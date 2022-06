Giám đốc Văn phòng đất đai Bình Định: "Có người gửi đơn xin nghỉ việc vì sợ ở tù"

71 hồ sơ bị trễ hạn do lỗi của cán bộ

5 tháng đầu năm 2022, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Định và 11 chi nhánh các địa phương đã tiếp nhận 63.349 hồ sơ đất đai. Trong đó, có 71 hồ sơ trễ hạn do lỗi từ cán bộ văn phòng đăng ký đất đai, làm chậm so với thời hạn trả hồ sơ người dân (Phù Cát 19 hồ sơ, Tuy Phước 11 hồ sơ, Hoài Nhơn 9 hồ sơ, Quy Nhơn 8 hồ sơ, An Nhơn 7 hồ sơ...).

"Đầu năm đến nay, trừ An Lão thì hầu hết văn phòng chi nhánh các địa phương đều bị yêu cầu kiểm điểm, do lỗi trễ hạn trả hồ sơ cho dân", ông Bình cho hay.