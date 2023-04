Làm giả chữ ký Chủ tịch tỉnh, lừa đảo chiếm đoạt 10 tỷ đồng

Thông tin từ PLO: Ngày 5/4, Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bồ Như Phong (sinh năm 1983) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Phong khai nhận đã lừa đảo chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng. Ảnh: CACC.

Theo công an, Phong không có nghề nghiệp ổn định và từng có hai án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để có tiền tiêu xài, Phong nảy sinh ý định đi lừa người dân có nhu cầu tách thửa đất.

Để thực hiện ý đồ, Phong đi tung tin mình là “cò” có quen biết nhiều người làm trong lĩnh vực đất đai, có thể dễ dàng tách thửa đất lớn thành các lô đất nhỏ.

Sau khi nhận giấy tờ, tiền của bị hại Phong im lặng một thời gian. Tiếp đó, Phong làm giả các quyết định của cơ quan chức năng đưa cho bị hại để tạo lòng tin rồi tiếp tục đòi thêm tiền. Lấy tiền xong, Phong bỏ trốn.

Sau khi bị hại tố cáo, cơ quan công an đã bắt giữ Phong. Khám xét nơi ở của Phong, công an thu giữ nhiều quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, Bình Phước ký do Phong làm giả.

Tại cơ quan công an, Phong khai nhận với thủ đoạn như trên đã lừa đảo khoảng 15 người tại Bình Dương và Bình Phước, qua đó chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng.