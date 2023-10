Ngày 11/10, Công an TP.Hà Nội đã tổ chức lễ công bố và trao các quyết định của Giám đốc Công an thành phố về bổ nhiệm 332 Điều tra viên ở Công an cấp xã tại 277/579 xã, phường, thị trấn thuộc 30 Công an quận, huyện, thị xã.

Theo đó, có 332 cán bộ là Trưởng, Phó Công an cấp xã được bổ nhiệm chức danh Điều tra viên (128 Điều tra viên trung cấp, 204 Điều tra viên sơ cấp).

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng trao quyết định bổ nhiệm chức danh Điều tra viên cấp xã cho các cán bộ. Ảnh: CAHN

Tại lễ công bố, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, việc bổ nhiệm Điều tra viên là Trưởng, Phó Công an cấp xã là chủ trương đúng đắn, nhu cầu cấp thiết, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Vị lãnh đạo Công an TP.Hà Nội yêu cầu các cán bộ là Điều tra viên tại Công an cấp xã khẩn trương tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của điều tra viên trong phạm vi địa bàn cấp xã được bố trí…

Theo Công an TP.Hà Nội, việc bổ nhiệm được thực hiện theo phương án của Bộ Công an về triển khai tổ chức bộ máy của các đơn vị thuộc cơ quan điều tra các cấp trong Công an nhân dân và đảm bảo nguồn lực bổ nhiệm điều tra viên nhằm nâng cao hiệu quả và phát huy vai trò của Công an cấp xã trong phòng, chống tội phạm nói chung, công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm nói riêng, đáp ứng yêu cầu giải quyết vụ việc ngay tại địa bàn cơ sở.