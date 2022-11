Giải cứu 7 cô gái bị bán, ép thực hiện kích dục tại tiệm massage "trá hình"

Ngày 4/11, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa giải cứu 7 thiếu nữ dưới 16 tuổi bị bán và bắt ép vào làm dịch vụ massage trá hình tại nhà nghỉ Mai Thy (thôn Ơi Hly, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện).

Cùng với đó, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai cũng khởi tố bị can và bắt giam Trịnh Thị Mai (40 tuổi, trú tại phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa) và Trần Minh Chung (38 tuổi, trú tại thôn Ơi HLy, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện) về tội “mua bán người dưới 16 tuổi” và “giữ người trái pháp luật”, Chế Thành Long (19 tuổi, trú tại huyện An Lão, tỉnh Bình Định) về tội "Giữ người trái pháp luật".

Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2022, Mai cùng Chung góp vốn làm ăn, mở cơ sở kinh doanh massage và nhà nghỉ.

Hai đối tượng Mai và Long tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Thông qua mối quan hệ, Mai quen biết và nhờ người tên Đ ở TP.HCM tìm các cô gái làm việc tại cơ sở massage và nhà nghỉ của mình. Sau đó, Đ đã tìm và bán cho Mai 7 thiếu nữ (đang làm các cơ sở massage ở TP.HCM) với giá hơn 300 triệu đồng.

Tại cơ sở của mình, Mai bắt 7 cô gái ký vào giấy nợ và nhốt họ ở tầng 4 của nhà nghỉ. Đồng thời, Mai đưa ra quy định, nếu ai trốn ra ngoài sẽ bị phạt từ 10-20 triệu đồng.

Khi có khách, các cô gái sẽ bị yêu cầu tiếp khách, thực hiện kích dục cho khách tại cơ sở này. Để tránh các cô gái bỏ trốn, Mai thuê Long làm công tác bảo vệ.

Vào tháng 8/2022, một nữ nhân viên tên T. đã gọi điện thoại về cho gia đình tại tỉnh Tiền Giang cầu cứu, phản ánh sự việc.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Công an huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) kiểm tra cơ sở massage Mai Thy thì phát hiện T. và 6 nữ nhân viên khác nên giải cứu, đưa về nhà an toàn.

Hiện, cơ quan công an đang điều tra, mở rộng vụ việc.