Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình hỗ trợ phát triển nhiều mô hình sản xuất hiệu quả

Gương điển hình nông dân xuất hiện ở khắp nơi



Đến các xã vùng cao ở đất Mường không còn cảnh núi cách, sông ngăn và xa ngái như những năm trước đây nữa. Điện, đường, trường trạm đã kéo đến những bản xa xôi nhất của tỉnh Hòa Bình. Nông dân Hòa Bình đã mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất cũng như chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Đến bản Thung Mặn, xã Hang Kia, huyện Mai Châu tôi mới cảm nhận rõ hơn về khát vọng của người vùng cao. Anh Vàng A Tráng – chủ của vườn cam rộng hơn chục ha là người dám nghĩ, dám làm. Cách đây gần chục năm, anh đã mạnh dạn đưa cây cam lòng vàng, V2 và cam canh về trồng ở Thung Mặn. Bà con người Mông nơi đây, không ai nghĩ cách làm của anh Tráng sẽ thành công. Bởi lẽ ở đất này, mùa đông nước sinh hoạt còn thiếu trầm trọng, lấy đâu nước để tưới cho cây. Bao năm anh Tráng trồng ngô, trồng lúa trên đất này, nay đưa cây có múi về trồng gặp nhiều khó khăn.

Thu hoạch thanh long tại hộ ông Nguyễn Văn Châu (xóm Trúc Sơn, xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc). Ảnh: X.T

Thông qua các hoạt động thiết thực của Hội ND tỉnh Hòa Bình đã giúp hàng nghìn hộ hội viên nông dân vươn lên giảm nghèo và làm giàu chính đáng, tăng hộ khá, giàu, giảm hộ nghèo. Trong nhiệm kỳ đã có trên 181.000 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.



Để có nước, anh Tráng kỳ công dẫn nước từ chân núi Pha Luông về bản. Đường ống kéo dài tới 6km. Ngoài ra anh còn thuê thợ lên khoan giếng ngầm. Những nỗ lực không mệt mỏi của anh đã được đền đáp. Nguồn nước ngầm lần đầu được tìm thấy ở Thung Mặn. A Tráng còn cung cấp nước miễn phí cho cả bản và đủ nước tưới cây.

Trước lúc trồng cây có múi, anh cũng đi tìm hiểu kinh nghiệm của bà con ở nhiều nơi. Về bản anh vừa làm vừa rút kinh nghiệm, đến giờ vườn cam của anh phát triển tốt. Năm 2022, anh thu cả mấy trăm tấn cam, thu về hơn 5 tỷ đồng. Từ cách làm của anh Tráng, nhiều hộ nông dân khác bắt đầu chuyển trồng ngô sang trồng cam, trồng quýt. A Tráng chia sẻ: "Năm tới, tôi còn tiếp tục mở rộng diện tích trồng cây có múi ra toàn bản. Cây cam phát triển rất tốt ở đất này lại bán được giá. Hơn nữa, Hội ND xã luôn tạo điều kiện cho chúng tôi vay vốn và đi tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây".

Hành trình vươn lên của những nông dân ở vùng cao gặp muôn vàn khó khăn. Họ thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm sản xuất và thiếu cả quyết tâm đánh thức đồng đất quê mình. Nắm được những khó khăn đó, Hội ND tỉnh Hòa Bình luôn tổ chức các buổi tập huấn cũng như tạo điều kiện cho bà con nông dân vay vốn phát triển sản xuất.

Gặp anh Sồng A Việt (ở bản Chà Đáy) cũng là một nông dân sáng tạo và dám nghĩ dám làm. Anh Việt đã trồng cả ha dưa chuột. Mỗi năm cung cấp ra thị trường cả trăm tấn rau các loại. Ngoài ra anh còn nuôi lợn thả vườn, trồng su su, nuôi dê. Tận dụng cảnh quan và khí hậu của xã Pà Cò, anh còn xây dựng khu nghỉ dưỡng đón khách. A Việt chia sẻ: "Hành trình đánh thức tiềm năng của xã vùng cao còn nhiều gian nan, nhưng những nỗ lực của chúng tôi đã được đền đáp".

Vườn cam cho thu nhập cao của ông Trần Đức Thảo ở xã Tây Phong, huyện Cao Phong. Ảnh: T.V

Đi qua các huyện Lạc Sơn, Cao Phong, Lương Sơn đến huyện Đà Bắc xa xôi, đâu đâu chúng tôi cũng bắt gặp những mô hình kinh doanh sản xuất giỏi. Người nông dân đất Mường đã không còn an phận sống trong cảnh tự cung, tự cấp mà họ đã biết vươn lên làm giàu. Họ trở thành những triệu phú, tỷ phú mà còn xây dựng được nhiều mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện kinh tế ở địa phương.

Luôn đồng hành cùng bà con nông dân

Đồng hành với sự vươn lên của bà con nông dân luôn là phương châm hoạt động mà các cấp Hội ND của tỉnh Hòa Bình thực hiện. Ở đâu có sự khó khăn, có mô hình kinh tế là ở đó có cán bộ hội nông dân tiếp sức cho bà con. Gặp ông Lê Văn Thạch - Chủ tịch Hội ND tỉnh Hòa Bình mới cảm nhận hết được những nỗ lực mà Hội đã làm trong nhiệm kỳ vừa qua.

Theo ông Thạch, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Hội ND trong tỉnh Hòa Bình đã đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X đề ra. Có 20/20 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội ND tỉnh lần thứ X đề ra đều đạt và vượt (10 chỉ tiêu đạt, 10 chỉ tiêu vượt). Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã kết nạp mới được trên 6.000 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 130.218 hội viên. Hội thực hiện hiệu quả Đề án số 01-ĐA/TU đã thúc đẩy phát triển nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt 53,270 tỷ đồng; xây dựng 754 mô hình được vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cho 9.945 lượt hộ hội viên nông dân vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Cùng với đó, các cấp Hội tín chấp nguồn ủy thác cho hội viên nông dân từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Ngân hàng thương mại khác với tổng dư nợ đạt trên 3.747 tỷ đồng cho trên 52.270 hội viên nông dân vay vốn.

"Nguồn vốn vay đã góp phần giúp nhiều hộ nông dân vươn lên thoát nghèo trở thành hộ khá, hộ giàu; đời sống vật chất, tinh thần của nông dân được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người tăng cao. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ, dịch vụ, tư vấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật tạo điều kiện cho hội viên nông dân trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế; trực tiếp và phối hợp đào tạo nghề cho 8.460 hội viên, nông dân"- ông Thạch cho biết.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội ND tỉnh Hòa Bình cũng cận động, hướng dẫn thành lập mới 72 hợp tác xã, 329 tổ hợp tác, 94 chi hội nông dân nghề nghiệp, 606 tổ hội nông dân nghề nghiệp; hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân thông qua việc xây dựng và duy trì 10 cửa hàng nông sản an toàn tại các huyện, thành phố làm điểm trưng bày, giới thiệu, mua bán, liên kết sản phẩm OCOP, sản phẩm an toàn trong và ngoài tỉnh.