Giá xăng dầu hôm nay 8/4: Neo quanh đáy, dầu giải phóng chỉ đủ bù đắp lượng thiếu hụt của Nga trong 3 tháng

Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 0,95% lên 96,97 USD/thùng vào lúc 7h02 (giờ Việt Nam) ngày 8/4. Trong khi giá dầu thô Brent giao tháng 6 giảm 0,03% xuống 101,43 USD/thùng.

Giá dầu giảm trong phiên giao dịch ngày 7/4, làm gia tăng thêm “mức lao dốc” hằng tuần của mặt hàng này do không chắc chắn liệu khu vực đồng Euro sẽ có thể trừng phạt hiệu quả hoạt động xuất khẩu năng lượng của Nga hay không.



Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá dầu WTI giảm 5,62% xuống 96,23 USD/thùng trong khi giá dầu Brent giảm 5,22% xuống 101,07 USD/thùng. Mức giảm đến từ thông báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA cho biết họ sẽ giải phóng một lượng lớn dầu trong năm nay.

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, các thành viên của IEA đã cam kết sẽ giải phóng ít nhất 301,7 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ chiến lược, gấp 6 lần lượng dầu mở kho năm ngoái chỉ rơi vào khoảng 50 triệu thùng.

Nếu so sánh với ước tính của IEA rằng sản lượng dầu của Nga sẽ giảm 3 triệu thùng/ngày từ tháng 04/2022, thì con số trên sẽ chỉ đủ bù đắp lượng thiếu hụt của Nga trong vòng 3 tháng. Như vậy, thị trường khả năng cao vẫn sẽ rơi vào trạng thái thiếu nguồn cung, nếu nhu cầu dầu vẫn giữ vững ở mức 100 triệu thùng/ngày như các phân tích đã chỉ ra. Đây là lý do tại sao giá dầu nhanh chóng phục hồi phần nào với lực mua bắt đáy ngay trong phiên sáng nay.

Tuy nhiên, sự phục hồi này là có giới hạn, khi thị trường tài chính nói chung đang đối mặt với nhiều rủi ro. Trước hết là biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed trước đó cho thấy áp lực lạm phát. Mặc dù vấn đề nằm ở các tắc nghẽn trong khâu sản xuất do thiếu hụt nhiên liệu đầu vào và vấn đề logistics, tuy nhiên các ngân hàng trung ương chỉ có thể giải quyết vấn đề bằng cách giảm cung tiền, tăng chi phí lãi vay để phần nào hạn chế sức mua.

Nhu cầu tiêu thụ dầu suy yếu do chi phí gia tăng cũng là một yếu tố cần cân nhắc. Tại châu Âu, tồn kho dầu và các sản phẩm lọc dầu đang có xu hướng tăng lên, bất chấp nguồn cung từ Nga đang suy yếu. Chi phí cho khí tự nhiên tại châu Âu cao gấp 5 lần so với tại Mỹ, sẽ buộc người dân phải tiết kiệm các khoản chi khác. Mặc dù kinh tế thế giới được kỳ vọng sẽ duy trì đà tăng trưởng trong năm 2022, tuy nhiên với các ẩn số mới như dịch Covid-19 tại Trung Quốc đe dọa làm vấn đề tắc nghẽn chuỗi cung ứng thêm trầm trọng và tạo ra rủi ro suy thoái, kéo theo nhu cầu năng lượng giảm và gây áp lực cho giá dầu. Do đó, trước khi có các thông tin mới, khả năng cao giá dầu trong ngắn hạn 1-2 phiên tới vẫn sẽ dưới vùng 100 USD/thùng.

Theo dự báo của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam, giá dầu có thể tiếp tục test lại vùng 96 USD/thùng trong phiên hôm nay.

Giá xăng dầu hôm nay 8/4: Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 8/4 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 27.309 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 28.153 đồng/lít; dầu diesel không quá 25.080 đồng/lít; dầu hỏa không quá 23.764 đồng/lít và dầu mazut không quá 20.929 đồng/kg.

Hôm 6/4, các nước thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã đồng ý giải phóng 60 triệu thùng so với mức 180 triệu thùng mà Mỹ công bố vào tuần trước để giúp giảm giá nhiên liệu, theo Reuters. Trong đó, theo hãng thông tấn Kyodo đưa tin, Nhật Bản sẽ giải phóng 15 triệu thùng dầu từ các nguồn dự trữ của nhà nước và tư nhân. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản tung ra lượng dầu lớn từ kho dự trữ chiến lược quốc gia kể từ năm 1978. Lượng dầu sẽ được đưa ra thị trường là 15 triệu thùng, tương đương mức độ tiêu thụ dầu trong nước này khoảng 7-8 ngày và được thực hiện trong nửa năm với mức đưa là 80.000 thùng/ngày.