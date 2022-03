Giải thưởng Oscar danh dự thuộc về ai?

Nam diễn viên nổi tiếng Samuel L Jackson lớn lên cùng với những thước phim trong rạp chiếu nhỏ nhắn có tên Liberty and Grand tại Tennessee, Mỹ. Khi mới bước chân vào nghề, ông thậm chí đã phải nhận những vai diễn "vô danh" như "gã côn đồ thứ hai", "thằng ngốc đi qua đường", "người đàn ông khiêu khích nhân vật chính" và cuối cùng, khó quên nhất là "người đàn ông da màu".

Thế nhưng sau hơn 50 năm và 152 bộ phim, cuối cùng Samuel L Jackson đã trở thành một trong những ngôi sao điện ảnh Mỹ thành công nhất. Sự nghiệp chói sáng của nam diễn viên kỳ cựu này được gói gọn lại bởi thành tích nam diễn viên có tổng doanh thu phòng vé cao nhất lịch sử điện ảnh thế giới. Tổng doanh thu phòng vé 152 bộ phim của ông lên tới 27 tỷ USD.

Samuel L Jackson nhận giải thưởng Oscar danh dự. (Ảnh: Marvel).

Mặc dù vậy, nam diễn viên 73 tuổi tính tới nay vẫn chưa hề giành được một tượng vàng Oscar nào, ngay cả với màn trình diễn để đời trong bộ phim Pulp Fiction. Cuối cùng, Học viện điện ảnh Mỹ đã dành tặng cho Jackson tượng vàng danh dự Oscar về những cống hiến của ông cho điện ảnh. Đây là một phần trong giải thưởng nằm trong Governors Awards, nhằm tôn vinh thành tựu trọn đời vì điện ản và các nỗ lực nhân đạo

"Tôi rất tự hào khi nhận tượng vàng. Tôi sẽ rất trân trọng nó. Cảm ơn tất cả những ai đã mua vé vào xem phim của tôi", Samuel L Jackson dí dỏm phát biểu.

Đạo diễn nổi tiếng Quentin Tarantino, người đã cùng Samuel L Jackson tạo nên siêu phẩm Pulp Fiction, cho biết nam diễn viên da màu xứng đáng có ít nhất hai tượng vàng Oscar trong bộ sưu tập giải thưởng của mình. Ông cũng gửi lời chúc mừng tới Samuel L Jackson và cho rằng, nam diễn viên 73 tuổi hoàn toàn xứng đáng với sự nghiệp điện ảnh lừng lẫy của mình.

Samuel L Jackson, Liv Ullmann, và Danny Glover với giải Oscar danh dự. (Ảnh: Angela Weiss/AFP/Getty Images)

Samuel L Jackson nổi tiếng qua các phim như Coming to America (1988), Goodfellas (1990), Patriot Games (1992), Juice (1992), Menace II Society (1993), True Romance (1993), Jurassic Park (1993), Do the Right Thing (1989), Jungle Fever (1991), Pulp Fiction (1994), Jackie Brown (1997), Django Unchained (2012), Kong: Skull Island (2017)…

Không như Oscar là giải thưởng được thúc đẩy bởi tính cạnh tranh căng thẳng và chính trị nội bộ, Governors Awards là cơ hội để Viện Hàn lâm trao giải cho những diễn viên, người làm phim được yêu mến vì sự nghiệp cống hiến của họ cho nền điện ảnh nước Mỹ.