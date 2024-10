Sau khi nhà văn Han Kang đoạt giải Nobel Văn học 2024, doanh số bán sách của bà đã tăng gấp 50 lần, theo thống kê từ các sàn giao dịch trực tuyến lớn tại Hàn Quốc. Cơn sốt tìm mua sách của tác giả này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi chỉ trong đêm 10/10, ngay sau khi Viện Hàn lâm Thụy Điển công bố giải thưởng, hơn 60.000 bản sách của bà đã được bán tại hệ thống nhà sách Kyobo, và hơn 70.000 bản được bán trên sàn thương mại điện tử Yes24. Đến ngày 11/10, tổng doanh số bán tại Yes24 đã đạt con số 138.000 bản.

Coupang, sàn giao dịch trực tuyến lớn nhất Hàn Quốc, cũng thông báo rằng sách của Han Kang đã "cháy hàng". Họ phải ưu tiên giao sách cho những khách hàng đã đặt trước và dự kiến sẽ giao sách vào ngày 1/11. Các tác phẩm bán chạy nhất của Han Kang bao gồm "The Vegetarian", "A Boy Is Coming", "I Do Not Bid Farewell", "Greek Time", tập thơ "I Put Dinner in the Drawer" và "White".

Sách của nữ nhà văn đạt giải Nobel Han Kang "cháy" hàng

Sách của Han Kang cháy hàng sau khi bà đạt giải Nobel. Ảnh: IG.

Tại các cửa hàng sách nhỏ, người dân đã xếp hàng từ sớm để mua sách. Tuy nhiên, lượng sách có sẵn nhanh chóng hết chỉ trong vài giờ. Do tình trạng khan hiếm, trên mạng xã hội, nhiều độc giả đã tham gia thử thách chép lại các bản sách gốc và chia sẻ chúng với cộng đồng.

Chiến thắng của Han Kang không chỉ là niềm tự hào của Hàn Quốc, mà còn được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phát triển của ngành xuất bản trong nước, vốn đang trải qua giai đoạn trì trệ. Trang SBS cho rằng giải Nobel Văn học của Han Kang có thể góp phần vực dậy nền xuất bản Hàn Quốc, giúp khơi dậy niềm yêu thích đọc sách trong công chúng.

Han Kang, sinh năm 1970 tại Gwangju, Hàn Quốc, là con gái của tiểu thuyết gia Han Seung Won. Bà bắt đầu sự nghiệp văn chương vào năm 23 tuổi khi năm bài thơ của bà được đăng trên tạp chí "Văn học & Xã hội". Năm 1995, Han Kang ra mắt tiểu thuyết đầu tay "A Love of Yeosu" và nhanh chóng nhận được sự chú ý qua nhiều giải thưởng văn học lớn như giải Tiểu thuyết Văn học Hàn Quốc (1999) và giải Nghệ sĩ trẻ Ngày nay (2000).

Tên tuổi của Han Kang được biết đến trên toàn cầu vào năm 2016 khi cuốn "The Vegetarian" của bà trở thành tiểu thuyết tiếng Hàn đầu tiên đoạt giải Booker Quốc tế, nhờ bản dịch tiếng Anh của Deborah Smith. Thành công này đã mở ra cánh cửa đưa tác phẩm của bà đến với độc giả thế giới. Tuy vậy, Han Kang luôn chọn cho mình cuộc sống kín tiếng và trở lại giảng dạy tại Học viện Nghệ thuật Seoul không lâu sau khi nhận giải.

Giải Nobel Văn học 2024 mà Han Kang nhận được là sự công nhận cho những tác phẩm "đậm chất thơ, mạnh mẽ, đề cập trực diện những chấn thương lịch sử và phơi bày sự mong manh của kiếp người", như nhận xét của Viện Hàn lâm Thụy Điển.