng/lít so với giá hiện hành, giá bán lẻ 17.651 đồng/lít; dầu mazut giảm 354 đồng/kg, giá bán lẻ 15.003 đồng/kg.