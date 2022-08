Giá xăng dầu giảm lần thứ 4 liên tiếp

Liên Bộ Tài chính- Công Thương vừa thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh mới hôm nay 1/8.

Cụ thể, từ 15h chiều nay (1/8), giá xăng E5 RON 92 giảm thêm 450 đồng mỗi lít; RON 95 giảm 470 đồng/lít, dầu diesel cũng giảm nhưng với mức cao hơn là 950 đồng/lít, dầu hỏa giảm 710 đồng/lít, riêng dầu mazut giữ nguyên giá so với kỳ trước.

Giá xăng dầu giảm lần thứ 4 liên tiếp từ tháng 7/2022, mức giảm tại thời điểm hiện tại vào khoảng 7.000 đồng/ lít

Sau điều chỉnh, xăng E5 RON 92 có giá bán tối đa là 24.620 đồng/lít, xăng RON 95 là 25.600 đồng/lít, dầu diesel là 23.900 đồng/lít, dầu hỏa 24.530 đồng/lít, dầu mazut 16.540 đồng/kg.

Hiện, giá xăng dầu trên thị trường thế giới giao dịch ngày 1/8 đã giảm nhẹ sau khi tăng vọt phiên cuối tuần trước. Theo đó, trưa ngày 1/8, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI đứng ở mức 97,3 USD/thùng, giảm 1,33%; trong khi đó, giá dầu Brent đứng ở mức 103,1 USD/thùng, giảm mạnh 6,45%.

Hôm qua, ngày 31/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 679/CĐ-TTg ngày 31/7/2022 về việc tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá, trong đó yêu cầu hai Bộ Công Thương, Tài chính xem xét điều chỉnh giá xăng và theo dõi chặt chẽ giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm, đặc biệt là giá thịt lợn. Đây là một trong những chỉ đạo của Chính phủ nhằm đảm bảo bình ổn giá cả thị trường và hạn chế tác động tăng giá đối với CPI và nguy cơ lạm phát từ nay đến cuối năm.



Trước đó, Tổng cục Thống kê công bố tình hình kinh tế xã hội 6 tháng năm 2022, theo đó chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2022 tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 3,59% so với tháng 12/2021 và tăng 3,14% so với cùng kỳ năm trước.

Bình quân 7 tháng năm 2022, CPI tăng 2,54% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 1,44%. Trong mức tăng 0,4% của CPI tháng 7/2022 so với tháng trước có 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, chỉ duy nhất một nhóm hàng có chỉ số giá giảm.

Đây là con số đáng lo ngại bởi trong tháng 7, giá xăng dầu, một mặt hàng ảnh hưởng đến giá cả nhiều loại hàng hoá đã giảm mạnh nhất từ đầu năm đến nay, cắt đứt chuỗi tăng giá liên tiếp, đáng sợ từ tháng 4 đến tháng 6/2022.

Ngày 21/6, giá xăng dầu trong nước tại phiên điều chỉnh lần thứ 3 của tháng 7 đã giảm mạnh xuống mốc 25.000 đồng/ lít. Đây là đợt thứ 2 trong vòng 1 tháng qua, giá xăng dầu trong nước giảm mạnh cùng đà giảm của giá xăng dầu thế giới.

Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 là 2.710 đồng/lít, còn xăng RON 95 giảm 3.600 đồng/lít, dầu diesel cũng giảm với mức nhẹ hơn là 1.740 đồng/lít, dầu hỏa giảm 1.100 đồng/lít, dầu mazut giảm 1.170 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, xăng E5 RON 92 có giá bán tối đa là 25.070 đồng/lít, xăng RON 95 là 26.070 đồng/lít, dầu diesel là 24.850 đồng/lít, dầu hỏa 25.240 đồng/lít, dầu mazut 16.540 đồng/kg. Tại kỳ này, cơ quan điều hành trích Quỹ Bình ổn giá (BOG) đối với các loại xăng ở mức 950 đồng mỗi lít, còn các loại dầu thì từ 550-950 đồng/lít.