Giám đốc 1 phòng khám ở Đồng Nai bị khởi tố vì làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức

Chiều 25/8, Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đã có thông báo về việc khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với giám đốc của Phòng khám đa khoa Y Thánh Tâm (tại xã Long Phước, huyện Long Thành).

Theo đó, Công an huyện Long Thành đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Hồ Hoàng Phúc (29 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Long Thành) về hành vi "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức". Các thông báo này đã được gửi đến Phòng PC03, Công an tỉnh Đồng Nai, Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Phòng khám Y Thánh Tâm đã bị Sở Y tế tỉnh Đồng Nai thu hồi giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh.

Trước đó, một số doanh nghiệp đã phản ánh đến Sở Y tế tỉnh Đồng Nai về việc có dấu hiệu người lao động được một số cơ sở khám, chữa bệnh cấp giấy nghỉ việc hưởng BHXH chưa phù hợp nhằm hợp thức hóa ngày nghỉ.

Vào khoảng tháng 6/2022, Thanh tra Sở Y tế đã vào cuộc điều tra, tiến hành kiểm tra Phòng khám đa khoa Y Thánh Tâm và phát hiện bên trong phòng khám có nhiều giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, ghi tên nhiều bác sĩ nhưng chưa ký tên. Làm việc với cơ quan chức năng, các bác sĩ phòng khám trên xác nhận không có mặt tại phòng khám, không ký giấy chứng nhận nghỉ việc.

Cùng thời điểm, ông Hồ Hoàng Phúc, Giám đốc của Phòng khám đa khoa Y Thánh Tâm cũng đã xác nhận lỗi vi phạm. Qua điều tra, xác định trung bình mỗi ngày phòng khám cấp từ 100-200 giấy nghỉ việc hưởng BHXH gồm bệnh nhân đến khám trực tiếp và qua mạng, từ đó số tiền mà phòng khám này thu lợi bất chính là hơn 1,4 tỉ đồng.

Qua những vi phạm nói trên, Sở Y tế đã yêu cầu phòng khám ngừng hoạt động, thu hồi giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh của Phòng khám đa khoa Y Thánh Tâm và chuyển hồ sơ cho công an điều tra.