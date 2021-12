Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An nói gì khi Giám đốc và Kế toán trưởng CDC bị khởi tố?

Liên quan tới vụ Việt Á, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc CDC Nghệ An; bà Nguyễn Thị Hồng Thắm - Kế toán trưởng CDC Nghệ An.

Nguyễn Văn Định - Giám đốc CDC Nghệ An. Ảnh: SYTNA

Tối 31/12, qua điện thoại, PGS-TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An xác nhận vừa mới nhận được tin Giám đốc và Kế toán trưởng CDC Nghệ An bị bắt liên quan tới vụ mua sắm kit xét nghiệm của Công ty Việt Á.

"Giờ ai làm người đó chịu thôi. Giờ tôi cũng không có thông tin gì, không biết trả lời anh ra sao" - ông Dương Đình Chỉnh nói.

Được biết mở rộng điều tra liên quan vụ Việt Á, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an còn xác định một số lãnh đạo, cán bộ CDC Nghệ An thông đồng, câu kết với Phan Quốc Việt và các đối tượng liên quan thuộc Công ty Việt Á trong vụ thổi giá kit xét nghiệm Covid-19.

Sở Y tế tỉnh Nghệ An. Ảnh: GG

Liên quan tới vụ Việt Á, trước đó, nhiều lần ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc CDC Nghệ An cũng như ông Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nhiều lần khẳng định rằng việc mua kit xét nghiệm từ Công ty Việt Á là tiến hành đúng quy trình, quy định, đúng thủ tục, "không nhận một xu tiền lại quả, hoa hồng từ Việt Á".

Nguồn tin của Dân Việt cho biết, ngoài 11 người tại Nghệ An bị triệu tập, có thêm 2 người được C03 yêu cầu ra Hà Nội làm việc. Trong 2 người này có một Phó Giám đốc và một cán bộ của CDC Nghệ An.