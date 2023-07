Giải cờ tướng các danh thủ quốc tế: Giải thưởng “khủng” đến 47.000 USD

Giải cờ tướng các danh thủ quốc tế - Cúp Phương Trang lần VII – 2023 sẽ chính thức khai màn vào ngày 15/7/2023 tại Thành phố Đà Nẵng, với sự tham dự của 18 kỳ thủ hàng đầu Việt Nam và 6 kỳ thủ quốc tế đến từ Trung Quốc, Malaysia và Singapore.

Giải cờ tướng các danh thủ quốc tế - Cúp Phương Trang lần VII – 2023 được kỳ vọng sẽ tạo tiếng vang lớn.

Các kỳ thủ sẽ được chia ra 4 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn nhất, nhì mỗi bảng vào thi đấu tứ kết, bán kết và chung kết. Các trận đấu sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 16/7 đến 24/7.

Với chủ nhà Việt Nam, các kỳ thủ là những khuôn mặt quen thuộc, kỳ thủ hàng đầu quốc gia như các Đặc cấp quốc tế Đại sư Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo, Trềnh A Sáng, Nguyễn Hoàng Lâm; các Quốc tế Đại sư Nguyễn Minh Nhật Quang, Tôn Thất Nhật Tân, Đào Cao Khoa, Uông Dương Bắc, Võ Văn Hoàng Tùng…

Giải lần này có sự góp mặt của các kỳ thủ quốc tế nổi bật như: Tưởng Xuyên (Jiang Chuan), Hoàng Học Khiêm (Wong Hok Him), Triệu Dịch Phàm (Chao Yi Fan), Ngô Tông Hàn (Alvin Woo Tsung Han), Thẩm Nghị Hào (SimYip How). Trong đó có nhà vô địch thế giới năm 2011 - Đặc cấp quốc tế Đại sư Tưởng Xuyên (Jiang Chuan) của Trung Quốc từng giành chức vô địch cúp Phương Trang lần III năm 2009; Á quân thế giới năm 2019 - Đặc cấp quốc tế Đại sư Hoàng Học Khiêm (Wong Hok Him).

Bên cạnh đó, ĐKVĐ cúp Phương Trang (lần V), Đặc cấp quốc tế Đại sư Trịnh Nhất Hoằng của Trung Quốc cũng đã nhận lời mời tham dự.

Giải cờ tướng cúp Phương Trang đã được tổ chức 5 lần (vào các năm 2006, 2008, 2009, 2010, 2016), năm nay là lần thứ 6. Ban đầu, cuộc thi mang tên "Giải cờ tướng các danh thủ TP.HCM mở rộng".

Cuộc thi lần thứ 6 được tổ chức tại Đà Nẵng với tổng giải thưởng ở mức kỷ lục là hơn 47.000USD (1 tỷ 130 triệu đồng), trong đó, nhà vô địch sẽ nhận giải thưởng 25.000USD.