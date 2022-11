Giấc mơ phục hồi sau đại dịch Covid-19 (bài cuối): Giải pháp ổn định tình hình lao động, việc làm

Do ảnh hưởng từ biến động của thị trường thế giới, đặc biệt là tình hình kinh tế, chính trị bất ổn ở một số nước Châu Âu… đã khiến một số doanh nghiệp gia công giày da, may mặc xuất khẩu gặp khó khăn, đơn hàng bị thiếu hụt. Do đó, các doanh nghiệp này buộc phải sắp xếp, tổ chức lại, giảm lao động như Công ty TNHH Việt Nam Samho (huyện Củ Chi), Công ty TNHH Tỷ Hùng (quận Bình Tân)...



Ngoài ra, để ứng phó với khó khăn, một số doanh nghiệp khác phải sắp xếp lại thời giờ làm việc hợp lý với nhu cầu sản xuất (không tăng ca, cho người lao động nghỉ thêm thứ 7 hàng tuần) nhằm giữ chân người lao động, để có đủ nguồn nhân lực khi có các đơn hàng mới.

26 doanh nghiệp cho 2.844 lao động thôi việc

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) cho biết, nhận được thông tin doanh nghiệp gặp khó khăn phải giảm lao động, Sở đã cử cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm TP và các phòng nghiệp vụ phối hợp với Phòng LĐTBXH, Liên đoàn Lao động làm việc trực tiếp với chủ doanh nghiệp, Công đoàn cơ sở để nghe ý kiến của doanh nghiệp về các khó khăn sản xuất; tình hình sử dụng lao động, phương án giảm lao động, nguyện vọng của người lao động... để kịp thời tham vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, công đoàn cơ sở.

Hàng ngàn công nhân gặp khó khi các công ty không có đơn hàng phải nghỉ việc hoặc giảm giờ làm. Ảnh: U.P

Ngoài ra, Sở LĐTBXH đã làm việc trực tiếp với Thường trực UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện để nắm cụ thể tình hình, chủ động nắm bắt cơ sở và có các biện pháp xử lý kịp thời nhằm ổn định tình hình lao động - việc làm, quan hệ lao động, kết nối nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu làm việc tại các địa phương.

Qua tổng hợp, TP.HCM cỏ 26 doanh nghiệp thông báo cho người lao động thôi việc vì lý do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế. Số lao động bị mất việc là 2.844 người trên tổng số 14.861 người.

Số doanh nghiệp thông báo giảm lao động bằng so với năm 2021 (26 doanh nghiệp); thấp hơn so với giai đoạn năm 2019 - 2020 (năm 2019 có 74 doanh nghiệp, năm 2020 có 86 doanh nghiệp thông báo cho người lao động thôi việc).

Lãnh đạo Sở LĐTBXH cho biết, đơn vị này đã hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp cho doanh nghiệp giảm lao động thực hiện đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của người lao động (các chế độ được nhận khi mất việc, tư vấn đào tạo nghề, hỗ trợ thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp, chốt sổ bảo hiểm xã hội...). Đồng thời, nhanh chóng hỗ trợ, kết nối việc làm để người lao động sớm có chỗ làm mới, ổn định đời sống; kết nối các Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở LĐTBXH với các tỉnh để giới thiệu việc làm cho lao động tỉnh muốn trở về quê làm việc; Kết nối với hệ thống các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm để có nhiều kênh thông tin việc làm hỗ trợ người lao động ngay khi doanh nghiệp có kế hoạch cắt giảm lao động.

5 giải pháp ổn định tình hình lao động, việc làm

Ông Nguyễn Văn Lâm nhấn mạnh, trong thời gian tới, Sở LĐTBXH có trách nhiệm, chủ động và tích cực thực hiện 5 giải pháp để định tình hình lao động, việc làm, ổn định quan hệ lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố - nhất là vào thời điểm cuối năm và giáp Tết Nguyên đán.

Sở LĐTBXH đã làm việc với các doanh nghiệp để nắm bắt tình hình khó khăn. Ảnh: MQ

Trong đó, đơn vị này sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương, 2 ban quản lý khu và các đoàn thể để theo dõi sát tình hình lao động - việc làm, quan hệ lao động tại các doanh nghiệp; tham vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn, phải giảm lao động thực hiện đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm chính sách hỗ trợ cho người lao động, nhanh chóng ổn định hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Giám sát việc tham gia xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động, thực hiện các cam kết với người lao động, giải quyết kịp thời những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của người lao động;

Sở LĐTBXH chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm TP tổ chức các phiên, sàn giao dịch việc làm kết nối cung - cầu lao động, đặc biệt các địa bàn có doanh nghiệp sắp xếp lại lao động để nhanh chóng tư vấn, cung cấp thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp và tổ chức cho người lao động gặp gỡ phỏng vấn. Thực hiện kịp thời các chính sách bảo hiểm thất nghiệp (trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ đào tạo nghề);

Nhiều người phải bỏ công ty để tìm công việc khác vì thu nhập không đủ sống. Ảnh: MQ

Giảm sát tình hình trả lương, trả thưởng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và ổn định lao động, việc làm, quan hệ lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn. Bên cạnh đó, vận động các doanh nghiệp sớm ban hành kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động, phối hợp thực hiện chương trình chăm lo Tết cho công nhân lao động theo kế hoạch chung của Liên đoàn Lao động thành phố...

Yêu cầu các doanh nghiệp sớm công bố kế hoạch trả lương, trả thưởng, các khoản hỗ trợ người lao động, thời gian nghỉ trong dịp Tết trên cơ sở các thỏa thuận được ghi nhận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế của doanh nghiệp và thông tin đầy đủ, kịp thời cho người lao động biết, đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn theo kế hoạch như đã thỏa thuận;



Cuối cùng là tăng cường công tác quản lý nhà nước về lao động, đảm bảo thực hiện tốt các chế độ, chính sách pháp luật đối với người lao động, nhất là chế độ tiền lương, tiền thưởng, hướng dẫn, hỗ trợ, giải quyết kịp thời các thắc mắc, khiếu nại, kiến nghị của doanh nghiệp và người lao động trong việc thực hiện chính sách, pháp luật lao động.

Ông Nguyễn Văn Lâm Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông tin thêm, Công ty TNHH Tỷ Hùng đang thực hiện các thủ tục liên quan đến chế độ, bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Đối với Công ty TNHH Việt Nam Samho, trước thông tin phản ánh về việc những lao động làm việc chưa đủ 12 tháng nếu chấm dứt hợp đồng sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp, đơn vị này đã phối hợp các bên liên quan như bảo hiểm xã hội, quản lý các khu, Sở LĐTBXH... tổ chức đối thoại với công nhân lao động. Qua thương lượng, Công ty TNHH Việt Nam Samho cam kết sẽ cố gắng duy trì, tạo điều kiện cho những lao động chưa đủ 12 tháng làm việc cho đến khi để đủ thời gian để hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ngoài ra, còn một số nội dung khác sẽ được các đơn vị tiếp tục thương lượng, đối thoại với công nhân lao động trong những ngày tiếp theo.