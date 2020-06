Giám sát việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19: Rà soát chặt chẽ, chi trả kịp thời

Hỗ trợ người nghèo ổn định cuộc sống

Đoàn công tác đã đến thăm, khảo sát hộ bà Nguyễn Thị Vy (72 tuổi) ở thôn Đông Xuất, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong. Ông Nguyễn Văn Thành - Bí thư chi bộ thôn Đông Xuất cho biết: Chồng bà Vy đã mất cách đây hơn 30 năm, một mình bà Vy nuôi 3 cô gái nên rất vất vả. Ở tuổi xế chiều lẽ được hưởng cuộc sống an nhàn, song bà Vy vẫn còn khó khăn. Hàng ngày, bà Vy đi bán rau ở chợ và thêm nghề thu mua đồng nát. Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, cuộc sống của bà Vy bị ảnh hưởng đáng kể do không có thu nhập. Mới đây thôn đã đề nghị đưa bà vào nhóm đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm để nhận hỗ trợ ảnh hưởng do đại dịch.

Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Xuân Định (thứ 2 từ phải) cùng đoàn công tác thăm hỏi hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, Bắc Ninh. Ảnh: Thu Hà

Thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Xuân Định đã hỏi thăm, chia sẻ, động viên bà Vy sớm ổn định cuộc sống, sản xuất. Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Định chia sẻ: "Trong quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát , T.Ư Hội NDVN phát hiện đối tượng nông hộ, hội viên nông dân sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng bởi đại dịch Covid - 19. Mới đây, Hội NDVN đã làm văn bản tham mưu và đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung đối tượng này vào diện nhận chi trả hỗ trợ. Mong rằng sắp tới có quy định cụ thể, các địa phương sẽ có cơ sở để hỗ trợ bà con sớm ổn định cuộc sống, sản xuất".

Gia đình ông Nguyễn Văn Dùng cũng là hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Đông Xuất. Vợ chồng ông Dùng đều đã tuổi cao, sức khoẻ yếu, thường xuyên đau ốm, bệnh tật. Là trụ cột gia đình nhưng bản thân ông Dùng bị tàn tật nên chi tiêu cả gia đình chủ yếu dựa vào nguồn trợ cấp xã hội của Nhà nước. Trong đợt dịch vừa qua, gia đình ông Dùng được hỗ trợ 3 triệu đồng cùng gạo và nhu yếu phẩm. Bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Nhà nước, ông Dùng bộc bạch: "Được hỗ trợ, động viên kịp thời, gia đình tôi đã dần ổn định cuộc sống, con trai út đang đi làm công ty, bản thân tôi nhận thêm công việc sửa chữa máy khâu, vá xoong nồi cho bà con trong thôn để thêm thu nhập".

Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Xuân Định cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Bắc Ninh tiếp tạo điều kiện cho MTTQ và các đoàn thể có thêm những hoạt động thiết thực trong thời gian tới, nhất là đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, dạy nghề, tổ chức dịch vụ và hỗ trợ nông dân.

Báo cáo kết quả công tác giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, ông Nguyễn Duy Luật - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã Đông Thọ cho biết: Tính đến nay, xã Đông Thọ đã thực hiện chi trả hỗ trợ xong cho 4 nhóm đối tượng: Người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội.

Cụ thể, xã Đông Thọ đã chi hỗ trợ cho 132 người thuộc 4 nhóm đối tượng với tổng số tiền 637,5 triệu đồng. Trong đó, đối tượng người có công được hỗ trợ là 57 người với số tiền 85,5 triệu đồng; 31 hộ nghèo (85 khẩu) được hỗ trợ 63,750 triệu đồng, 40 hộ cận nghèo với 129 khẩu được hỗ trợ 96,750 triệu đồng. Đối tượng bảo trợ xã hội là 132 người được chi trả số tiền 348 triệu đồng.

Các đối tượng khác đang chờ các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Danh sách các đối tượng được hỗ trợ và số tiền chi hỗ trợ được niêm yết công khai tại các nhà văn hoá, nơi sinh hoạt cộng đồng tại các thôn, khu dân cư để nhân dân trực tiếp giám sát nên không có khiếu kiện.

Ông Nguyễn Hữu Quản - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Yên Phong cho biết: Từ ngày 30/4/2020, các địa phương trong huyện bắt đầu tổ chức chi trả hỗ trợ cho các nhóm đối tượng: Người có công, thân nhân người có công; bảo trợ xã hội; hộ nghèo và hộ cận nghèo; tổng số 9.791 người với tổng số tiền hơn 11,3 tỷ đồng. Đến ngày 1/5/2020 cơ bản đã thực hiện xong, việc chi trả thuận lợi, nhân dân phấn khởi, đến nay huyện chưa nhận được ý kiến phản ánh nhầm lẫn hoặc thắc mắc gì.

Hoàn thành chi trả hỗ trợ 4 nhóm đối tượng

Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra giám sát thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, các đại biểu đã sôi nổi trao đổi, thảo luận chia sẻ những thuận lợi cũng như nêu những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện tại địa phương.

Ông Nguyễn Đình Lợi - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh cho biết: Đến ngày 4/5/2020, các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành việc chi trả hỗ trợ 4 nhóm đối tượng đợt 1 gồm: Người có công; hộ nghèo và cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội. Tổng số đối tượng nhận hỗ trợ là 82.674 người với kinh phí trên 101 tỷ đồng. Đối với nhóm đối tượng về lao động, hộ kinh doanh và hỗ trợ người sử dụng lao động, các địa phương trong tỉnh Bắc Ninh đang khẩn trương tiến hành rà soát, lập danh sách để đề nghị chi trả hỗ trợ.

Bà Đào Hồng Lan - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh khẳng định: Chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thể hiện tinh thần nhân văn của Đảng và Nhà nước để khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh. Tỉnh Bắc Ninh xác định: Đây là nhiệm vụ cấp bách, cần triển khai khẩn trương, kịp thời nhằm hỗ trợ cuộc sống của nhân dân. Trong quá trình rà soát chi trả hỗ trợ, tỉnh Bắc Ninh làm rất bài bản, công bằng, khách quan, minh bạch, đảm bảo các khoản chi trả đến đúng đối tượng.

Thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Xuân Định tiếp nhận, giải đáp các ý kiến, góp ý, đề xuất của các đại biểu tại buổi làm việc. Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN cho biết, sau buổi làm việc sẽ bổ sung thêm các góp ý, đề xuất, ý kiến trên vào báo cáo gửi lên các bộ, ngành và Chính phủ để hoàn thiện chính sách.

Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Định cũng đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của các cán bộ tỉnh Bắc Ninh trong việc phòng, chống đại dịch, vận động người dân ủng hộ phòng, chống dịch cũng như trong công tác rà soát, chi trả hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Để phát huy kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Hội NDVN Nguyễn Xuân Định đề nghị MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tiếp tục thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm; trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp tham gia thực hiện chính sách, đồng thời tham gia giám sát việc thực hiện hỗ trợ người dân khó khăn do đại dịch Covid -19.