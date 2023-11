Giám đốc Công an chỉ đạo tập trung lực lượng truy bắt đối tượng khống chế chủ cây xăng cướp tiền

Ngày 28/11, đại diện Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi nắm thông tin, Công an tỉnh đã chỉ đạo cho Công an huyện Tiên Phước khẩn trương điều tra làm rõ vụ một đối tượng dùng hung khí cướp tài sản của chủ cây xăng.

"Công an tỉnh đã chỉ đạo khẩn, hiện đã xác định được một số đối tượng nghi vấn và đang theo dõi…", lãnh đạo Công an tỉnh cho biết.

Đối tượng mặc áo mưa lợi dụng việc nhân viên đang đổ xăng, đã kề dao vào cổ để cướp tiền. Ảnh chụp từ camera

Để nắm thêm thông tin từ người bị hại, sáng cùng ngày PV Dân Việt đã có mặt tại cây xăng Tiên Cảnh nơi xảy ra vụ việc, nhưng người bị hại là ông chủ cây xăng không muốn tiếp xúc hay cung cấp thông tin gì cho PV.

Trong khi đó, đại diện Công an huyện Tiên Phước cho biết, đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, đích thân Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo xử lý, hiện Công an huyện đã huy động tối đa lực lượng để truy bắt đối tượng gây ra vụ cướp.

Clip ghi lại cảnh một đối tượng đổ xăng và cướp tài sản

Trước đó, trên mạng xã hội, lan truyền đoạn clip vào lúc 19h42', ngày 26/11, một đối tượng mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm, đi xe máy ghé vào cây xăng ở xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam đổ xăng.

Khi chủ cây xăng đang đổ xăng vào xe, lợi dụng sơ hở, đối tượng này sử dụng vật dụng giống chiếc liềm (dùng cắt lúa, cắt cỏ-PV) kề vào cổ chủ cây xăng, yêu cầu đưa tiền. Qua xác định ban đầu số tiền đối tượng cướp của nhân viên khoảng 15 triệu đồng.