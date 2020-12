Giải thưởng đặc biệt của Apple, vinh dự như "nút Bạc" Youtube

Giải thưởng đặc biệt của Apple



Mới đây, Apple vừa trao thưởng cho 15 ứng dụng xuất sắc nhất được phát hành trong năm 2020 trên App Store. Lần đầu tiên, những người chiến thắng nhận được một biểu tượng lưu niệm từ nhà Táo, một số nhà phát triển đã bắt đầu chia sẻ giải thưởng này lên mạng xã hội.

(Nguồn ảnh: Twitter Genshin Impact)





Nhà phát triển Fantastical Flexibits, Genshin Impact và Share the Meal đều đã cung cấp hình ảnh về giải thưởng của họ lên mạng xã hội. Theo đó, "chiếc cup" lưu niệm này được làm từ 100 % nhôm tái chế, giải thưởng hình vuông và có biểu tượng ‌App Store‌ tráng gương ở mặt trước, tên của người chiến thắng sẽ được khắc ở mặt sau.

Ngoài ra, Apple cũng viết một lá thư chúc mừng cho những người nhận giải và kèm chữ ký của CEO Tim Cook. Nội dung bức thư như sau: "Xin chúc mừng! Ứng dụng của bạn là một trong những sản phẩm tốt nhất trong năm 2020. Hàng năm, ‌App Store luôn‌ tôn vinh những ứng dụng đặc biệt giúp cải thiện cuộc sống của mọi người.

Các ứng dụng này thể hiện chất lượng, sự đổi mới và những tác động đối với người dùng. Apple tự hào công nhận ứng dụng của bạn trong năm nay. Cảm ơn bạn đã tạo ra một ứng dụng tốt như thế vào năm 2020".

(Nguồn ảnh: Flexibits)

Cùng với Fantastical, Genshin Impact và Share the Meal, những người chiến thắng giải thưởng App Store khác bao gồm: Wakeout!, Zoom, Disco Elysium, Disney+, Dandara Trials of Fear, Endel và Sneaky Sasquatch. Ngoài ra, Everything Whiteboard, Caribu, Pokémon Go và Shine cũng là những ứng dụng đạt giải.