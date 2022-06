Giá xăng hôm nay 13/6: Chiều nay, xăng tăng giá, vượt xa mốc 32.000 đồng/lít?

Dữ liệu Bộ Công Thương cho thấy, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 01/6/2022 và kỳ điều hành ngày 13/6/2022 là: 149,287 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 5,272 USD/thùng, tương đương tăng 3,66% so với kỳ trước); 154,745 USD/thùng xăng RON95 (tăng 2,798 USD/thùng, tương đương tăng 1,84% so với kỳ trước; 162,946 USD/thùng dầu hỏa (tăng 18,261 USD/thùng, tương đương tăng 12,62% so với kỳ trước); 166,591 USD/thùng dầu điêzen (tăng 19,628 USD/thùng, tương đương tăng 13,36% so với kỳ trước); 635,931 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 20,367 USD/tấn, tương đương giảm 3,09% so với kỳ trước).

Với tình hình giá xăng thế giới tăng cao như đã nêu trên, theo Liên Bộ Tài chính - Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu trong nước có thể sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng trong kỳ điều hành ngày hôm nay (13/6).

Nếu cơ quan quản lý không trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu, mỗi lít xăng trong nước có thể tăng thêm khoảng 700 - 1.000 đồng/lít. Theo đó, giá xăng RON 95 có thể vượt mốc 32.000 đồng/lít.